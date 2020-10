0 shares







LA PRESIDENCIA Y LOS PRESIDENTES (DE COMISIONES) –

La banca, su tarea legislativa, las consideraciones políticas y su posición opositora. Vivió todos los Departamentos Ejecutivos, Arregui, West, Festa y ahora Mariel Fernández. Hoy destaca el buen diálogo con la Presidenta del HCD Araceli Bellota, incluso destacando detalles imperceptibles. En el ida y vuelta de las consultas, repara una diferencia entre el ejercicio de la Presidenta del cuerpo y los presidentes /as de las comisiones.

Los efectos del COVID, fuerte reducción del personal, afirma Claudia Asseff, y agrega que los expedientes de importancia y volumen no pueden ser tratados como corresponde: «Sumado a que la Presidencia del Concejo se encuentra sin un Secretario presencial y a su vez sin el personal de las áreas correspondiente para poder trabajar. Es un poco irregular, no está bien, por eso ahora se pidió por protocolo que todos los días haya una guardia que atiendan a los concejales en los mínimos elementos que necesitamos, para expedientes de todas las comisiones y todos los expedientes»

Claudia, déjeme preguntarle ¿tampoco va la Presidenta al Concejo?

Viene a firmar o está de forma permanente en el teléfono o Internet, en este último tiempo antes estuvo yendo un poco más, se está ocupando de algo más y hay que ponerlo en valor. Por ejemplo el edificio viene de un estado de abandono, hay yuyos en los techos, plantas, se llovía, se cayó todo el sector de la barra, la zona de ingreso al palacio municipal esta toda con una humedad que ha roto las molduras históricas que tiene por ser un edificio de tantos años. Cuando apenas ingresó Araceli yo le comenté todas estas cosas y por suerte pudo poner a resolver que nadie lo había hecho así, porque en dos épocas se paró el Concejo para arreglarlo pero evidentemente lo que hicieron fue pintarlo sin resolver el problema. También hizo algo que es muy simple pero fundamental, una salida en la cochera que estaba en total oscuridad, nadie pudo poner una lamparita durante tantos años de reclamo que hemos realizado

Lo hizo la Presidenta Bellota

Hizo cosas que antes no le daban relevancia

Entonces le pregunto, ¿el ejercicio de la presidencia de Araceli Bellota es mucho mejor de lo que ha vivido usted en tantos años de estar en el Concejo Deliberante?

No puedo comparar, hubo algunos que funcionaron mejor, estaban los expedientes en tiempo y forma no solamente en forma virtual sino también en papel que es algo importante para poder evaluar muchas cuestiones, pero este Concejo Deliberante tiene otra cosa buena, implementaron algo que venía pidiendo que es la televisación de las sesiones.

Está a distancia lo que plantean otros concejales de su propio bloque caso Agostinelli que habla de una degradación porque no se trabajan en comisiones, porque se niega información

Ahí es otro punto, una cosa es la Presidenta y otra cosa es el comportamiento de los presidentes de de las comisiones y de sus componentes que en su gran mayoría son del Frente de todos, ahí si acepto la critica porque los presidentes de las comisiones no tratan, como te dije al inicio, todos los expedientes que hay y la comisión elige cuál tratar para después llevar al recinto. Muchos de los presidentes dejan dormidos los nuestros o hacen dictámenes vacíos de contenido. Por el imperio de las manos sacan lo que quieren.

En la última sesión, antes de votar el proyecto de resolución sobre el canon de la empresa La Perlita, usted se levantó de la banca

No, dos cosas creo que no se votaron. Pero me levanté para ir al baño o a tomar agua no por el tema en sí. Yo había observado este tema y de hecho pedí que en esa ordenanza se ponga la liberación de las calles de Moreno que están ocupadas por colectivos de La Perlita, además de cumplir con el tema asfáltico.

Por lo que me dice, una cosa son los presidentes de las comisiones y otra es el ejercicio de la Presidenta Bellota, usted está haciendo una diferenciación de la calidad institucional que presenta uno y otro

Yo con ella tengo diálogo, por ejemplo la he llamado, cuando yo no estoy de acuerdo le manifiesto en la sesión, en el recinto, por eso la vez pasada que ella no estuvo mocioné concretamente porque no había estado en la sesión anterior, considerando que tendría que haber activado el protocolo (COVID), que de hecho dio positivo. Yo voy de frente, no tengo agachadas, ahora también exijo que esté el personal del Concejo Deliberante para que podamos trabajar y así fue cuando tuvimos la reunión con todo el cuerpo para plantear varios temas con respeto al funcionamiento, yo propongo, yo hablo, comparto desde la experiencia lo que me parece, yo no estoy conforme como se trabaja pero creo que la responsabilidad es de muchas personas y de muchos factores

Bueno, sobre esa sesión que ustedes no concurren, Bellota que si estuvo en esa sesión dijo que habían presentado como formal queja a las 14:35 horas cuando la sesión era a las 14:00 horas ¿usted llegó tarde a esa presentación porque entiendo que se había redactado antes?

