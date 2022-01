Entre las viandas de comida y la presencialidad, ¿se malgastó dinero del Servicio Alimentario Escolar?

SERIO PEDIDO DE INFORMES DE LA OPOSICIÓN –

Desde el 4 al 28 de enero, más de 260 mil niñas, niños y jóvenes bonaerenses disfrutarán de actividades al aire libre, con todas las medidas de cuidado vigentes para los establecimientos educativos. Descripción de la Provincia de Buenos Aires del programa ATR + Verano que en el distrito de Moreno tuvo 69 sedes. Esa herramienta de Acompañamiento Escolar por supuesto que contó con una prestación de comida a través del Servicio Alimentario Escolar que se administra desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

Consejeros /as escolares y concejales /as de Juntos trabajaron en el mes que va culminando en una acción de relevamiento y control del SAE. A una jornada de finalizar el programa presentan un PEDIDO DE COMUNICACIÓN dirigido a la Presidenta del Consejo Escolar, Sonia Beltrán para que la máxima autoridad del cuerpo colegiado transfiera las fuertes INCONGRUENCIAS a la Jefatura Distrital, a la Subsecretaría de Educación municipal y a la Dirección del SAE.

El ojo – mirada quedó puesto en la cantidad de viandas o sándwich entregados en el mes de enero y el número de alumnos /as presentes en cada una de las escuelas o sedes donde se bajó la «mercadería».

El relevamiento arroja una diferente notable y notoria, a saber:

Por lo trabajado y en pleno ejercicio de sus funciones, los consejeros /as escolares de Juntos, Carlos Lana, Abel Quiróz, Silvina Pérez y Carla Santa María, dejan asentado el pedido en TRES PUNTOS:

Consideraciones de valor elemental. Los municipios, tal el caso de Moreno, preparan una solicitud de compra adelantada a partir de la información que proveen las ESCUELAS que abren sus puertas en las vacaciones de verano. Históricamente, como gusta referirse el actual gobierno, los cupos fueron MÁS que la presencia de los BENEFICIARIOS /AS. Lo que resulta del relevamiento efectuado por consejeras /os, concejales /as de Juntos es que desde el día 4 y hasta el 27 de enero son ENORMES las diferencias entre alumnos /as presentes – concurrentes y las viandas recibidas (NdR: la comida entregada es otro capítulo), lo cual coloca varios signos de interrogación. Si la Dirección del Servicio Alimentario Escolar tiene un cuerpo de auditores, ¿registró las incongruencias que advierte la oposición? Si lo hizo, ¿qué redistribución pudo aplicar a lo largo del mes de enero? ¿Puso un equipo cerca de las sedes de ATR + Verano para entregar en los domicilios la vianda? ¿Se mal utilizó dinero y comida en tiempos donde lo que no falta es hambre? Las empresas proveedoras ¿cumplieron con el marco nutricional que fijó la Provincia de Buenos Aires?