SEGUNDA SESIÓN LEVANTADA POR FALTA DE QUÓRUM –

No olvidar: el bloque Frente de Todos tiene 16 representantes, una mayoría suficiente para sacar todo lo que exija el Departamento Ejecutivo. Pero ese mosaico tiene texturas que hacen a la convivencia de los sectores que estuvieron en la gran interna (PASO) del año 2019. Desde una mayor cercanía, concejales de Pueblo Libre (tres, un titular y dos suplentes) que representan a la lista ganadora que pueden manifestar acompañamiento con reparos o críticas. El Honorable Concejo Deliberante está en receso, de vacaciones:

Las necesidades y urgencias explican un decreto y el llamado a sesionar que hace la Intendenta. Cuáles son los temas que urgen ser votados: ¿la deuda con Consorcio Trébol que estuvo dormida durante un año?

¿El reconocimiento de deuda con una constructora? ¿Reconocimiento de deuda a personal de seguridad? ¿Las modificaciones presupuestarias en el IMDEL? ¿Convenios marcos para convalidar las políticas del Potenciar Trabajo que en Moreno tienen enorme predicamento?

El segundo llamado a sesión extraordinaria en este mes de enero volvió a NO tener quórum. Existe un hecho no ventilado pero chequeado: por lo menos dos legisladores del oficialismo que mantuvieron contacto estrecho con un alto funcionario del Departamento Ejecutivo (a quien le diagnosticaron COVID) están aislados en modo preventivo. El comunicado oficial del HCD expresa:

Nos dirigimos a todos ustedes para comunicarles que la sesión que teníamos programada para el día de hoy a las 10:00 horas fue suspendida por falta de quórum.

Pero más allá de esta coyuntura probable, es claro que el grupo gobernante tiene escollos para seducir, aleccionar y /o convencer a los propios del instrumento central: lo que necesita la Intendenta es reactivar la Emergencia Económica, la ordenanza que hace todo muy expeditivo, reduce lo burocrático e incluso minimiza el endeble papel de control que no ejerce el Concejo Deliberante. La ordenanza es la HERRAMIENTA y Mariel Fernández registra que, con el argumento de las vacaciones y ausencias en el distrito de algunos /as, hay síntomas de rechazo o no ACOMPAÑAR ese traslado de facultades por segundo año consecutivo. Incluso en la frustrada sesión de hoy la EMERGENCIA fue retirada del Orden del Día, todos los demás temas se repiten:

El nuevo oficialismo en el HCD cuenta con el liderazgo de Lucas «Capitán» Franco (SOMOS), que trabaja en la búsqueda de consensos, articulación y aplicación de metodologías. Aquel bloque de ocho representantes nuevos que ingresaron por la puerta grande del HCD para construir una nueva política, un nuevo oficialismo, presenta diferencia de matices, criterios y acción. Con Rosemberg en uso de licencia, el bloque oficialista de Pueblo Libre con Cíccolo, Pereyra y Gaona, ha dejado algunas inquietudes en varios temas: recolección de la basura, estacionamiento medido, parques industriales y ¿prórroga de la emergencia? Igual síntoma recorre el cuerpo de otros tres concejales /as que incorporan la pregunta, ¿cómo el actual gobierno que enfrentó a la empresa de la basura (Consorcio Trébol) le reconoce más de 200 millones de pesos de deuda reclamada?

Por estas cuestiones que surfean el verano legislativo, en los planes 2021 (año electoral) puede adquirir más fortaleza una hipótesis que la Intendenta puso en modo prueba al momento de aprobarse el pliego de la basura o contrato de mano de obra a favor de Camioneros y Hugo Moyano. La resistencia política del bloque de Pueblo Libre (sin que aquello fuese provocar una fractura) colocó en agenda la posibilidad que dos concejales titulares que son del Movimiento Evita volvieran a sus bancas: Gonzalo Galeano (actual Secretario de Obras Públicas) y Emmanuel Fernández (actual Secretario de Educación). Si ellos regresan al puesto porque el que fueron votados salen Gaona y Pereyra quienes se saben suplentes y entienden las condiciones pero no los condicionamientos desmesurados.

La prórroga de la Emergencia Económica no estaría tan en negociación como lo que sucedió con ese mismo instrumento en diciembre de 2019. Tal vez la decisión central de Mariel Fernández, por si alguien carga dudas, es que requiere de los mejores cuadros del Movimiento Evita para sostener un plan que, como lo dicen, es sacar a Moreno del empobrecimiento o la pobreza, invirtiendo cada peso recaudado en el pueblo menos favorecido por las políticas que se aplicaron en los últimos 24 años.

Las dos sesiones extraordinarias sin quórum dan entidad a la conjetura periodística… solo es una cuestión de tiempo para que ocurra, es una cuestión de tiempo para que se blanqueen las diferencias que ya tienen colores primarios.