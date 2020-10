2 shares







ORDINARIA SESIÓN, PARA LEER LA POLÍTICA –

Los jefes de bloque (mientras haya dos estructuras en el HCD) delinean no solo el trabajo sino los temas que pueden promover lo que la escritora y Presidenta del HCD sostiene: parlamentar.

Lucas Franco, «El Capitán» del nuevo oficialismo, tiene enorme dinámica, adquiere experiencia para sostener su teoría, no pierde territorialidad y busca crecer. Debe contener al bloque de 16 y, a la luz de los hechos, el Frente de Todos proyecta unanimidad.

Claudia Asseff, expresa una manera, método y forma que aporta a la gobernabilidad sin caer en críticas descalificantes, marcando su posición tras veinte años de permanencia en el Concejo Deliberante. Juntos por el Cambio tiene ocho escaños que no hacen a un todo.

El día jueves la sesión ordinaria mostró lo que sucede cuando los bloques se necesitan, cuando el oficialismo no tiene sus manos y la oposición potencia las propias al calor de los evidentes y visibles problemas de conducción.

Un tema que ya traía cruces sorprendentes en las redes sociales: los diez años de la Universidad Nacional de Moreno.

Proyecto legislativo que declara el 14 de octubre Día de la Educación Superior en Moreno. No tenía dictamen de comisión. Debe tratarse sobre tablas y contar con 16 manos para conseguir el beneplácito. Al Frente de Todos le faltan los concejales /as Cosme, Vendrell, Fraiz y Álvarez. Necesita cuatro manos para sacar el proyecto y de Juntos por el Cambio acompañan Claudia Asseff y Roxana Ricart, el resto se levanta (con excepción de Brancato que parecía inmovilizado).

Pablo Pereyra, concejal de Pueblo Libre en el Frente de Todos, es quien llevó el proyecto de la UNM: «Habíamos presentado un proyecto que era muy sencillo, declarar el 14 de octubre como el Día de la Educación Superior en Moreno y que tenga un reconocimiento municipal y social ese día y que quede plasmado para todos los año. Lo llevamos al recinto sobre tablas, lo acordamos previamente con el bloque opositor, ellos también tenían para sacar un pedido de informe así que acordamos sacar los dos, estaba todo acordado para sacarlo sobre tablas y cuando solicito el pedido se empiezan a levantar las manos, a bajarlas, se miran, no estaba claro si acompañaban o no el pedido. Por eso yo vuelvo a mocionar que se haga un voto nominal y ahí donde hay un fastidio y se levantan y se van como se ve en el video»

Lo bueno de la televisación es eso, pero lo que no se ve es el trabajo de labor parlamentaria ¿con quiénes acordaron ustedes, con todo el bloque o la presidenta del bloque?

Se acuerda con la presidenta del bloque, nuestro presidente de bloque se tomó el trabajo de acordar con la presidente de bloque y en labor parlamentaria quedó claro lo que se iba a hacer, acompañar los dos proyectos sobre tablas porque ninguno tiene las 16 manos

Esto se resolvía también si ustedes tenían las 16 manos. La segunda cuestión, la concejal Agostinelli responde en una nota periodística, que había pedido que se trate sobre tablas temas vinculados a seguridad y no fue tomada en cuenta, razón por la cual se levanta ella y parte del bloque. Después esta la decisión de Mirko García de decir con 14 manos no sale porque se necesitan 16. Con esto te quiero decir que no todo vale, se embarra todo porque hay problemas de funcionamiento

Si, la verdad que si. Gisele había pedido ese tratamiento pero en labor parlamentario y la Jefa del bloque opositor se acordó otra cosa, y si ellos tienen internas para adentro tendrán que resolver entre ellos, lo que se planteó era un proyecto por un proyecto, lo que se acordó y fuimos. Por eso, si no se ponen de acuerdo será interna de ellos

El proyecto por proyecto acordado ¿cuál era el de Claudia Asseff?

Un pedido de informe sobre un predio en Moreno Sur, un predio en el que estaban construyendo y ella quería saber que estaba pasando con ese predio, entonces también era un pedido de informe muy sencillo

Si el proyecto que declara el 14 de octubre Día de la Educación Superior era tratado en comisión, tenía dictamen, no requería sobre tablas ni las 16 manos

Si tal cual, nosotros lo presentamos pero fuera del día de comisión no se puedo tratar, fue solo por eso, pero si tuvo ingreso por Mesa de Entrada. Por eso solicitamos tratarlo sobre tablas, igual vamos a ir la semana que viene a la comisión que corresponda y se va a volver a trabajar este proyecto

¿Qué te ocasiona ver y ser protagonista de esto que estamos charlando porque era una sesión ordinaria y termino así, Claudia Asseff sentada sola preguntándose que paso. Es una imagen muy fuerte, es una película más que una imagen

No, si seguro, ellos tienen que ver sus problemas internos porque ahí la noticia no fue tanto que no se votó el proyecto sino que están fragmentados.