«Es la comunidad organizada que soñamos los peronistas»

En el complejo que posee en Moreno la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se fundieron los abrazos, las miradas de contagio, las anécdotas imprescindibles, el tiempo vivido en la cuarentena, los esfuerzos desplegados sin tantas estridencias pero en contacto con los barrios, sus comunidades, las entidades intermedias. Encuentro de militancia, política, camaradería y agradecimiento. Concurrencia por arriba de los /as 1500 morenenses que compartieron una jornada del Frente Renovador Moreno, liderado por Damián Contreras, actual funcionario del gobierno nacional.

Es quien toma la palabra y responde la primer pregunta:

Una enorme actividad, muy importante, es el cierre del año pero la continuidad de un trabajo porque la política no se detiene

Y efectivamente, hacía casi dos años charlábamos que así masivamente con todos los compañeros, con los referentes de diferentes localidades, con las instituciones, no habíamos tenido la posibilidad de generar esto, de la presencialidad, de volver a mirarnos a la cara, de darnos un abrazo, de compartir. Nos parecía que este diciembre que va cerrando era un momento oportuno por varios motivos; por lo que te comento del tema de la pandemia, porque políticamente vamos a acompañar la asunción del mandato de nuestro compañero Andrés Destéfano que asumirá como concejal representando al Frente Renovador en nuestro distrito de Moreno, porque ayer nuestra conducción, nuestro compañero el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, fue ratificado en ese cargo por unanimidad. Así que en realidad hay muchos motivos y que aparte, un 8 de diciembre y tan cercano a las fiestas, ameritaba también en esto de pensar en una tarea colectiva, en un conjunto de compañeros que siempre han estado, siempre están para ayudarse entre ellos, para ser solidarios y bueno, la comunidad organizada que soñamos los peronistas.

Esto que estamos viendo, también lleva el debate de lo que es la territorialidad, se ha dicho desde el oficialismo local que el peronismo perdió territorialidad

Tenemos muchas visiones, muchas teorías en cuanto a cómo definen al peronismo. Yo creo que nosotros estamos más desde lo que ustedes pueden observar y ver hoy, para nosotros el peronismo es confraternizar, es la hermandad de los compañeros, es la igualdad, la inclusión, la justicia social y es el amor, el amor que brindaba Evita a su pueblo, que Perón supo entender y revindicar, y es esto que vos ves acá, la alegría de los compañeros de poder compartir junto con otros compañeros de otros barrios que en realidad, lo hacen durante todo el año, esa es la territorialidad y eso es lo que hace que haya instituciones fuertes, instituciones con contenidos y que muchas veces sostiene más allá lo que es la responsabilidad del Estado. Sin este tejido social que existe en nuestro querido distrito de Moreno las cosas serían aún mucho peores.

¿Qué se espera a nivel Nacional, Provincial en estos últimos dos años?

Mirá, nosotros desde el Frente Renovador entendemos que en nuestro aporte y nuestra agenda, que no va a ser demasiado amplia, se va a centrar fundamentalmente en algunas ideas y en algunos temas por donde deberemos transitar estos próximos dos años. Tiene que ver con la educación, con la producción, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, me parece qué desde esas políticas, podemos imaginarnos un fin de actividades que tienen que ver con eso, de interactuar con la sociedad, de las instituciones, nuestro rol del Estado, principalmente tiene que ver con esto de profundizar nuestro compromiso para con la educación, con el trabajo, para que salgamos de un esquema que es necesario, que no renegamos porque como peronistas entendemos que la contención, asistir a aquellos que menos tienen, pero también darles las herramientas y la posibilidad a esas personas de que se capaciten, de que aprendan un oficio, que de esa manera puedan insertarse en el mundo laboral a partir de un país que crezca, un país que invierta, con un capitalismo necesario que entienda que realmente necesitamos todos, que esta no es una pelea de uno contra otros sino que realmente el país es un todo.

Al lado del conductor del Frente Renovador se encuentra Andrés Destéfano. Escuchó cada palabra y concepto del líder y recepta la pregunta de actualidad inmediata:

Se votó hace poco las Ordenanzas Fiscal, Tributaria y Tarifaria, donde hay una fuerte presión, incluso aparecen dos herramientas que le permiten al gobierno encontrar a los evasores, supliendo una función de la AFIP. ¿Eso fue debatido? En el próximo HCD, ¿debe abrirse el debate para lograr aquello que se le reclamaba a la vieja estructura y así alcanzar un piso de renovación en la práctica de la política?

Sí, creo que ese punto de la ordenanza fue con modificaciones, en el punto de que no van a poder hacer el rol de AFIP ni de ARBA, entonces lo que ellos pueden decir y fiscalizar es, que no le falsifiquen una declaración jurada para pagar Seguridad e Higiene o demás, pero el rol municipio no puede pasar por encima del rol de AFIP y ARBA.

Pero hay que trabajar en el debate, me parece que esto es clave, debatir no es para adentro, es desde adentro para afuera

Sí, correcto, nosotros creo que en estos dos años, más allá de que tuvimos un trabajo importante en el Concejo Deliberante desde el Frente Renovador, creo que pusimos en discusión varios puntos de varias ordenanzas que se votaron y el Frente Renovador fue uno de los sectores del Frente de Todos que ha puesto la herramienta y las modificaciones que hayan salido.