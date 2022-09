Enfermero morenense: «El Presidente de la Nación dijo al personal de salud se lo cuida pero a mí me dejaron tirado»

Jorge Domínguez, enfermero municipal, trabajador de la salud, logró salir en julio de 2020 de la pésima atención en la Clínica Alcorta. Posteriormente escuchó el pedido y la vocación lo trasladó al sur de nuestro país, en la Provincia de Neuquén. El Ministerio de Salud de la Nación solicitaba profesionales para dar combate al COVID. Por ese trabajo Jorge contrae coronavirus lo que le deja secuelas irreversibles:

El próximo mes de diciembre se cumplirán dos años del abandono y violencia institucional hacia el enfermero municipal de Moreno quien agradece la ayuda que recibe del gobierno de Mariel Fernández, pero exige respuestas del mismísimo Presidente de la Nación: «Me siento mal, en el sentido que dependo ahora de un tubo de oxígeno, de una mochila en espera para poder salir. Con un diagnostico irreversible, secuelas del covid. Estoy con un epoc severo, falta de oxígeno y un problema cardíaco en la válvula mitral. Todo secuela de Covid.

¿Por qué fuiste vos a Neuquén? ¿Cómo se da esta decisión y la propuesta para viajar al sur del país?

La decisión fue hablada con mi familia, y decidí ir porque primero amo mi profesión y me debo a mi profesión. Debo colaborar, asistir al que está padeciendo, sufriendo en una cama, y es muy importante, porque estar en una cama depende de un enfermero o enfermera, más que nada. Es un deber, para eso hice un juramento hipocrático, y debo cumplirlo. No ser indiferente y no mirar para otro lado, como buen samaritano. Fui con la expectativa de conocer y ayudar, sabía que me exponía a algo grave, era una pandemia muy letal, en lo cual pude comprobar que era una pandemia muy letal donde en el día bajábamos entre 8 y 10 cadáveres a la morgue. Me dieron todo el material para trabajar, los medios de protección, pero me contagié igual. No tenía ninguna enfermedad de base, no era cardíaco, asmático, hipertenso, no fumo, no tomo. Jamás. En agosto y septiembre de 2020 entré tres veces a quirófano en la clínica Provincial (Merlo). Me trataron de cálculos en los riñones, pasé por anestesia general, hice riesgo quirúrgico, yo sabía que estaba en perfectas condiciones, yo no entraba a una anestesia general, entonces hoy tengo las consecuencias irreversibles. La verdad que me duele el abandono del Ministerio de Salud de Nación, muchísimo. Desde que llegué de Neuquén no me asistieron jamás con oxígeno, medicamentos, traslado, estudios que necesitaba. Si me hubiesen asistido quizás yo hoy no tenía secuelas.

Jorge ¿qué ingreso tenés para aprontar esto que es irreversible, quién te paga a vos hoy?

Tengo el sueldo del municipio de Moreno. Yo dije que iba a radicar la denuncia pública por abandono y desidia hacia mi persona, como personal de la salud, como enfermero, como trabajador de primera línea, me abandonaron, nunca me cuidaron. Como dijo el Presidente una vez: ‘al personal de salud se lo cuida’. A mí no me cuidaron, jamás. Presenté un expediente pero fue guardado y encajonado.

Lo que estás describiendo es violencia institucional. ¿Alguien del gobierno municipal de Mariel Fernández habló contigo?

Ellos saben de mi caso. Incluso me van a adelantar la jubilación porque me faltan dos años todavía y me están proveyendo el oxígeno cuando no les corresponde a ellos y eso se lo agradezco a Mariel Fernández.