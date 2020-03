0 shares







“LA CRISIS SOCIAL ES MÁS ANGUSTIANTE QUE LA SANITARIA” –

Extenuante jornada de domingo, antes del anuncio de extensión de la cuarentena obligatoria, el presidente de la Nación Alberto Fernández habla y escucha a un ex presidente. Eduardo Duhalde sostuvo, días atrás, que el escenario social por el COVID -19 “será peor que el año 2001”. Fernández no duda en prestar atención a los que administraron el timón en tormentas casi perfectas. El Presidente de la Nación coloca su mirada en todo el país y su máxima atención en el Conurbano. En un instante de la historia donde hay que enfrentar a un enemigo invisible, aunque la cacería epidemiológica forja visibilidad, toda estructura lineal, alistada, preparada está disponible. ¿El Ejército Argentino en las barriadas más populares entregará alimentos, puerta a puerta, casa por casa?

Frenar la angustia del no saber qué comer o el hambre persistente; pero al mismo tiempo mostrar un criterio preventivo que apague el intento de encender el más mínimo foco de conflicto.

Como profesional de la salud pública y dirigente política, jefa del bloque de concejales del Frente de Todos, Patricia Rosemberg habla, sin dudar, de la propuesta por hacer en un criterio amplio, como lo hace el Presidente: “Me parece que hoy la crisis social es más angustiante que la sanitaria. Ante la crisis sanitaria se van viendo las medidas que se van tomando, si bien hablamos y escuchamos sobre el virus y su intangibilidad, invisibilidad, hay medidas que se van tomando y hay datos que tenemos hoy en nuestro país que dan cuenta, de a poco, que la estrategia de achatar la curva, que los casos sean lo más espaciados posibles, de no saturar el sistema sanitario, tiene resultados. Hay que contar día a día, no hay que ser eufóricos sino escucharlos día a día. Lo que escuchamos de otros países, en otros lugares, por supuesto que no es la crisis social porque esas son características propias de los países, no ajenas a nosotros, porque vemos en Italia como empieza el fenómeno que se llama robo, saqueo, robo a los que salen los supermercados, estas situaciones críticas se globalizan. ¿Qué pasa con el que vive día a día, el que vive de su laburo? Ahí me parece que estamos en una situación, y es lo que vamos viendo en la semana, hay un porcentaje de la sociedad que habitualmente tiene algún recurso de a dónde acudir cuando tiene una necesidad. Está el que conoce quien tiene el merendero en el barrio, el comedor, recibe la AUH, alguna circunstancia, que también la está pasando mal, necesita el bolsón de comida aquí y ahora pero tiene una red o una estrategia y se entera, incluso más rápido, como recurrir a eso. Hay otro porcentaje de la población, que es el que vos decís, el que tiene algún trabajo en el que vende por su cuenta, son cosas puntuales, que nos pasan a todos o nos van a pasar. Me escriben a mí, como a todos en este momento de la globalización de la comunicación, una vecina de Paso del Rey que me dice “yo vendo Bijouterie y no tengo plata para ir a comer mañana”, esa circunstancia tan excepcional, ella no recibe mercadería ni recurre a ningún lugar, nunca antes había llamado a la Secretaria de Desarrollo Comunitario porque no se le ocurría que eso era un recurso existente y necesario. Me parece que el desafío no es solo “nadie puede pasar hambre” sino que “nadie puede pasar la angustia de saber si mañana va a comer o no”.

AUDIO 1

Puedo analizar que la mercadería que administra el gobierno local es escasa, reducida, por lo tanto elige a quien está en la situación más crítica. Sucede que no hay información de esa medida. Por otra parte están los trabajadores en negro sin relación de dependencia, sin ahorro y sin redes. Pregunta, ¿quién o quiénes deben asumir este trabajo de asistencia alimentaria? ¿Debe ser centralizado en una figura u órgano de dirección?

Creo que realmente para una población y un territorio extenso como Moreno, en esta etapa y lo que viene, debe descentralizarse, tener muchos puntos de distribución, con bases de datos, saber a quién le distribuís y a quien le vas a distribuir, el que no corta el pasto hoy tampoco lo va a hacer la semana que viene ni la otra, sabés que esa persona va a necesitar mercadería por los próximos 15 días y un poquito más, tener un padrón que permita hacer eso. La fortaleza en la extensión del territorio es hacerlo descentralizado, organizado y con muchos puntos de distribución. Hay ayuda por parte del gobierno nacional y provincial, se están instalando bases operativas del Ejército y de la Policía. El rol que las fuerzas de seguridad en este momento con la prevención del COVID es una de las consideraciones que tenemos que hacer: Fuerzas de Seguridad que nos cuidan y cuidan la distribución, apoyan y tienen una organización de territorio y organizativas que hay que aprovecharlas en este momento.

Sería así entonces: la distribución de los alimentos puede ser descentralizada por localidad, dentro de la localidad los diversos puntos de distribución, pero acompañados esos camiones por el Ejército y Fuerzas Policiales para que llegue casa a casa la bolsa, puerta a puerta

Creo que la mejor estrategia es puerta a puerta, hay que desestimar las filas de gente yendo a buscar mercadería, por lo estrictamente sanitario, me parece que está mal también por el punto de vista social. Me parece bien que puedas recibir en la puerta de tu casa una bolsa de mercadería, estamos frente a una situación excepcional, creo que lo que está pasando con la pandemia nos está dando lugar a la organización, así como la organización del sistema de salud es ganar tiempo, armar respiradores y hospitales, la organización social no tiene más tiempo porque las personas tenemos que comer todos los días.

AUDIO 2

Lo que ocurrió en las escuelas, madres y padres haciendo fila es algo de lo que hay que aprender rápidamente me parece

Sí absolutamente, por eso insisto en que son estrategias diferentes y también la ayuda que puede venir desde el gobierno nacional ,según dijo el Ministro de Desarrollo, para que los Municipios puedan descentralizar, hacer las compras y hacer la distribución, tiene que hacer que no pase lo que ocurrió la semana pasada en las escuelas, claramente.

AUDIO 3

Ideológicamente, ¿cómo podría tomarse que el Ejército lleve alimento, casa por casa, en un distrito como el de Moreno?

Vos y el que me lee conoce que lo opiné sobre las fuerzas de seguridad que actuaron en el momento de la represión o la Dictadura, pero esas fuerzas en este contexto, con un gobierno nacional que tiene una Ministra de Seguridad que nos está cuidando, haciendo que se respeten las distancias entre personas, que no se viole la cuarentena, que transite quien deba hacerlo, que se busque asegurar que le llegue a cada persona la bolsa de comida, a mí todo eso no me genera contradicción en lo más mínimo.