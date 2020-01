26 shares







El presidente de la Unión Cívica Radical y quien asesora a la concejal María Dolores Fábrega. Es abogado y ex funcionario público. La ilegalidad mantiene una estética que no es el traje de la irregularidad. Tres decretos son anulados por UNO y el conflicto salarial – laboral levanta vuelo político. El listado oficial no lo socializa el Poder Ejecutivo, ni a las entidades gremiales ni a los concejales /as que crearon una Comisión Especial. Nogueira es quien proyecta el paso y medida que cruza la grieta que hay en el oficialismo: «La Intendente pretende deshacerse de un número de empleados públicos, alrededor de 600, sin poner una firma diciendo yo soy responsable de que un empleado no trabaje más, por tal cual razón. Ella tiene que hacer sumarios y ahí está lo que no quiere hacer. La Constitución provincial le asegura al empleado el derecho de defensa en causa administrativa, por la tanto la Intendenta puede decir que no sirve para nada y el empleado mostrar que es un gran trabajador, que si bien entró por una designación política siempre trabajó, entonces no tiene lugar el sumario. Ahora bien, cuando se atacan varios decretos y se dice que son nulos porque atentaron contra la carrera municipal, porque se hicieron nombramientos a espaldas del Pacto Fiscal, cuando esgrimís argumentos tenés que demostrarlos y no ficticiamente en los considerandos. Los decretos que hizo Festa podrán estar adecuados o no a las ordenanzas o al Pacto Fiscal, y en todo caso son decretos anulables que ya se agotaron en el tiempo cuando el empleado nombrado empezó a trabajar y cobró un sueldo. Para sacarlo tiene dos caminos, el de hacer el sumario o presentarse en la justicia para pedir la anulación de los decretos y cuando ésta falle anulará las consecuencias de los decretos. Esto último no lo puede hacer la Intendente porque no tiene facultades judiciales».

Los tres decretos de Festa, dicen que está mezclado entre re categorizaciones, pases a planta y demás, son con nombres, apellidos y números de legajos. La respuesta que dice usted debería ocurrir no es la globalidad de los decretos sino individualmente por cada una de las personas que aparecen.

Exactamente, lo que se llama sumario y lo que la Constitución de la Provincia le asegura a cada habitante: poder defenderse ante una causa administrativa. Esto es lo que ha vulnerado la Intendente. Si ella no quisiera reclamarle a la Justicia, al parecer se conforma con declamar, habla de corrupción y no ha hecho denuncia penal, habla de que se anuló la carrera y pretende anular decretos cuando lo que debe hacer es un sumario a cada individuo y demostrar que no es útil a la administración, así va a poder sacar o no al que demuestre que trabaje. La diferencia entre los decretos de Festa y los de la Intendente es que los del primero son anulables cuando la justicia lo diga, los de Mariel Fernández son absolutamente nulos porque se hizo más allá de las facultades que tiene, se ha otorgado facultades judiciales que no tiene y ha ignorado el camino que podría haber seguido que es el sumario. El funcionamiento de la administración es como un río de llanura, tiene que ir buscando el nivel para avanzar, por eso los ríos de llanura no son torrentosos como los de montaña. Ella cree que es un río de montaña y la administración es llanura, hay que buscar las herramientas que la administración te da, no es voluntarismo sino la administración del Estado, tan importante como el Estado Municipal que es anterior a la nación. La Constitución Nacional asegura a las Provincias que gozar de sus instituciones siempre y cuando mantengan el régimen municipal, por eso las Constituciones de las Provincias tienen en su diseño el régimen municipal, en el caso de la nuestra hay todo un capitulo que habla de eso y dice que se puede y que no, y ahí mismo se dice que no se puede hacer lo que se quiere sino lo que dicta la Constitución, la Ley Orgánica de las Municipalidades y las Ordenanzas que son el estatuto del empleado municipal.»

En cuanto al respeto o no por el Pacto Fiscal, Nogueira refiere que éste «tiene salidas, el freno es que no se podía aumentar la planta de personal en un número que fuera de un crecimiento mayor que al de los habitantes de Moreno, según la medición de Festa dice que la Municipalidad de Moreno tiene muchos menos empleados que otros Municipios que poseen la misma cantidad de habitantes y superficie que nosotros, por eso habría que ver si ataca o no al Pacto Fiscal. Lo que hay que comprender es que el decreto que se ejecutó y se agotó, nombraba a «Montoto Flores» y el hace dos meses es empleado Municipal y cobra, por lo tanto había un presupuesto para él porque si no no se le habría podido pagar. Si ella quiere sacar los militantes de Festa, porque entre sus argumentos figura eso, que es además es inconstitucional porque admiten discriminaciones por pensamiento o militancia política, en el artículo 11 si no me equivoco, por eso el decreto en si es toda una contradicción. La contradicción mayor la tiene la que firma que es la Intendenta y se cree juez, cuando en realidad lo único que tiene delegada es la administración por 4 años. Apenas subió la intendente dije que no la conocía pero que le daba un crédito porque iniciaba su gestión, la costumbre democrática es perdonarle muchas cosas al gobierno que inicia por lo menos por 100 días, el crédito lo está gastando rápido por creer que puede hacer lo que quiere. El intendente puede hacer muchas cosas pero dentro de la ley, y ya que es peronista le recordaría la frase de Perón: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, que adapte su funcionamiento a la ley porque si no va a tener muchos problemas. En el partido estábamos pensando si no ha cometido el delito de abuso de autoridad, estamos analizando la posibilidad de denunciarla, el decreto lo ha formado y llevado adelante abusando de la autoridad que tiene, porque ella decidió que el empleado no entre más cuando el pase a disponibilidad o la continuidad de trabajo se define mediante sumario.»