ENTENDER EL DOLOR, PEDIR ALGO MÁS QUE RESPETO –

No es una familia, por lo menos son tres, Suárez, Torales y Barrionuevo. No es un integrante sino el conjunto de personas que transitan angustia, pesar, aislamiento más allá de lo preventivo y obligatorio. Son ellos /as que lloran a Don Luis Suárez y rezan por la «Yaya». Ellos /as que sufren el apedreo mediático en las redes que no son sociables y en los medios masivos de comunicación que «pretender hacer visible al enemigo del conjunto», un joven de 24 años que fue a la fiesta de su prima hermana tras regresar de un viaje al exterior. Eric es, sin lugar a dudas para las familias, el chiavo expiatorio que eligió la Intendenta de Moreno Mariel Fernández quien permitió que la muerte de Luis Suárez fuese utilizada por los noticieros y programas acusándolo al nieto de de matar a su abuelo.

¿Quién o quiénes están en condiciones de levantar un dedo para maldecir la irresponsabilidad sin haber usado las dos manos para vulnerar normas, reglas o leyes que dicta un Estado que es quien vulnera primero lo que está escrito?

La entrevista con «Quique» Barrionuevo tan solo pretende pedir o solicitar un mínimo de respeto humano para esas familias que ni siquiera pudieron despedir al abuelo Luis, que son estigmatizadas desde el poder como si eso fuese un acto de justicia:

Si puede, ¿quiere explicar a la población lo que necesitan dar a conocer?

Yo tengo una relación directa, mi hija está casada con un primo hermano de él (Eric), incluso estuvo en la fiesta. Lo que están haciendo con la familia es injusto, lo que paso ya pasó, le podría haber pasado a cualquiera, la cuestión es la forma que toma ahora el gobierno Municipal. Están buscando chivos expiatorios pero no se dan cuenta de que están manejando mal la situación en este momento. Una de mis hijas estuvo internada en el Hospital de Moreno donde le hicieron el hisopado y en 24 horas no le dieron agua, no la atendieron, si te digo donde le dieron la comida. A toda la familia la tratan mal cuando llegan al Hospital. Con 14 camas colapsó el Hospital, mucha de esa gente fue a parar a clínicas privadas como la Mariano Moreno donde falleció finalmente el abuelo. Tengo otra hija mía que se contagió, después del cumpleaños, internada actualmente en el Hospital, y tampoco le pasan agua, la tienen con un producto en una camilla. Ayer le pudimos alcanzar una frazada y demás, lo que están haciendo no solo con la familia de Eric o con los Barrionuevo inclusive es injusto. La intendenta no tiene idea de lo que está haciendo, , creo que ella cree que está en campaña política.

¿Descríbame a sus familias?

Somos todos trabajadores, laburamos el día, mi hija trabaja por cuenta propia, la otra que está esperando el resultado del hisopado también. La familia Suárez, son todos trabajadores, formales la mayoría, clase trabajadora baja. Más allá de las relaciones políticas que tengo por haber sido concejal siempre seguí trabajando en lo que hago como técnico de refrigeración. Somos familias normales de Moreno, no nos merecemos que nos traten así.

¿Podés hablar con Eric?

No, no tengo contacto con él, eso lo tiene mi hija y su primo que están en Capital. Más o menos me cuentan que está bien, recuperado, pero el temor anímico por él es no queremos que llegue a una resolución mala.

Desde la confirmación de Eric como paciente positivo de coronavirus, ¿qué hicieron ustedes como familias para intentar frenar el potencial contagio?

Todas las familias colaboramos con las listas de todos los cruzados que hubo después del cumpleaños. Al otro día hubo otro cumpleaños, había amigos y gente en el primero que al otro día tuvo otro más y les pasamos todas las listas. Tanto yo, mi familia, los Suárez, hicimos todo para contactarlos y que se pongan bajo protocolo cuando el Estado Municipal no se encargó. Creo que Mariel se está equivocando mucho, no tiene que buscar el chivo expiatorio y hacer de esta familia un escarnio. Hubo otros casos, en Cuatro Vientos por ejemplo, pero como éste tuvo difusión ella se encarga de esto nomás, ella es una funcionaria pública y tiene que estar al servicio y ponerse a cargo del Hospital, no se puede estar solamente haciendo una parte. En el Hospital no hay alcohol en gel, alcohol para las manos, que no haya agua para la gente que durante 24 horas espera los hisopados, pero la vez pasada puso un avioncito para decir que nos quedemos en Moreno.

¿Tu hija está internada en el Hospital?

Actualmente una está en la casa, hoy le hicieron el hisopado, se lo hizo el SAME en la casa y tiene que estar 14 días en cuarentena. La otra empezó ayer, mi única relación es por teléfono, me manda fotos y me va contando.

¿Quién los acompañan a ustedes?

Recibo muchas llamadas, estoy relacionado con la política y muchos compañeros se han solidarizado, me han ayudado, han interferido en un montón de cosas para que llegue a ese famoso Comité de Crisis que armaron en Moreno donde Mariel hace discurso político pero no resuelve. La solidaridad es buena, pero para la familia Suárez y demás la están pasando difícil, creo que la población tiene que entender que esto fue algo de la naturaleza, en algún lado iba a empezar esto en Moreno. La apechugamos todos, lo estoy viviendo en carne propia y me solidarizo con toda la familia Suárez.

De todas las personas que participaron de esa fiesta de 15 años, donde Eric es familiar directo de la cumpleañera, primo hermano ¿qué cantidad de positivos tienen ustedes como familia?

Más o menos entre 14 y 15, hay más en hisopado ahora para ver si son positivos, incluso hay menores.

¿Qué se tiene que aportar en estos momentos por parte de la comunidad y de quienes están al frente de un gobierno, que sepan escuchar, atender y responder?

Realmente creo que tienen que tomar cartas en el asunto en el Hospital, resolver el apoyo psicológico a los que están llegando ahí, nadie sabe, nadie informa nada, los tienen prácticamente encerrados como perros sarnosos, no saben cómo resolver. Al Director lo escuché en un canal hablando y me dan ganas de llorar por la ineptitud. Ni siquiera le dieron apoyo alimenticio a esta familia, por lo menos seguimiento, desde el Municipio ni siquiera vieron quienes eran estas familias que están dentro del protocolo y no pueden salir ni a la vereda para pasarles una bolsa de comida. Nos arreglamos entre los parientes, vecinos para alcanzarles cosas porque no tienen sustento. No se pueden mover en la calle normal como cualquier vecino porque están bajo observación del protocolo, no te hablo de los 80 o 100 que hubo en el cumpleaños, después de ahí hubo 50 o 60 personas más, hay más de 160 personas bajo protocolo.

¿Esas personas no reciben asistencia alimentaria?

Muchas están en situación de emergencia y no están recibiendo apoyo comunitario siendo que la Intendenta tiene los medios para resolverlos pero no lo hace.