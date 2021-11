Sara Gisela Martínez se presentó el 22 de octubre en la fiscalía N° 3 de Moreno. Allí le tomaron la denuncia penal que formuló para que la justicia investigue lo que ocurrió con su hijo de tres años de edad en la Ludoteca Garabatos ubicada en la calle De la Vega 433 (Moreno Sur).

En diálogo con Desalambrar, Gisela expuso la situación de maltrato, violencia hacia su hijo, más el ocultamiento de pruebas por parte de quienes serían las propietarias del espacio, Silvina Guaglialone y Lorena Gómez:

En qué momento aparece el dato, el video de tu hijo, separado del resto, tras una puerta

En el mes de octubre de este año, nos llega el video que fue con un asistente terapéutico, donde lo encontramos a nuestro hijo encerrado como si fuera un perro malo, encerrado en una cocina solo. Si bien no nos destruyó, la verdad nos debilitó mucho pero decidimos tomar las acciones que teníamos que tomar, juntos con mi pareja, juntos con mi familia por el bien de nuestro hijo.

¿Cómo está habilitado ese lugar?

El lugar está habilitado como comercio, por lo que yo averigüé por el municipio, cuando yo fui a hacer la denuncia al municipio también, el lugar es un comercio.

¿Comercio de qué rubro?

Por lo que tengo entendido es como un salón de eventos, salón de fiestas o algo relacionado con eso.

No como institución educativa, privada

No, es una ludoteca, es un lugar de juegos. Es como su habilitación, pero cuidan chicos, no se cómo se habrá habilitado esa situación, pero ellos cuidan chicos ahí y hay maestras en el medio.

¿Qué estas haciendo por y para ustedes? ¿Quién los está acompañando, qué tipo de ayuda están recibiendo? Además de la denuncia, porque es una situación extrema, dolorosa

A mí lo que más me dolió fue el día que yo tuve una reunión con Silvina, y ella me dice “a A esto no le está haciendo bien, porque a mí no me cuesta nada agarrar al nene y encerrarlo en la cocina, pero no es la idea”, esto fue en el mes de septiembre. Yo me dí cuenta que en el mes de septiembre lo hizo todo el tiempo, de hecho el día que yo fui a la reunión de padres después de ver el video, ella me dice el video es de ayer y yo digo no, no es de ayer. “Sí el video es de ayer, que le vas a creer a esta chica, no a nosotros” y sí, sabes por qué, porque yo sé la ropa que le pongo a mí hijo y mi hijo tenía un buzo, un buzo que hace 20 días que no usa porque la temperatura que estamos teniendo ahora no es de buzo, entonces qué quiere decir, que ella ya venía vulnerando los derechos de mi hijo. La verdad que estamos desamparados porque yo hago la denuncia en la fiscalía y hasta el día de hoy ni una respuesta, ni una, la guardería sigue funcionando, de hecho están abriendo inscripción porque obviamente después de toda esta situación tienen casi 15, 20 chicos menos, abren la inscripción. La verdad es que no solo me siento desamparada yo como mamá, sino que aún así en esta situación no me gustaría que lo viva otra madre. No me gustaría que otro chico ingresara a ese lugar porque por más que hoy hagan las cosas bien, ya las cosas se hicieron mal, nada cuesta volver a hacer las cosas mal, ya era así entonces esa era la idea de hacerlo público.

La Ludoteca Garabatos, ¿no tiene un sistema de cámaras?

En el mes de abril en el grupo que tenemos de padres en la ludoteca, nos avisan que se iba a colocar un sistema de alarma, con sensores de movimiento y demás y cámaras que iban a filmar la jornada completa con audio y video. Yo a esto, me puse muy contenta, le mandé un mensaje privado a Silvina, consultándole si íbamos a poder ver a los chicos desde el celular. Ella me dice que no, que no, es un sistema para que, por si pasa algo, un chico se cae, o se golpea, se puede ver la situación que es lo que pasa. Bárbaro, me pareció perfecto porque es una manera de resguardar a nuestros hijos, de ver que es lo que pudo haber pasado. Cuando yo fui a pedir las cámaras, me dicen que no graban, de hecho, el día que yo les voy a pedir explicaciones le digo, no te preocupes Silvina, yo siempre de manera civilizada le hablé a Silvina, “no te preocupes lo vamos a solucionar”. Si vos me decís que esto fue sacado de contexto como ella me respondió, busquemos las cámaras, eso se soluciona en dos segundos. La respuesta de ella fue, una pausa, sí, las cámaras. Al otro día las cámaras ya no estaban.

¿No hay ninguna imagen de los últimos meses? ¿No hay nada?

Ella dice que las cámaras no graban, que las cámaras las controla una empresa, la otra seño Lorena le contestó a otro papá que las cámaras las controla un particular, por ende, ya hay una contradicción entre ellas.

