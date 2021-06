«Es conducción de sillón»

PARITARIA MUNICIPAL 2021 –

Marcha el mes de junio y la discusión paritaria de los y las trabajadores /as municipales se sigue dilatando. ¿Cuándo llegará la firma del acta y la recomposición salarial?

Daniela representante de UPCN reconoce que la propuesta del Ejecutivo municipal es insuficiente, no llega a cumplir las expectativas de la entidad gremial que solicitó desde el inicio un 45% y que se achique el año calendario, ajustándose al mes de diciembre. Ninguna de las dos propuestas de la entidad gremial tomó vuelo en esta discusión paritaria, y por la propuesta en tramos de un 12% en junio, 12% en el mes de octubre y un último tramo de 8% en enero, UPCN firmaría en disconformidad el acta paritaria.

¿Cuál es la posición de UPCN con respeto a la paritaria municipal?

UPCN en las primeras reuniones pidió 3 cuotas de 15%, un 45% para empezar a hablar. UPCN estuvo de acuerdo desde un primer momento junto a ATE y SITRAM en cerrar paritaria en el mes de diciembre, cosa que el Secretario de Gobierno (Alberto Conca) dijo que este año era imposible que teníamos que seguir como estábamos en las paritarias anteriores que cerraba en febrero

Ajustar el año calendario

Claro, sería ajustar el año calendario a diciembre, que para este año era imposible que podría ser el año que viene recién. No estamos muy conformes con respeto a los números que ofreció Municipalidad.

¿Van a firmar igual?

Depende lo que digan los compañeros. En la ultima reunión UPCN dijo que según la votación si es por mayoría y tenemos que firmar, UPCN firma en disconformidad, si es por simple mayoría firmará ATE o SITRAM si están de acuerdo y UPCN no, pero también pienso que dejar a los compañeros sin un aumento este año es ilógico porque los compañeros la están pasando muy mal. Es muy fácil – como una vez tuve un entredicho con Mariano West – hablar desde un sillón una vez que subiste, una vez que subiste te quedaste incrustado en tu oficina, sentadito muy cómodo y no seguís pateando el barro y la casa de los compañeros porque es muy triste que te tengan que pedir 200 pesos por tres o cuatros días porque no llegan, hoy un sueldo de 23 mil pesos no es nada para una categoría de un municipio.

¿Cuál es la relación que tienen ustedes con ATE y SITRAM, hay comunicación?

Más de la que tenemos en la Mesa Paritaria no. Yo creo que entre ellos dos hay mucho compañerismo, no sé si es porque está representado por una mujer o por dos mujeres UPCN, es como míralas a estas locas, por nosotras, es como que a las mujeres nos tienen de lado, creo que son un poco más machistas igual que a la compañera de la Asociación Sindical, es como que no nos quieren escuchar. Y eso que nos conocemos de hace tiempo y allá lejos, por ejemplo a Ariel era compañero del colegio de mi hijo, es como mi hijo, podría ser la mamá de Ariel, pero es como que UPCN estamos haciendo un trabajito de hormiga porque esta mal mirado, entonces UPCN tiene que volver a brillar como brilla a nivel nacional a nivel local, pero es como que a las mujeres no nos tienen fe y esperamos que cuando brillemos de vuelta demostraremos lo que valemos.

Hay que plantear la paridad de género en la discusión de la mesa paritaria

Si, porque la Asociación Sindical no tiene voto, tiene presencial y voz pero no tiene voto, los votos lo tiene ATE, SITRAM y UPCN y son 2 varones contra una mujer.