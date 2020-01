20 shares







PINTAR ESCUELAS, EL INICIO DEL PLAN CON LAS COOPERATIVAS COMO FUERZA ESTRATÉGICA –

Que se haga de nuevo lo que nueve años atrás tuvo mística, militancia, política e ideología no es lo mismo aunque se parezca. Hoy son los hombres y mujeres que cuentan con un plan social los encargados /as de refaccionar en los aspectos básicos los edificios escolares, además de la pintura.

En el año 2011 algunos pueden recordar Florecen Mil Flores pintamos Mil Escuelas, cuyo objetivo fue consolidar el compromiso de un Estado presente en la comunidad y una juventud activa que coordina con la esfera pública sus espacios de participación.

Nueve años pasaron de aquel movimiento político y social respaldado por la Nación y las provincias. En 2020 el Municipio de Moreno tiene como marca la frase Donde Florecen Mil Flores, y es aquí donde el Presidente de la Nación lanza el Plan Argentina Unida por Educación y Trabajo que tiene como acción urgente pintar Escuelas antes que comience el ciclo lectivo 2020.

En el escenario del Club Los Indios habló el Ministro autor del libro Las Cuatro Argentinas (editado en el año 2012) que en su página 17 explica: «…. el sector de pobreza estructural continúa con las mismas características conceptuales, sin cubrir sus necesidades mínimas, que está concentrado e los grandes centros urbanos y, especialmente, en el NOA, NEA y el Conurbano Bonaerense. Tiene pobreza intergeneracional, no hay movilidad social ascendente, no está incorporada al mundo del trabajo pero sí es sujeto de gran parte de las políticas sociales argentinas».

Antes de asumir el desafío de integrar el gobierno de Alberto Fernández, el licenciado Daniel Arroyo pudo trazar en su libro las ideas para llegar a una sociedad integrada donde está el eje Mejorar la calidad del mercado laboral: «… atender el trabajo negro e informal, eliminar el trabajo infantil y toda situación de esclavitud. Se deberá generar un mercado donde lo formal sea un punto clave, la regulación estatal sea un elemento significativo y la masificación del crédito alcance al mundo del cuentapropismo y la economía social. Si no establecemos un mercado de trabajo unificado va a ser difícil alcanzar criterios que pueden achicar las brechas sociales».

El Plan Argentina Unida por Educación y Trabajo es el reconocimiento a las propuestas e ideas de los más altos dirigentes sociales del país, Emilio Pérsico (actual Secretario de Economía Social), Daniel Menéndez (Subsecretario de Promoción de la Economía de la Economía Social) gobierno), Juan Grabois entre otros.

Daniel Arroyo, Ministro de Desarrollo Social, puso el acento en el mayor plan de integración que tiene el gobierno: «Este no es un acto es algo más importante, es el lanzamiento de la principal política social de la Argentina, es la mejor política social que vamos a tener. En esencia la iniciativa es de Emilio (Pérsico), de Daniel (Menéndez) y muchos de los que hoy están trabajando en el área de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social. Son cooperativistas, personas y trabajadores /as que van a pintar escuelas pero harán otras actividades, van a pintar espacios públicos para completar el ingreso pero sobre todo para construir trabajo articulando con la educación. La tarea es que haya menos pobreza y ascenso social ascendente y para que a alguien le vaya bien tiene que estudiar y trabajar. Acá se está haciendo el vínculo entre educación y trabajo. Arrancamos con 12 mil cooperativistas en la Provincia de Buenos Aires y vamos a llegar a cerca de 30 mil en todo el país que van a pintar escuelas, más o menos veinte personas por establecimiento, con el objetivo de no sólo aumentar el ingreso y mejorar la infraestructura edilicia sino la de generar capacitación laboral. Están los sindicatos, está la UOCRA articulando. No es una política de verano, no es por un mes antes que arranquen las clases, será una política continua del gobierno, vamos a trabajar en la producción de alimentos, la actividad textil, con la economía del cuidado a gente grande y chica, en jardines y distintos lugares, también con el reciclado porque todo es el vínculo entre lo social y el trabajo, es reconstruir la Argentina desde abajo«.

AUDIO 1 ARROYO

En una brevísima entrevista, Arroyo ratificó conceptos y prácticas: «Es pintura porque aceleramos todo antes de que empiecen las clases, luego vendrán otro tipo de actividades».

¿Cuál es el cálculo del ingreso que percibirá cada cooperativista?

El salario mínimo es de 17 mil pesos, la mitad de eso es lo que cobran las personas que tienen planes sociales que harán tareas, van a contra prestar y sobre eso tendrán un ingreso (8500 pesos).

AUDIO 2 ARROYO

De esta forma, el inicio del plan social más importante del gobierno, un cooperativista que percibe una ayuda social y que ingresa en el esquema de trabajo y/o contraprestación, percibirá el doble de su actual ingreso para llegar a 17 mil pesos mensuales.

Antes de concluir su mandato de cuatro años, Mauricio Macri dejó dos marcas estadísticas que permiten monitorear el impacto de las nuevas políticas en el golpeado cuerpo social:

1- Para no ser indigente una familia tipo (dos adultos, dos hijos /as a cargo) necesita un ingreso mensual de 15.584 pesos.

2- Para no ser pobre una familia tipo (dos adultos, dos hijos /as a cargo) debe tener garantizado 38.960 pesos.