Que es grave, porque la vida de tu niño no puede estar en manos de un particular que desconocen, de una empresa con la imagen, cualquier cosa. Tiene que haber un contrato, algo que especifique la forma de preservar la identidad de los niños

Por supuesto a nosotros nos nombran a la empresa Kontroll, que era la que estaba con la situación de las cámaras. Perfecto, es una empresa conocida, se supone que tiene que tener todo lo necesario, pero ahora nos vemos con que no, nos cuentan que las cámaras no graban. Ellos se colgaron de ponerle la memoria a la cámara.

¿Para vos es una mentira?

Para mí es una mentira total.

¿No te quieren dar el video porque muestra lo que una acompañante terapéutica registró?

Por supuesto, porque cuando yo fui a controlar, el día que fui a la reunión que se hizo después de que estalló ese video, la cámara que filma ya no estaba. Yo tengo las fotos de la cámara está apuntando a la cocina. Pero la cámara que está debajo del televisor, no es una cámara que lleva memoria, entonces esa cámara si tenía que filmar.

¿Quiénes son las responsables de ese lugar?

Las propietarias son Silvina Guaglialone y Lorena Gómez. Silvina como es directora de un jardín, Lorena es policía. El día que decido inscribirlo a mí hijo, en 2019, yo las veo a ambas con guardapolvo y sinceramente no se me dio por pedirle todos sus datos digamos, como para saber su expediente, pero, yo las vi tranquila, las vi bien, vi el lugar, conocí el lugar y la verdad que tomé confianza para dejar a mí hijo.

Estabas confiada en el lugar porque habías estado ahí. Volviendo a la situación que despierta todo este dolor, pero insisto están convencidos como papás de ir hasta el final, ¿qué respuestas te dieron ellas?

Ninguna, absolutamente ninguna.

Pusieron a un niño ahí separado del resto, encerrado y no hay ninguna respuesta

Ellas dicen que fue un error, que no lo hicieron con ninguna mala intención, que la situación fue porque mi hijo le había pegado un nene, el nene se lo devolvió y mi hijo se puso a llorar. Para que no contagie a 30 nenes que tenían decidieron encerrarlo en ese lugar con una maestra, yo no la veo a la maestra, pero ellas dicen que estaba con una maestra asistiendo.

Es fuerte lo que contás, hablamos de niños /as

Son criaturas.

Las adultas que estaban allí, además de Silvina y Lorena, ¿no hay otros docentes?

Hay dos docentes más, la verdad yo no sé cómo se manejan los horarios pero si que una de ellas estaba desde las 7:30 hasta las 18 horas. Después el resto iban turnándose, Silvina de hecho me nombró sus horarios, Lorena también, los horarios que iban teniendo, que se iban turnando, pero la verdad que en ese momento yo veo una sola maestra.

¿Cómo llega el video?

El video llega por Priscila, una acompañante terapéutica que fue por otro nene, la cual cansada de ver esta situación, no solo a mí hijo por lo que me cuenta ella es que lo encerraban, pero mi hijo sufría, por eso fue a él a quien lo filma, durante todo ese período, el mes que ella estuvo. Vivió varias cosas dentro del lugar, entonces decide no trabajar más en el lugar y filma el vídeo y me lo muestra.

¿Ella fue convocada por la justicia a partir de la denuncia que hacés?

Exacto, yo hice la denuncia, pero a ella primero la citan. Ella logró que la fiscalía la cite primero, me llama, me avisa y me dice que la fiscalía le pide si por favor se podía contactar conmigo para que yo pueda declarar.

Seguramente la fiscalía lo que entendió es buscar alguna prueba para la investigación penal, porque ella es la que da su testimonio

Ella sí declaró.

¿Y el resto de los papás y mamás?

Tengo entendido que muchos papás se fueron y durante ese tiempo que estalló toda la situación, se escuchaba que había papás que sus hijos habían empezado a pegar, que sus hijos no querían ir a la guardería, se quejaban mucho de que llegaban sucios. Sinceramente a mí toda esta situación no me pasaba, por eso nunca decidí sacarlo, de hecho, yo un día antes de que me llegara el vídeo decidí sacarlo porque a mi hijo lo vi muy nervioso. Desde septiembre a octubre, lo ví muy nervioso. Yo tuve una reunión con Silvina donde me pide bajar los días y horas, porque decía que mi hijo no le estaba haciendo bien la guardería, entonces nosotros decidimos en el mes de octubre que vaya tres días por semana, pero aún así venía muy nervioso, de una manera que no lo podíamos contener, venía muy muy nervioso entonces el día miércoles decidimos directamente que no vaya más y el jueves nos dan el vídeo.