Claro, yo estaba ausente con aviso, había estado en el Concejo el día anterior, tenia mucho resfrío, mucha tos. Nos enteramos a la noche del día anterior con el Secretario que manda al grupo de concejales, que uno de los serenos parecía que tenia Covid, después lo confirman cerca del mediodía. Se hace la nota entendiendo que había una situación donde hubo gente que estuvo en contacto y ahí decide nuestro bloque terminar esa nota que había iniciado una de las concejales, Agostinelli, yo corrijo algunos puntos y después se decide no participar. Entre todas esta vuelta eran las 13: 45 y 14:00 horas quise ingresar la nota por Mesa de Entrada algo que no aceptaron, estaba firmada por tres concejales. Yo no estaba presente ya había dado el aviso de mi ausencia y después se le lleva a la Presidenta del Concejo porque yo la mando vía WhatsApp y de ahí al grupo de concejales y la Presidenta. Acá lo importante era cumplir con un protocolo con la sospecha de que se tuvo contacto del personal con algunos concejales y tomar el protocolo como corresponde.

Es importante contar con su palabra y visión sobre el actual Concejo Deliberante, que hasta sus críticas tienen el atenuante de la pandemia y cuarentena, parece que es mejor a lo vivido recientemente. Recuerdo que usted pidió un libro de Actas para demostrar que habían mentido con un dictamen y el oficialismo lo rechazó

En algunos términos no digo que es mejor. Me preguntaste sobre la Presidencia y te dije que había diálogo, sobre las comisiones y te conté lo que pasaba con las presidencias, pero en ese hecho puntual es una barbaridad, como otros hechos como el tema del pliego que pedí yo y no vino en tiempo y forma. Cuando nos presentan los anexos I y II lo hacen media hora antes de la sesión, también lo mocioné y lo dije en el Concejo. Una cosa es la persona y otra es la función, está mal hoy todo porque hay un montón de gente afectada al COVID que no va a trabajar y lo que estábamos pidiendo es que se presenten y que haya guardias todos los días, así no se puede llevar adelante la función legislativa. El Secretario del Concejo tampoco está, su actividad la hace otra persona, si lo hace es de forma online, tampoco las cosas llegan en tiempo y forma.

¿La firma del Secretario Lafalcé es virtual?

En algunas cosas es virtual, como ocurre en algunos casos y está mal, como lo dije en la sesión pasada, que los dictámenes de una Ordenanza, Resolución o Comunicación tienen que estar firmados, y no lo estaban, lo firman un rato antes de la sesión o se pone al Concejo en Comisión que es una figura con la que tampoco estoy de acuerdo, en raras excepciones se puede aplicar. Esto está todo mal desde hace tiempo y en la pandemia, algunas cosas que son de pronto despacho tratamos de terminar de corregirlas un poco antes y si no están no pueden entrar a la sesión así como están, se tienen que mocionar, eso está todo irregular.

Puede entregar un concepto político acerca de la Intendencia de Mariel Fernández

No estoy conforme, de hecho muchísimos temas los pusimos nosotros en agenda, como la seguridad, los barbijos, la salud, la toma de tierras, el pedido de informes nuestro fue anterior a lo que se vio públicamente, el pedido de informe sobre las cooperativas y después se incendia Bouchard donde estaban todos los registros. El tema de las tomas de tierras como te decía y después sacan el Parque Agroecológico en base al expediente que uno pide. Lo que uno está marcando que son temas reales que tienen valor y peso para el común de la sociedad muchas veces no se difunden como tal o se arrogan la titularidad de las ideas que fueron nuestras, como el tema de las definiciones de las tasas a los comerciantes, Pyme, autónomos y etc. Fuimos nosotros los que empezamos. El otro día veo en una nota que el Concejo Deliberante votó en su totalidad el tema del Parque Agroecológico cuando nos diferenciamos porque lo que queríamos tener resguardado, y poner un ápice importante en esto, es la propiedad privada, no la tierra ociosa como la tipifican ellos. Muchos temas fueron abordados desde el Ejecutivo porque hubo un Concejo Deliberante desde la oposición que lo marcó. No hay un diálogo con la gente del Ejecutivo que nos permita a veces plantear algunas cuestiones. Marqué el otro día, en este doble comando que tenían o no, donde se fue Lombardi y otro funcionario más y nos enteramos por Desalambrar. Por otro lado, el no permitir o estar en contacto en el Concejo Deliberante abierto nos dificulta un poco la tarea.

Este contacto que tiene que ver con conectar el Ejecutivo con el Legislativo es un rol que históricamente lo ocupó el Presidente/a ¿es así?

Hay temas que se pueden tratar con la Presidencia del Concejo o el presidente el Bloque (Lucas Franco). Había un tema con la toma de tierras y plazas que denuncié particularmente porque estaban construyendo galpones en las mismas y después de hablar con funcionarios del Municipio aparentemente quien lo resuelve es la parte legislativa a través del Presidente de bloque (Lucas Franco).