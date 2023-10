«Es insensato decir que tengo una doble función porque yo defiendo a los trabajadores»

Walter Cravero, Secretario General de ATE, pidió un derecho a réplica luego de la nota que subió este medio al concluir la reunión paritaria del pasado 26 de octubre. El hombre que conduce los destinos de esa entidad gremial, lugar convalidado en las urnas el 9 de agosto, consideró que el título periodístico no tenía nada que ver con su manifestación.

En primer orden reiteró la propuesta de monitoreo como ocurre a nivel provincial que, según su análisis, «ha tenido bastante éxito». Luego subrayó que ATE firmó la paritaria 2023 municipal en disconformidad. El desarrollo de la nueva entrevista rubricó lo que había expuesto en la anterior respecto a las opciones electorales: «Es una situación crítica para la patria porque hay una opción ultra fascista que plante Milei, con el negacionismo, un conjunto de cosas que son dolorosas para la sociedad, que plantea una reducción del 15 por ciento del Producto Bruto Interno, la voucherización de la educación, la privatización del sistema público de salud y eso significa una reducción en los planteles de trabajadores; atenta contra la reivindicación de derechos que venimos trabajando en la Provincia de Buenos Aires. Dicho esto, tenemos muchas diferencias con distintos gobiernos porque nosotros representamos a los trabajadores y del otro lado están quienes tienen que garantizar una cantidad de derechos para poder continuar con nuestra tarea cotidiana. Los /as trabajadores del Estado no son independientes de éste, muy por el contrario, somos los que garantizamos las políticas públicas. Hay dos condiciones que son el faro de las organizaciones gremiales, establecer condiciones dignas de trabajo y salarios de referencia con dignidad para que no quedar abajo de la línea de pobreza o como pasa en algunos municipios debajo de la línea de indigencia.

Volviendo al título de la nota que lleva a este derecho a réplica, en el reportaje en cuestíón había dos facetas y que vos lo marcaste a título personal, como es hacer campaña por Unión por la Patria y luego discutir paritarias con un gobierno que el año pasado cerró las paritarias por decreto

Es un marco de insensatez plantear la doble función, porque mi función es clara soy el Secretario General de ATE y es la voz que llevo a las paritarias y cada vez que hay conflicto, porque parece que nos olvidamos que hubo dos paros luego de las PASO. Lo insensato es pensar que hay una doble función o un doble comando, sí dije a título personal que defendí los votos de Unión por la Patria porque sabemos lo que no queremos y eso no significa militar para tal o quien, significa militar el voto en defensa propia, era una consigna clara de ATE Provincia de Buenos Aires, ni Bullrich ni Milei, y fue lo que nosotros encaramos como militantes. En mi caso no tengo extracción partidaria, soy un militante sindical y sé lo que significa luchar por nuestros derechos. Milei representa una opción neo fascista y los destinos de la patria están en peligro…

No creo que se piense o que sea insensato la doble función, pero entiendo a título personal que expreses el defender la patria, querés agregar algo

Por ahí plantear algunas posturas que son insensatas como plantearle al sindicato la responsabilidad que tiene la patronal porque nosotros no fuimos a la paritaria a firmar nada ni sellar ningún tipo de acuerdo, muy por el contrario fuimos a exponer lo que necesitan los trabajadores que es una recomposición salarial acelerada porque la curva es totalmente ascendente, me refiero a la inflación

Cuánto es lo que pide ATE de recomposición salarial para cerrar el año calendario

Que sea lo mismo que marca la inflación. El 15 por ciento que ofrece el gobierno estaría arañando la inflación acumulada hasta septiembre, entonces también hay que proyectar los últimos tres meses del año. Nuestro planteo es claro, inyectar una suma en noviembre y en diciembre con una clásula. Lo que plantea el Ejecutivo, no nosotros, es que hay un conflicto con la Provincia de Buenos Aires, con el sistema de coparticipación, y también que tiene una férrea decisión de no tocar los fondos afectados. Sobre la planta y su crecimiento se señala que no es un por un capricho sino por la descentralización de políticas públicas de Nación y Provincia, como es el caso del Servicio Alimentario Escolar (SAE)

Se sabe el número

Ellos plantearon unos 6940 trabajadores /as, así lo dijeron en la última mesa paritaria. Una política de descentralización es la del Servicio Alimentario Escolar

Cómo sigue la negociación mañana

Bueno, nosotros hicimos nuestro planteo y la discusión sigue con lo que llevará el Ejecutivo mañana que es una propuesta mejorada, que tiene que ver con alcanzar los niveles de inflación, con la cláusula y el ejercicio permanente de la paritaria, quiero decir, reunirnos todas las veces que sean necesarias…

¿Es posible una recomposición salarial que empate o acompañe la inflación?

Es posible si hay voluntad política y ver, poniendo en potencial lo que dice el Municipio, si la Provincia de Buenos Aires puede asistir a municipios que lo necesitan. Nosotros creemos que Moreno, con la complejidad que tiene, no es tan fácil de gobernar como en aquellos municipios que tienen superávit