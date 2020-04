4 shares







SEIS FAMILIAS ALLANADAS POR EQUIVOCACIÓN –

El robo de barbijos, camisolines y cofias tuvo hoy un lugar en las noticias. Una persona detenida, recuperación de los insumos vitales sustraídos de las salas de Trujui y Las Flores:

Ese parte que nace de una fuente oficial no se contrasta con otro de similares características. La Unidad Sanitaria de Cuatro Vientos también sufrió un robo. El operativo para recuperar lo «indispensable», kits sanitarios, cajas de leche, un televisor, una pava eléctrica, varios litros de lavandina y detergente expuso «indebidamente» a hombres, mujeres, adultos mayores y niños /as que vivieron tres horas de injusticia. Claudia, estuvo en su hábitat cuando en horas de la tarde de ayer, unos 12 policías de la Bonaerense, ingresan a la vivienda de la calle Joaquín V. González (barrio Cuatro Vientos):

¿La policía fue hasta tu casa buscando insumos sanitarios que fueron robados de la sala de Cuatro Vientos?

Si

¿Cuándo fue esto?

El día de ayer, entre las 17 y las 17: 30 horas.

¿El domicilio que tenía la policía era el equivocado? ¿Era el de ustedes?

No, cuando me leyó el protocolo del allanamiento no era la dirección, era la calle pero no tenía número de casa ni nombre de la familia, vino con indicación que era por Joaquín V González, la séptima casa, pero sin número ni nada.

¿Qué hizo la policía en tu casa?

Una vez que ingresó, los hombres que estaban eran tres (3) y los hicieron tirar en el piso, los esposaron y los sentaron. A las mujeres no nos hicieron nada, pero revisaron cada vivienda (NdR: es un terreno donde hay seis viviendas).

AUDIO 1

¿Recordás el número de policías que realiza el allanamiento?

Cuando empezó el allanamiento eran alrededor de 12 policías, al pasar una hora, hora y media, teníamos policías afuera y coches, vehículos, un colectivo o algo así que tapaba la entrada como para que no saliera nadie. Tres de ellos eran policías femeninas.

¿En qué momento se dan cuenta de que no era el domicilio, que no era la dirección?

Cuando entra, uno de los masculinos que estaba sentado es mi cuñado y actualmente tiene 60 años, le preguntaron si se llamaba… y les dijo que no, pero ya estaban adentro.

¿Qué es lo que vivieron como familia?

Era preguntarnos por qué, hasta que ellos no los terminaron de esposar y los sentaron, y a nosotras nos separaron, no nos dejaban tocar el celular ni hablar con ellos, fuimos a controlar a los chicos y cuando estuvo más o menos les preguntábamos a la oficial femenina pero nos decía que no estaba encargada de eso, cuando se acomodara todo nos iban a leer el acta. Cuando nos leyeron el acta nos cagabamos de risa, que te voy a decir.

ACTA DE ALLANAMIENTO DE LA FISCAL PONTECORVO

¿Por qué se cagaron de risa?

Porque era algo ilógico, no éramos nosotros, nos pusimos a mirar y la séptima casa no es la nuestra, era algo ilógico.

AUDIO 2

¿El personal policial ingreso con barbijos?

Sí, pero algunos, de los doce, dos o tres no tenían barbijos. No tenían barbijos, ni guantes, nadie tenía guantes, solamente cuando se hizo el allanamiento uno se los puso, pero los demás no.

Después de esposar a los tres hombres ¿los llevaron detenidos?

No, a nadie, una vez que se terminó el cateo se hizo el informe de que esto fue negativo, nos hizo firmar el papel, los desesposaron y listo.

¿Eran barbijos, insumos médicos de la salita de Cuatro Vientos lo que buscaba la policía?

Si, buscaban alcohol en gel, lavandina, pava eléctrica, monitor de tele de 26 pulgadas, cosas de protección por el COVID-19, camisones, barbijos, antiparras, un montón de todo eso.

¿Cuánto tiempo llevó el procedimiento equivocado?

Calculo que unas tres horas, pero la verdad no controlé el tiempo.

Me dijiste que no les permitieron usar el celular, es decir, no pudieron sacar fotos de lo que estaban haciendo

No, los celulares los tuvimos que poner en una mesa, visibles, y no los podíamos agarrar, no nos dejaron.

AUDIO 3

¿Tuvieron miedo, se sintieron indefensos /as?

Más que nada los chicos que vieron a sus padres esposados no es nada fácil, tienen alrededor de 9 y 12 años. Tenemos uno de 12, uno de 4, un bebé de siete meses.

¿Revolvieron todo?

Todo, del ropero nos sacaron la ropa, nos levantaron las camas, corrieron muebles, todo.

¿Dejaron todo así y se fueron?

Sí, no acomodaron, se dejó así como estaba.