LA BANDA DEL MILLÓN EN UN JUICIO ORAL SIN FAMILIARES Y NADA DE PRENSA –

Casi seis años después del acontecimiento, aquel robo al Banco Provincia de General Rodríguez, mañana será la jornada oral pero no pública del debate final. Matías Milatich señalado como jefe de la banda que protagonizara el asalto y luego un video que obtuvo más de un millón de visitas en YouTube, carga en su cuerpo con once impactos de bala. Sobrevivió a lo que él llama plan orquestado, armado y ejecutado por la policía, en especial, la DDI de General Rodríguez, Rubén Giménez, quien habría amenazado a matar a toda la familia de Milatich si éste no cumplía con la orden de robar el Banco Provincia de General Rodríguez.

El Tribunal Oral N°1 de Mercedes, integrado por los jueces Daniel Eugenio Machain, Jorge Pablo Vieiro y Eduardo Losada, lo juzgará por los delitos de asociación ilícita, homicidio agravado en grado de tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego reiterado, privación ilegal de la libertad agravada por la imposición de tortura y portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional.

La localidad amanecerá cercada por grupos especiales de distintas fuerzas de seguridad. El debate no permite acceso a la prensa, mucho menos a familiares. Es Juicio oral y reservado a los jueces, testigos, imputados y víctimas. Todo pensado hasta en los mínimos detalles. La peligrosa Banda del Millón no debe tener ni un minuto de visibilidad

En diálogo con Desalambrar, Matías Milatich, un hombre de Moreno, que estaba cumpliendo con la pautas fijadas por el Patronato de Liberados cuando, según sus palabras, la policía lo intima a participar del asalto a la entidad bancaria. Matías se sentará en el banquillo para asumir la responsabilidad de un único delito: el robo al Banco, bajo presión y con zona liberada por la policía:

Casi seis años después llega el momento del juicio, ¿cómo te sentís? ¿Qué expectativas tenés?

Que es el momento que se sepa la verdad de una vez por todas. Pongo mi fe en Dios que se hará justicia.

En esta larga espera, ¿considerás que en el juicio oral estarán los elementos que permitan al Tribunal dilucidar que hay delitos que se les cargaron luego del robo al banco? ¿Causas que armó la policía, en especial la DDI de General Rodríguez?

No estoy seguro que en estas instancias los jueces sean imparciales como deberían, pero confío en que ahí hay jueces y fiscales honestos que saben que armaron todo después del robo y los videos. Tengo esperanza de que se haga justicia. Años atrás hablé de la DDI de General Rodríguez, bueno hace poco salió a la luz lo que pasaba. La verdad quedó a la vista de todos pero ahora ya nadie habla de esos corruptos.

¿Es la última oportunidad de poner en la mesa tu verdad, lo que ocurrió antes, durante y después del asalto al Banco Provincia de General Rodríguez?

Ojalá, Dios quiera que pueda hablar sobre lo sucedido.