MERENDEROS QUE ESPERAN –

Si el Presidente de la Nación afirma que envió y seguirá distribuyendo alimentos o mercadería a los sectores más vulnerables, al tiempo que despliega una batería de medidas económicas que contiene a los sectores activos sin excepción ni grietas, el mensaje tiene un efecto positivo, es valorado y se coloca en territorio. Abajo el interrogante, ¿dónde está la mercadería que mandó el Presidente?

Fuerza Militante tiene el merendero Las Manzanitas (Cuartel V). Ezequiel, referente de la organización explica en respuestas:

En lo que va del año, antes de la aparición de este virus y las complejidades que trae aparejado, ¿cómo sostenía el espacio?

Con donaciones de comerciantes y vecinos, era poco porque la situación económica del país tampoco lo permitía, era casi nulo los días de merendero, era casi imposible.

La situación que me contás es un denominador común con otras organizaciones y referentes con los que he hablado, ¿tiene relación con la tarjeta AlimentAr, por eso disminuyó la cantidad de familias que van a comedores y merenderos?

Supongo que sí, debe ser uno de los factores, es una cuestión positiva, lo ideal es que cada familia meriende, desayuno, almuerce y cene en su hogar.

Antes de la pandemia la tarjeta tuvo ese impacto ¿y ahora qué sucede?

Estamos esperando el refuerzo que anunció el Presidente con muchas ansias porque imagínate que el lunes fue el último día que pudimos hacer el merendero porque no tenemos más recursos. Esperemos que la semana que viene llegue para poder seguir con la actividad del merendero, se duplicó la cantidad de asistencia con la pandemia, la gente no puede, no sale a trabajar, se recortaron los espacios de laburo con la cuarentena para mucha gente que trabajaba y eso significa un recorte en la economía de cada familia y tienen que asistir a comedores, merenderos y centros de distribución de mercadería.

Digamos que la mercadería llega al Municipio y éste evalúa los casos más críticos, incluso abrió líneas telefónicas y un mail de contacto

Nosotros lo entendemos, por eso estamos esperando los refuerzos. Calculamos que van a ser refuerzos de mercadería y cuestiones para los espacios que cada uno tenga, comedor, merendero, lo que sea, bien claro no tenemos de qué se trata el refuerzo.

¿Pueden hablar con Desarrollo Comunitario?

Sí, tenemos charlas diarias con gente de ahí que nos dicen que están organizándose, esperando y armando. Están organizando los espacios y esta cuestión, seguimos esperando cómo se va a resolver. Entendemos que hay muchos comedores, merenderos y lugares donde se hacen estas actividades sociales, pero estamos teniendo un poco más de paciencia.

Se están armando de paciencia y la necesidad va creciendo

A medida que pasan los días la necesidad se acrecienta, hay mucha paranoia y la gente va y busca, no tiene noción de lo que está sucediendo con esta pandemia. Hay un caos en la mente de cada uno, un clima bastante peculiar.

He hecho consultas a funcionarios, además de la preocupación sanitaria lógica, está apareciendo en el Conurbano una preocupación social

Claro, es lo que te comentaba recién, yo personalmente siento que se está desbordando porque no hay control de muchas cosas y eso hace que todo se desorganice.

¿Lo que ustedes van observando desde Fuerza Militante es que faltan recursos o faltan recursos y coordinación y organización?

Pienso que es un poco de las dos cosas, los recursos sabemos que son escasos, lo veníamos viendo y sabíamos que el nuevo gobierno se tenía que enfrentar a este tipo de situaciones, era entendible, por eso la paciencia. El tema de la organización supongo que es porque hay muchos actores nuevos en la política territorial y quizás necesitan la práctica. Nosotros contemplamos mucho, por parte entendemos y por parte las ansias en algún momento hacen que uno llegue a perder la cabeza…

Siendo la intendenta de Cuartel V, conoce las urgencias y las necesidades ¿crees que la ayuda debe más urgente es allí?

No, pienso que todo debería ser por igual, no debería primar ningún sector, ni localidad, la ayuda a todos por igual, Moreno Sur, Norte, Cuartel V, Álvarez, quien sea. La ayuda es por igual y para todos los lugares.

¿Hay entrega de mercadería a algunas organizaciones más vinculadas al gobierno o no?

Mirá, hay varios vecinos que lo ven, me han mandado mensajes preguntando “porque a fulanito de tal le están mandando y a nosotros no”– “¿Qué pasa con la mercadería si a fulanito le bajaron tanta cantidad y a nosotros no?”. Son comentarios que circulan en las redes, circulan y no se puede mentir, pero yo la verdad no sabría qué contestar. Si fuese así es un error muy grave,

¿En Cuartel V ocurrió esto?

Los vecinos afirman que sí.