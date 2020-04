14 shares







Guardia telefónica en la sede gremial y en los consultorios atención no presencial. Modalidades que responden al aislamiento lo que no impide que los dirigentes que no están en los grupos de riesgo cubran lo posible. Walter Cravero, Secretario General de ATE Moreno, habló de varios temas vinculados a los y las trabajadores /as: «Viendo un poco los grupos de riesgo inclusive dentro de los que son los encuadres de Covid-19 están las madres o las cabezas de familias que tienen que cuidar a los chicos de edad escolar, ese es un grupo y varias compañeras de nuestro sindicato tienen la responsabilidad directa no teniendo en otro familiar la posibilidad de dejar el cuidado de los niños. También tenemos compañeros con dificultades respiratorias y están también adentro del grupo, muchos compañeros diabéticos, con afecciones coronarias, con lo cual tenemos hoy una merma. No son muchos los compañeros y compañeras dentro de nuestra entidad que puedan estar afectados a la tarea, nosotros propusimos un grupo de voluntarios pero la verdad que no somos muchos que podemos circular sin poner en riesgo a esos compañeros y a la población. Claro esta que todas las medidas tienen que ver con la solidaridad que ya no es cuidarse a uno sino cuidar al entorno y sabiendo las dificultades que atraviesa el sistema sanitario en Moreno y en la Provincia. Pregonamos mucha responsabilidad y muchos compañeros y compañeras lo entendieron sin que tengamos que hacer un debate con eso, creo que lo han entendido debido a la magnitud y las posibilidades que puede generar la irresponsabilidad en cuanto a Moreno y la Provincia. En la entidad gremial estamos haciendo una guardia mínima dentro del sindicato, atendiendo casos mas que nada telefónicos, en cuanto a nuestro centro de salud atiende de forma no presencial, ha sido una determinación rápida con los médicos, buscamos dar respuestas a unos casos de emergencia respecto a los medicamentos, establecimos una metodología por correo electrónico y un número de WhatsApp, así poder atender a los afiliados con sus demandas más urgentes que es la medicación.

En la primera reunión de Covid-19 la Intendenta entregó un análisis, supongo que a partir de la pregunta de que impacto tiene esta pandemia en el trabajo, en el cuerpo de Municipales. Dijo que están por supuesto aquellos que se encuentran en el grupo de riesgo, los que tienen miedo y los que no son solidarios ¿qué reflexión le mereció a usted y como lo tomaron los municipales?

Algunos casos entendieron como ofensivas las palabras de la Intendenta. Nosotros entendemos que ante una situación crítica hay varias actitudes, no hemos reflexionado en la comisión directiva, pero claramente en un momento sensible hay que medir las palabras, a mí me parece que principalmente hay una cuestión de sobre información y eso genera mucho más ruido en vez de cosas concretas. Me parece que quienes están en grupos de riesgo se ajustan a las normativas nacionales y están haciendo lo que deben hacer, no exponerse ni exponer a terceros, porque se sabe que es a los que peor les va con el Covid-19, entonces es clarísimo que todos los grupos de riesgo deben estar excluidos de ir a trabajar, y aquellos que no generan empatía con esta situación tan crítica es una cuestión que va con algo muy particular y que va de la mano con el ser humano y aquellos que están poniendo el cuerpo. Son personal de salud todos los que están en dificultad porque tienen hijos que tienen que dejar en algunos lugares, por ahí podrían encuadrar una licencia por cuidados de hijos pero no lo hacen, aquellos trabajadores que están en un grupo de riesgo pero no tienen más de sesenta años y el decreto ahí hace un poco de agua de no poder excluirlo de poder ir a trabajar. Todas esas situaciones que son excepcionales en un momento particular donde los y las trabajadoras demuestran de que están hechos los estatales y más allá de la mala prensa que nos hacen, ahí están los trabajadores de la salud, los recolectores de residuos, barrido. Hay que hacer un reconocimiento a los que están poniendo el cuerpo, desde nuestro sindicato entendemos que hay que valorar las acciones positivas y luego se irán corrigiendo de que manera se genera empatía en aquellos que no están viendo el momento especial e histórico que vive Moreno, la Provincia y el país que es una situación mundial.

El martes pasado la Intendenta concurrió al Hospital donde se produce una asamblea de ATE

Si participó, pero fundamentalmente se había acercado para destacar la donación de un pequeño empresario de San Vicente, que como allá no se registraron casos de coronavirus, decidió hacer una donación de máscaras de acetato, que mas allá de los barbijos son los que pueden proteger toda la cara, todo el sistema respiratorio. Trajo 150 máscaras para donar y eso fue precisamente la presencia de la Intendenta.

La reunión previa tiene que ver con el comité para poder ajustar cuestiones del protocolo para todo el hospital, que para mi entender fue válida en ese sentido obviamente surgieron un montón de dudas de parte de los trabajadores del hospital pero se están haciendo grandes esfuerzos para poder atender y prever, porque estamos tratando de prever un panorama más difícil de acá a fin de abril, principios de mayo, y donde puedan estar los mecanismos para que puedan dar abasto o no esté tan colapsado como se podría esperar el Hospital de Moreno en este caso.

¿Hubo alguna mención de Mariel Fernández sobre una campaña de comunicación negativa por parte de medios nacionales?

Sí, lo que se hacía antes era por ahí generar pauta y pagar publicidad para evitar la prensa negativa, la decisión de la Intendenta y la gestión era no pagar publicidades para evitar la mala prensa, lo cual podríamos tener alguna prensa negativa en estos momentos pero que de ninguna manera esos recursos iban a ir ahí porque había que destinarlos a cuestiones esenciales, eso lo que transmitió en la asamblea. Me parece atinado más allá que de lo hoy generan los medios y el poder de presión que tienen, es una jugada arriesgada pero sin embargo hoy los recursos tienen que estar destinados donde se necesitan y es en la alimentación y al sistema sanitario como dos prioridades, que seguramente van a aparecer otras. Se necesita para la emergencia de violencia de género de hecho tenemos el caso de Camila que todavía no aparece, es preocupante la situación de lo que recrudece la violencia cuando hay aislamiento. Habrá un montón de casos emergentes a esta emergencia sanitaria que hay que salir a atender, entonces creo que es importante si realmente la intención de la gestión de destinar los recursos, principalmente apuntó a no pagar pauta publicitaria para evitar la prensa…….

Me parece que es un buen indicio de parte de la Intendenta y que confirma que para que las noticias sean buenas hay que pagar, ¿es así?

Así lo expresó, entonces afrontando lo que expresó públicamente en esa asamblea, el riesgo que significa no callar a los medios por decir de una forma, no generar por medios económicos una mirada de prensa positiva creo que es loable pero que después se tiene que ajustar para arremeter en contra de esta prensa con acciones concretas.