«Es demasiado burdo que el arquitecto Micieli que le hace la casa a la Intendenta haya sido contratado en forma directa para diseñar el Polideportivo»

El diputado provincial Luciano Bugallo quien efectuó en el día de ayer la denuncia penal contra la Intendenta de Moreno considera que «existen pruebas para que la justicia inicie la instrucción penal». Hombre de la Coalición Cívica – ARI en Juntos, explica que la presentación tiene como base los informes periodísticos del portal El Disenso, pero aclara que estaría en condiciones de ofrecer más elementos de prueba en clave de ampliación.

En diálogo con Desalambrar respondió cuestiones básicas de un proceso que tiene impacto político: «Tomamos conocimiento de lo que pasaba, teníamos algunos indicios, teníamos un dirigente local de la Coalición Cívica que es Lucas Agüero, que ya nos venia comentando acerca de algunas cooperativas que en realidad estaban recibiendo fondos y que no era para lo que las cooperativas estaban conformadas, pero nos faltaba documentación y pruebas como para hacer la denuncia. Y a raíz de una investigación que hicieron los chicos de El Disenso, ahí tomamos conocimiento con pruebas de cuáles eran los montos, de quiénes eran los involucrados, donde había una clara maniobra de fondos públicos, que se estaban haciendo igual que lo ocurrido en Quilmes.

Me dijo que hay similitudes con lo que pasó en Quilmes

Sí, con lo que pasó con Mayra Mendoza, pero en el caso de Moreno están involucrados la Intendenta, la Secretaria de Obras Públicas María Giménez y dos arquitectos que, forman parte de la Cooperativa de Trabajo 2 de Septiembre. Esto surge a raíz de la casa que se está construyendo la intendenta donde vemos que los arquitectos que están involucrados son los mismos que pertenecen a esta cooperativa de trabajo, que recibieron fondos por parte del municipio en adjudicación directa porque fueron contratados y a su vez, la Secretaría de Economía Social de la Nación, donde es responsable técnico de la Cooperativa Ricardo Fernández, recibió un subsidio por más de 110 millones de pesos. Después Alejandro Micieli fue contratado de forma directa por parte del municipio para el proyecto del polideportivo por más o menos 5 millones y medio de pesos. También tenemos conocimiento que fue contratado en forma directa por un monto cercano a 14 millones de pesos, entonces, uno como legislador cuando tiene conocimiento de presunción de delitos y demás, tiene la obligación constitucional de llevarlo a la justicia y eso es lo que hicimos.

Ayer presentó la denuncia, ¿qué espera del fiscal Soñora?

El fiscal tiene que darle causa a esta denuncia y en todo caso llamarnos a declarar o ratificar la denuncia. Sobre todo, en este caso puntual que somos uno de los tres poderes, no tenemos diálogo directo, no nos entrometemos en las decisiones de otro poder. Cumplimos con nuestra obligación que es aportar las pruebas y hacer las denuncias y ahora queda en manos de la justicia hacer las investigaciones correspondientes. De todos modos, te adelanto que nosotros vamos a hacer una ampliación de la denuncia porque estamos teniendo más pruebas sobre esto, tenemos conocimiento de otras adjudicaciones en forma directa que se han hecho y por eso le pedimos a la justicia que solicite al municipio cuáles son todas las contrataciones directas que se hicieron con estos arquitectos que están involucrados. La verdad que esto es inaceptable, sobre todo en un contexto donde hay millones de argentinos que no tienen para poner un plato de comida sobre la mesa. Hoy Argentina está atravesando un contexto, una crisis económica tremenda, donde tenemos una necesidad infinita te diría de necesidades por cubrir y los recursos que tenemos son escasos. Entonces uno tiene que ser responsable a la hora de la administración de los recursos públicos, cómo se asignan, hacerlo de forma eficiente, transparente y la verdad que esto en Moreno, al igual que otros municipios de la provincia de Buenos Aires, es lamentable.

Micieli es un apellido muy reconocido en Moreno. Es un estudio de arquitectura, yo puedo decir que no integra la Cooperativa 2 de septiembre del Movimiento Evita, el punto de conexión, investigación periodística de El Disenso, es que habría trabajado en el diseño de la casa que construye la Intendenta

Así es. El arquitecto que forma parte de la cooperativa, que de hecho es el responsable técnico es Ricardo Fernández. Pero, por otro lado, en esto es demasiado obvio, burdo, el mismo arquitecto ha sido contratado en forma directa por parte de la Secretaría de Obras Públicas que maneja María Giménez, que es la cuñada de la Intendenta, es quien fue contratado para hacer la casa de la Intendenta. Por un lado, es el responsable de la obra de la intendenta y por otro lado, el municipio lo contrata de forma directa por un monto de 5 millones de pesos. Pero también tenemos conocimiento, y eso será parte de la ampliación de la denuncia, de otra adjudicación de forma directa por alrededor de 14 millones de pesos . Lo que nos está faltando ahora, porque no tenemos acceso a información porque no está en el Boletín Oficial, es si hay alguna otra obra donde estos arquitectos formaron parte.

Las pruebas que usted presentó tienen que ver con las investigaciones del portal El Disenso ¿es correcto?

Así es.

¿Cree o evalúa que hay elementos probatorios para que el fiscal Soñora en este caso le dé entidad a la denuncia? Hasta aquí es una denuncia, vamos a ver si tiene instrucción penal.

Nosotros lo valoramos con los abogados que había indicios para ser denunciado, que estaban cometiendo posibles delitos y por eso es que fuimos a la justicia que es quien ahora tiene que resolverlo. Pero te vuelvo a repetir, esto que estamos viendo en Moreno que hace más o menos 15, 20 días también lo vimos en Quilmes, se viene replicando a lo largo y ancho de varios de los municipios donde gobierna el Frente de Todos.

Antes de hacer la denuncia, habló con algún concejal o legisladora de Juntos, porque en el HCD hay ocho representantes de su fuerza

Nosotros no hemos hablado con nadie, sí con Lucas Agüero (referente local de Coalición Cívica – ARI) por supuesto, que ya de hecho lo veníamos hablando en estos últimos días. Estaba al tanto, siguiendo esta info, de hecho veníamos trabajando junto con la gente del El Disenso cuando ellos empezaron a encontrar información, empezamos a intercambiar datos y por eso ya teníamos la denuncia esta casi lista para presentar una vez que ellos publicaran las notas. Pero después con el resto de los dirigentes no hemos hablado.

