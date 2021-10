Entre quesos y medidores… quién cuida a nuestrxs niñxs?

Esta semana, quienes vivimos en Moreno y leemos habitualmente este portal nos sorprendimos -nada gratamente- con distintas noticias de actualidad, de enorme gravedad institucional, política y social.

Por un lado, la del decomiso y reparto -en tiempo récord- de una cantidad importante de quesos. Más allá de la gravedad institucional del hecho tal como aparenta, llama la atención que las autoridades en su “aclaración” de los hechos afirmen, por un lado, que se procedió a la incautación y el decomiso porque representaba un “grave riesgo para la salud pública” y se concluya afirmando que se repartió a comedores y merenderos para su consumo.

Qué pasó entre medio? La lógica aplicada al razonamiento indica que si A es verdadero, entonces No-A es falso. El “grave riesgo” no era tal o los NNyA de comedores y merenderos eran una suerte de Conejillos de Indias de la aptitud para consumo humano de los quesos? Porque parecería que si bromatológicamente eran aptos para consumo no procedía su decomiso y si procedía su decomiso entonces no procedía su reparto…

Algo está mal en todo esto, o asistimos a un “acting” demagógico en la afirmación del acto “solidario” de reparto de quesos? En serio, a alguien le parece “romántico” ese proceder?

La misma semana, varias notas versaron sobre el estado de las escuelas en el marco del regreso a la presencialidad plena, medidores eléctricos que estallan, escuelas cerradas, deterioros edilicios, sobrepoblación escolar… son fenómenos no nuevos y que en nuestro distrito se han cobrado vidas humanas de la mano de desidias políticas de distintos gobiernos, pero desidias al fin. Qué pasó con el Comité de Crisis? Qué se hizo durante el año y medio que NNyA no concurrieron a las escuelas para mejorar el estado de los edificios?

En el medio lxs chicxs, nuestrxs chicxs, los que van a la escuela y los que no van. Que si van están en riesgo y si no van aumenta la desigualdad, fundamentalmente en el acceso actual pero también en las oportunidades futuras. Dicho sea de paso, en estos días se viene postulando la necesidad -indiscutible- de ir a buscar a NNyA que no volvieron a la escuela pero parece que las escuelas están lejos de reunir las condiciones mínimas para recibirlos…

Nuestrxs chicxs… que van a comedores y merenderos donde comen queso decomisado, que por suerte se ve que era apto, porque no se conocieron intoxicadxs, en el distrito del ensayo y error!.