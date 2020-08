0 shares







ESA CURVA DEL CONFLICTO –

Todo arranca cuando Gabriela Santolaya, junto a otros /as trabajadores /as municipales, sale a la calle a exigir elementos de trabajo y protección. Le agrega un reclamo de alimentos para su organización Todos x Un Techo.

En ese sendero la protesta llega al Obrador Municipal de Álvarez, donde Ramiro Santolaya, también trabajador municipal, efectúa un piquete y luego marcha al Palacio.

Sale una respuesta del gobierno, más precisamente del Secretario Alberto Conca, notificando a varios /as de los que reclaman «un cambio de funciones», lo que garantiza no tocar la fuente de trabajo, no se toca el básico y las modificaciones, pero se quita productividad y/o actividades críticas.

Santolaya (Gabriela) se presenta a la Subsecretaría de Recursos Humanos aunque no puede ingresar al Palacio (jueves de la semana pasada). La férrea decisión de no ceder en las demandas sigue su curso natural y los /as manifestantes no sindicalizados enfrentan al gobierno de Mariel Fernández.

En la madrugada de hoy varias personas se encadenaron a la puerta de ingreso al Municipio y colgaron carteles: Mariel solo queremos nuestro lugar de TRABAJO; Mariel es Necesario Todo Esto; Nuestros Trabajadores Necesitan Insumos.