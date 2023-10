«Es bueno que el Municipio condene un pasacalle, lo que tiene que hacer ahora es sentarse a dialogar para que el pueblo tenga más y NO menos acceso a la educación pública»

Los pasacalles con la frase PARÁSITOS pagate Tu Universidad amplía el fenómeno de exhibir la destrucción como oferta electoral, sin obligación de (en el caso de Moreno) asumir con el apellido y logo felino la autoría de un mensaje que posee propiedad intelectual de escaso rango.

Patricia Rosemberg es docente en la Universidad Nacional de Moreno. También sostiene su espacio como concejala de Pueblo Libre en el Concejo Deliberante, pero no son sus pergaminos que alumbran la apertura a comprender el PRESENTE sino la decisión de no OCULTARLO: «Los pasacalles, más allá de quien lo puso porque eso es secundario, lo que está detrás del pasacalle es el odio profundo. Qué quiere decir PARÁSITO, entonces lo preocupante es que hoy no hay más filtros. Tal vez esto que vemos en ese mensaje es lo que piensa una parte de la sociedad, no solo Milei. Es tan bestial decirle a alguien parásito, que puede ser un llamado de atención para quien lo votó. Entiendo que hay que detenerse y pensar qué es el odio, porque escuchamos sobre los crímenes de odio y estamos frente a una cascada de temas que se enlazan, hablo de negar los femicidios, negar los 30 mil desaparecidos /as y el genocidio del terrorismo de Estado y llevarlo mucho más allá porque es la reivindicación. Es pensar que si no hay Estado, no hay comunidad, no hay sociedad, vos me parasitás a mí».

Si la emoción de Javier Mieli transmite mucho más que violencia, como lo expresa Rosemberg con acierto, es la reivindicación de, la grieta sobre la que pivoteó cómodamente la ¿política? en los últimos 12 años, es un insumo fenomenal para anular el DIÁLOGO, ya no posible sino NECESARIO.

Tan lejos de cualquier justificación y muy cerca de escuchar lo que se dice, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio propone «terminar de una vez y para siempre con el kirchnerismo».

¿Qué quiere decir Bulrrich con ese spot, cómo terminaría con el otro, cómo terminaría con el kirchnerismo? preguntas que se formula Rosemberg quien afirma que «la centralidad de la campaña de Juntos por el Cambio es terminar con el otro porque piensa distinto, ni hablar de lo Milei que expresa que no hay un otro, directamente».

Si las derechas amenazan con dinamitar todo advierten que una porción significativa de la sociedad adopta que «debe gestarse un colapso sin parches para luego surgir LIBREMENTE», en el país de los memes la caricatura de lo imposible rinde millones de likes. Si las cuentas, por lo menos hasta hoy, son administradas por personas, seres humanos, que disparan sin filtro, no es política vintage subrayar que en un gobierno popular, de coincidencia partidaria en los tres estamentos Ejecutivos, el pueblo de Moreno no pudo ver nuevas obras en la UNM en casi cuatro años de mandato.

¿Qué dice Rosemberg sobre la decisión política de Mariel Fernández de enfrentar con toda su fuerza a la UNM?

En lo electoral, ¿cree que han dejado solo a Sergio Massa? El próximo 22 de octubre, ¿emitirá la boleta completa de Unión por la Patria?

Como un agregada más para mirar la nota completa, la Dra. Rosemberg habla del «desmantelamiento de los equipos de niñez» y un párrafo muy interesante sobre la atención primaria, las unidades sanitarias sin condiciones y el concepto de promoción de la salud convertido en la política rectora: