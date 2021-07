«Es el momento para que yo encabece la lista»

Leonardo Cóppola quiere volver al Concejo Deliberante y, como adelantó algunos meses atrás, ya no prevé tomar licencia en el cargo. Camiseta de titular y a transpirar la prenda porque no hay 23 sin un 2021 con resultado positivo. Un extracto de la entrevista que se emite esta noche a las 21 horas en el programa Quórum (por Desalambrar y Canal 6 Youtube), Cóppola ratificó sus pretensiones, no descartó una interna en Juntos por el Cambio pero siempre que no derive al amontonamiento: «Yo vengo trabajando para fortalecer este proyecto. Me parece que es momento de que yo encabece esta lista, estoy en condiciones, estoy preparado. Vengo trabajando, estoy dentro de un proyecto desde hace mucho tiempo. Por eso voy a seguir trabajando hasta el día 24 para poder aglutinar todas las fuerzas posibles para poder encabezar este proyecto y armar una lista sólida que seamos juntos pero no amontonados. Y en todo caso que eso no se logre porque seguramente hay algunos intereses contrapuestos u otros que creen que también tienen ese poder para poder encabezar, o tienen ganas o por el motivo que sea, nos enfrentaremos en una interna, no hay ningún problema. Y si la interna después ordena, la ordenará. Lo que sí creo que cualquier interna, y como yo la veo a las internas, tiene que ser muy sólida, no es sólo para juntar votos sino para seguir discutiendo un proyecto hacía adelante. Por la interna algunos dirigentes que por ahí no tienen demasiado, traen cualquier cosa y de otros partidos y resulta que te terminás poniendo gente que no trabaja en el proyecto político».

Noticias Relacionadas