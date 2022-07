«Es el típico caso de lawfare pero en particular por ser la primer Intendenta mujer y de los movimientos populares»

DEFENSA POLÍTICA, EXPOSICIÓN DEL CAPITÁN LEGISLATIVO LUCAS FRANCO –

Lucas Franco, el Capitán legislativo del oficialismo, tuvo dos intervenciones en las más de dos horas de debate respecto a las notas periodísticas del portal El Disenso, que luego se tradujo en presentación judicial realizada por el diputado bonaerense de la Coalición Cívica ARI, Luciano Bugallo.

En su primer salida, Franco destacó el modo y la forma en que presentó la moción de privilegio su par Juan Fernández y dijo: «Primero valorar el respeto en como se dan las discusiones, teniendo en cuenta que hay mucho irrespeto por parte de los medios masivos de comunicación, y el avance sobre lo que tiene que ver con la vida privada, y como bien dijo el concejal (NdR: Juan Fernández) pre opinante, están en curso de iniciarse potencialmente procesos judiciales que pudieran requerir o no alguna demostración por parte de la Intendenta o de quien fuera». Luego se explayó acerca del convenio con el privado (sin mencionar el nombre de Bellsola Ferrer) que cedió ocho hectáreas donde ya se está realizando la obra del anhelado Polideportivo en Cuartel V: «Compartir en términos del debate la voluntad de nuestro bloque de solicitarle al Departamento Ejecutivo la remisión del convenio para que podamos debatirlo y tratarlo, y espero yo en honor a la voluntad que hemos manifestado y en el tenor de proteger y ponderar el bien común de nuestras comunidades, aprobar ese convenio. Los movimientos de suelo y las obras se financian con fondos nacionales. Reitero la voluntad de que el Estado municipal pueda remitir a este cuerpo el convenio que fue puesto en debate».

En la segunda intervención, el segundo momento del presidente del bloque oficialista, debió adentrarse en los ejes que habían cruzado la sesión, con el pedido de interpelación a la Intendenta realizado por la concejala Agostinelli. En ese terreno, Lucas Franco habló del lawfare: «Aquí se habló de justicia divina como un elemento a esperar o no. Si partimos del inicio de un proceso potencial, a raíz de una denuncia, es difícil augurar algo así como la espera a que la justicia divina sancione, determine o resuelva o no sobre el análisis de lo que se denuncia. Pero automáticamente después se expresa, tras reconocer que este no es un cuerpo de fiscales ni de jueces sino que es el parlamento local, donde estamos los representantes de nuestras comunidades, se pasa a una denuncia que pretende imputar a nuestra Intendenta de determinados delitos, y esa denuncia pareciera romper con el principio de inocencia, en términos de los procesos penales. Si reconocemos un proceso judicial en curso, dar por juzgada la presunción de culpabilidad, en un hecho tan significativo a quien ejerce la representación y administra los destinos del Municipio y de nuestras comunidades, es por lo menos un error en la apreciación en los conceptos y principios jurídicos. No soy muy bueno en inglés pero lo menciono, LAWFARE, que significa algo así como GUERRA JUDICIAL. Es una metodología que se utiliza en muchos lugares del mundo contra los gobierno populares – en nuestro país lo sufre sistemáticamente nuestra Vicpresidenta, no es algo que le sucede a gobiernos de otro signo político o de otra concepción del mundo. Y eso tiene mucha similitud con lo que está sucediendo en Moreno, hay una denuncia mediática primero, como siempre sucede, y luego automáticamente aparece alguien que hace la denuncia, usando como valor probatorio lo emitido por los medios. Luego, todo eso, tiene una repercusión en el escenario del debate de la política local. Esa es la descripción del LAWFARE en todos los lugares del mundo contra gobiernos populares, y en este caso además irrumpiendo en consideraciones sobre la vida privada de nuestra Intendenta, mostrando imágenes, fotos. No recuerdo que las imágenes de domicilios de dirigentes /as de Moreno estuvieran en boga, difundiéndose en distintos lugares. Si el domicilio publicado hubiese sido de algún dirigente de la oposición, tal vez se diría que esa es la forma de fomentar algún tipo de escrache. Pero también es curioso que a lo largo de la historia no se fomentaron los domicilios de los dirigentes pero si ocurre con la primer Intendenta mujer de la historia, con la primer Intendenta de los movimientos populares en la historia de Moreno y del país. Y automáticamente se asocia a un ataque, que viene después, y que tiene que ver con el modelo de la economía popular y de las cooperativas. Lo que vemos es una preocupación inusitada por el domicilio de nuestra Intendenta, algo que nunca vi en la historia, por lo tanto tengo que suponer que es una preocupación particular al tener por primera vez una Intendenta. Me resulta curioso escuchar a una legisladora del PRO (Agostinelli) advertir a la justicia desde su banca para que tenga determinada celeridad. Yo no tengo elementos para sospechar del proceder de la fiscalía, pero si ella lo tiene estaría bueno que se presente, poniendo su firma, ratificando lo expresado en sus dichos. La comunidad de Moreno le ha dado un enorme apoyo a esta gestión (se refiere a las últimas dos elecciones con sendos triunfos electorales), ratificando el rumbo, y lo que se ha puesto en discusión no es otra cosa que un modelo de gestión y administración de lo público que es con las comunidades, es con los /as trabajadores /as de la economía popular adentro, y es una demostración cabal de que se puede gobernar con una perspectiva y visión de mundo que pondere el trabajo de la economía popular siendo eficientes. Se dijo que nosotros /as, integrantes de este bloque, nos pusimos un cartel que decía QUEREMOS RENDIR CUENTAS, y efectivamente hace poco tuvimos la sesión de Rendición de Cuentas, que tuvo un debate larguísimo, y el resultado fue la aprobación (NdR: votada por el oficialismo, rechazada por la oposición), por lo tanto adelanto el voto negativo de mi bloque para que la Intendenta se haga presente so pretexto de que no estaría rindiendo cuentas, porque hace poco tiempo este cuerpo aprobó la Rendición de Cuentas (año 2021), y lo que se está cuestionando nuevamente son algunas instancias del ejercicio del año anterior. A propósito entonces, los invito a tener algún grado de expectativa en nuestra justicia, pero me sigue llamando la atención que cada vez que nuestro sector político, reclama o invoca la necesidad de una reforma judicial para que sea más transparente y más ágil para los sectores populares, sistemáticamente tenemos el rechazo de los /as legisladores /as de Juntos por el Cambio, pero ahora una concejal de Juntos por el Cambio (Agostinelli) reclama celeridad y reclama a la justicia, está en su derecho pero sería bueno que lo precise. Yo no tengo instrumentos ni elementos para dudar de la labor de la fiscalía en cuestión ni de las otras fiscalías, si en algún momento los tuviera no voy a dudar en hacerlos públicos pero también realizar la denuncia correspondiente teniendo en cuenta mi rol y mi responsabilidad institucional. Por lo tanto, nuevo caso de inicio de un proceso de LAWFARE contra la primer Intendenta de un Municipio como es el de Moreno. Como lo hacen con nuestra Vicepresidenta, pretenden utilizar a Moreno como cabeza de playa de un ataque mediático, de un ataque de la derecha política de este país sobre experiencias como las de Moreno, que parecieran que preocupan por su capacidad de ser replicadas en otros territorios de la Provincia y del país».