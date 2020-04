0 shares







TESTIMONIO DE UNA CUIDADORA DEL GERIÁTRICO LA NONA –

Lo ocurrido en el hogar de adultos mayores La Nona, al margen del espectáculo televisivo de Crónica TV, debe tener un análisis más severo y profundo. Una mujer de 82 años que estaba allí falleció en la Clínica Mariano Moreno el día 5 de abril (Carmen Brites). Hasta la clausura corrieron ocho días. Con el cierre (el 13 de abril) queda confirmado que una cuidadora tenía COVID -19 (Analía Fernández brindó una entrevista a Semanario Actualidad) y una abuela derivada a clínica de San Antonio de Padua.

Con excepción de los casos con antecedentes de viaje al exterior, el nexo epidemiológico local sigue en estudio. Como la incertidumbre y el miedo le ganan a la razón, un conjunto homogéneo se convierte en individualidades. El Subsecretario de Salud, Dr. Varani, manifestó el día 14 de abril a Desalambrar:

«… es una hipótesis que al geriátrico hubo visitas durante el aislamiento en los últimos quince días de marzo, incluso ingresó un interno en esas últimas dos semanas, algo que no era aconsejable, por eso creemos que el contagio llegó de afuera».

Luego de la clausura con los abuelos y abuelas adentro del hogar, el traslado a dos hospitales públicos y posteriormente a un centro de asistencia en CABA, surge lo menos deseado pero casi lógico. La cuidadora con COVID -19 positivo afirma que el contagio ocurrió adentro. Una compañera de trabajo que pide no sea publicado su nombre ni apellido pero entrega los documentos que demuestran su resultado negativo COVID -19. Asistente geriátrica a poco de recibirse como enfermera:

«Ella nos ensució por Telefé diciendo que nosotros íbamos y veníamos, que contagiamos a los abuelos y la única que tiene COVID19 es ella, es asintomática. A mí y a mi compañera por suerte y gracias a Dios nos dio negativo, nosotras estamos bien de salud pero nos queremos defender porque esto me perjudica en conseguir trabajo».

¿Cuándo comenzaste a trabajabar en el Geriátrico La Nona?

Primero fui nochera, trabajé dos meses y renuncié, luego volví de día hace cuatro meses más o menos.

¿Qué cantidad de abuelas/os atendías?

Nosotras atendíamos más o menos 15-16 abuelos, si no hago mal la cuenta.

Contame cómo trabajaron desde que se conoce esta pandemia

La dueña nos dio barbijos, guantes, alcohol y lavandina, tratamos de mantener el lugar siempre con higiene, limpio, tirábamos lavandina y alcohol en todas las puertas y picaportes. Los abuelos se lavaban las manos todos los días con jabón blanco y lavandina. El sábado cuando fue el Ministerio de Salud le dijeron a mi compañera (que está internada, ya recibió el alta domiciliaria) que se mantenga con total aislamiento y ella se paseó por todo el geriátrico, estuvo con los abuelos. Le decíamos que se quede afuera porque tenía que estar en aislamiento, presentaba todos los síntomas, ella se enojaba y decía que no tenía SIDA, que no tenía nada y nosotros le decíamos que era por prevención de los abuelos. Ese mismo día cayó una abuela que estaba ingresada, al otro día empezaron otros abuelos con síntomas y después clausuraron el lugar. Se llevaron a los abuelos internados pero en general ellos están bien.

AUDIO 1

¿Nunca antes del caso de Carmen Brites personal de la Municipalidad estuvo en el geriátrico?

Ellas aparecieron ese día y era la primera vez que fue infectología, habló con nosotras justo estaba mi compañera que había estado internada, le dijeron que se mantenga en aislamiento y lejos de las compañeras y de los abuelos. Ella lo que menos hizo fue eso, se paseó con nosotras, dice que andaba con barbijos y guantes y que nosotras no, pero nosotras no estábamos contagiadas y ella sí, decía que era buena con los abuelos y es mentira, dejó bastante que desear con la atención de los abuelos. Nosotras vamos a hablar de todo porque no me parece justo lo que dijeron.

AUDIO 2

El Subsecretario de Salud cuando salta este escándalo dice públicamente que el día 11 ingresó al hogar, asistió y revisó a todos los abuelos/as que estaban allí y ninguno tenía síntomas

Revisó solamente a los que nosotros le dijimos que tenían síntomas, en ese tiempo estaban 3 abuelas que presentaban síntomas, él les tomó la saturación, el oxígeno y la temperatura, dijo que los mantengamos en aislamiento y el día domingo aparecieron los de salud a buscar a los abuelos.

El domingo, no el lunes

Domingo o lunes, estoy perdida con los días.

¿Estabas en el momento en que se pone la faja de clausura?

Si, estaba adentro con todas mis compañeras, estábamos haciendo la cuarentena ahí.

¿Cuántas personas había adentro?

Cuatro

¿Había cuatro empleadas, cuidadoras de abuelos/as cuando se pone la faja de clausura?

Si.

AUDIO 3

¿Qué día reciben la noticia que Carmen Brites falleció de coronavirus?

El 3 de abril cayó internada la abuela Carmen Brites que nosotros no sabíamos que tenía COVID-19. El 5 de abril falleció, y a los tres días nos contaron que tenía y había fallecido por COVID-19. Nosotros no sabíamos que mi compañera también lo tenía, yo cubrí su guardia porque estaba con fiebre, ella ya venía con síntomas e iba a trabajar igual, tomó la precaución el día jueves

En el tiempo que trabajaste, renunciaste y volviste, ¿nunca fue nadie a ver si el Hogar estaba habilitado?

No, nunca jamás se presentó nadie a ver si el lugar estaba habilitado o necesitaba algo, nunca.

AUDIO 4

¿Había lugar para que estén aislados los abuelos que tenían síntomas?

Si, teníamos una pieza aparte donde teníamos los abuelos con síntomas, en ese tiempo eran tres. Mi nombre no quiero exponerlo, ni mi foto, solo quiero dar mi declaración porque no me pareció justo, nos ensuciaron como empleadas. Nosotras conocemos nuestro trabajo y sabemos la dedicación que les dimos a los abuelos, salimos mal de todo esto porque no nos pareció justo que nos ensucien así.

¿Te hicieron el test y te dió negativo?

Me dio negativo, tengo los papeles donde dicen síntomas negativos.

¿Estuviste internada en algún lugar?

Estuve internada en el Hospital de Morón dos días hasta que me dieron el test.