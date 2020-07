0 shares







PUESTOS FIJOS, VENTA AMBULANTE Y ECONOMÍA POPULAR –

Están los vendedores históricos que sienten su derecho adquirido (lugar en la calle). El IMDEL (Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local) busca regularizar y ordenar la venta ambulante bajo el concepto «ideológico de economía popular».

Joven representante de la política pero con experiencia legislativa y ejecutiva. Cuadro de la sólida agrupación peronista Hugo del Carril, actor central del oficialismo en el Concejo Deliberante. Martín Fraiz preside la Comisión de Industria y Comercio y delinea los pasos que «deberían» ser aplicados en pos de evitar conflictos y efectos colaterales: «Desde un principio, hemos trabajado bastante con el tema de poder primero darle un curso viable a todo lo que es el laburo de los comerciantes dentro de la Plaza San Martín y dentro de lo que es el casco céntrico de Moreno. Hemos tratado de buscar una solución, hemos tratado como digo siempre de levantar el guante, escuchar el reclamo no solamente desde el Concejo Deliberante sino anteriormente desde lo que fue la Subsecretaría de Inspección Comunitaria que me tocó estar en ese lugar muchísimo tiempo. Siempre hemos tratado de escuchar, de estar. Cuando votamos la ordenanza, tres años atrás, fue como una bocanada de aire fresco porque fue como decir “bueno, venimos a escuchar el reclamo y hacer algo por ese reclamo” por eso hacemos la ordenanza.

«En ese momento había mucha movida de los comerciantes, se hicieron muchos reclamos no solo de los vendedores ambulantes sino también de los comerciantes de Moreno, desde ahí es que comenzamos la partida para poder hacer esta ordenanza que beneficia realmente al resto. Pasaron muchas ordenanzas, algunas erróneas, a veces son equivocadas, pero el tema es cómo la llevás a cabo, a veces hay gobiernos que la pueden llevar bien, hay gobiernos que no suelen llevarla como deben hacer o realmente ponen a los organismos que son los del Ejecutivo a regular esas ordenanzas como tiene que ser»

Lo estaba bajo la órbita de Comercio ahora pasa al IMDEL que tiene como bandera la economía popular. Entonces, los vendedores puestos fijos que hace 20 años están en la calle dicen ¨voy a la lucha porque la calle la gané y el puesto también” y a que esa ordenanza regulaba esta actividad, frenaba la venta ambulante, buscaba puestos fijos, se reconocía lo que estaba en la calle hace 20 años. Ahora todo eso es raro y extraño, es un conflicto en ciernes

No creo que haya un político hoy que esté en contra de la economía popular, todos estamos a favor y queremos que la economía popular crezca, pero pasa que en tiempo de pandemia es muy difícil mantener la economía popular y es muy difícil decir quien es economía popular y quien no.

Es esa ordenanza lo que hoy está en discusión y análisis por parte del Ejecutivo

Cuando hicimos la ordenanza hace tres años atrás, fue poner nombre y apellido a las personas que realmente ya estaban trabajando, eran las personas históricas del comercio popular que ya estaban trabajando en la plaza San Martín, realmente se regularizo desde que ellos fueron y tenían que presentarse en Desarrollo Social, llevar su documento, decir que eran de Moreno, que estaban trabajando acá, decir que tenían los documentos necesarios para poder centralizar y demostrar que realmente estaban trabajando en el partido de Moreno, que realmente lo que estaban vendiendo no es lo mismo que estaba vendiendo el comerciante de enfrente. Hubo un montón de regularizaciones que se hicieron en beneficio del vendedor ambulante o del puesto fijo como nosotros queríamos en ese momento. Lo que se hizo fue en pro al puesto fijo para crearles un lugar propio para que ellos puedan vender, ahora en tiempo de pandemia las cosas se empiezan a llevar desde otro punto, empiezan a pasar cosas que realmente uno no las tiene aseguradas. Los manteros por ejemplo, que haya manteros en la plaza San Martín esto no puede pasar, que haya puesto fijos, sabemos quienes son y podemos regular de cierto punto y decir “muchachos, hay un DNU presidencial desde este tiempo hasta tal fecha podemos regular, tratemos de ser siempre los mismos, tratemos de trabajar de esta manera” hay formas de estabilizarlo y regularizarlo pero siempre atendiéndonos a la ordenanza y viendo que le podemos cambiar. Nosotros no somos unos cerrados, un Concejo Deliberante que no va a decir que esta ordenanza se maneja de esta forma y listo. Yo no veo malas intenciones del IMDEL veo buenas intenciones, que me pareció desafortunado el comentario de María Gimenez y eso también lo he hablado con ella y me dijo que fue desafortunado el adjetivo, que no era la palabra que tendría que haber usado, que ella lo que quería expresar era otra cosa, que quería expresar que había que cambiarle cosas a la ordenanza, que capaz la ordenanza quedó vieja y los tiempos de Moreno van cambiando, Moreno es un distrito muy grande con muchos habitantes y eso va cambiando cada año. Si tuvimos un error, hay algo que cambiar de la ordenanza, lo vamos hacer pero siempre hablando del organismo que se está encargando.

No se tienen que tocar esos puestos fijos

Si vamos a hacer una reorganización deberíamos hablarlo con ellos también porque capaz que alguno de los puestos fijos, algunos dicen «bueno y si optamos que vayamos todos a un lugar y que tengamos unos puestos como la gente» no como los que están ahora, realmente que la municipalidad pueda gestionar puestos como la gente, más reservados, más lindos, más luminosos, si se puede hacer eso sería bárbaro pero siempre hablando con esta gente que es histórica que hace mucho tiempo está. Yo creo en la reorganización, en la organización, porque soy peronista.. En eso tenemos que estar todos presentes no solo el Concejo Deliberante, los organismos que exigen para que esto esté mejor, el Ejecutivo y los históricos, obviamente participando de la discusión. Me parece que entre todos podemos darle una salida a esto, pero siempre pos pandemia, pasando esto y viendo qué es mejor para el pueblo hoy en día, pero si digo que lo de los manteros es una crisis, una competencia desleal totalmente, que no tiene que estar ni ahora ni cuando pase la pandemia.