APROBADA LA ORDENANZA QUE REGULA LA VENTA EN LA VÍA PÚBLICA –

Hace un tiempo, no muy lejano, un hombre supo proyectar el rol de las organizaciones sociales en la vida política como sujetos de transformación. De la teórica pasividad en la espera a conseguir respuestas a sus demandas a tejer los circuitos de gobierno. Los argumentos que supo desplegar Lucas Franco en largas charlas formales e informales, ahora están expresadas en las explícitas líneas de ejecución de políticas. No solo es legítimo sino que se vuelve consecuente con la lucha que sostienen la autoridades del nuevo gobierno. La ordenanza que regula la venta en la vía pública votada ayer adapta la norma del año 2018 (gestión Festa) a la economía popular porque es la esencia y la identidad que posee el gobierno de Mariel Fernández y, por supuesto, el bloque legislativo del Nuevo Oficialismo. En dos fases quedó muy bien graficado: conceptualización y representación.

La concejal Zulma Gil fue categórica: «Yo soy trabajadora de la economía popular me reconozco como eso, hasta el año pasado estuve trabajando en el MPI, tenía un emprendimiento propio. También pertenezco a los trabajadores de la economía popular del Movimiento Evita que es UTEP, trabajo con ellos hace muchos años. También celebro mucho esta ordenanza de la economía popular porque en el espacio donde yo trabajo tenemos merenderos, hay producción de mermeladas, donde las chicas son madres solas la mayoría, hicieron este emprendimiento y quedaron fuera del sistema laboral en estos últimos años por falta de dinero no poder comprar los insumos, entonces hoy yo celebro que ellas puedan volver, sacar a vender a la calle sin ser censuradas, apoyadas por un estado municipal presente. También quería decir la importancia que tiene hoy la economía popular que es reconocida por un gobierno nacional, por todo un distrito y que se encarguen personas que van a estar capacitadas para llevarlas a cabo me parece muy bien. Hoy me pongo contenta, le doy gracias a Dios por pertenecer a ese espacio de la economía popular no correrme ni un paso y seguir acompañando y este proyecto que se está haciendo está bárbaro, para mi no hay que sacarle nada. Yo soy humilde, vengo de abajo, soy trabajadora de la economía popular, la gente que me rodea es trabajadora de la economía popular, me siento satisfecha por eso doy gracias y celebro este proyecto».

Josefina Díaz Ciarlo, que va creciendo en su despliegue legislativo y político, sostiene al momento de tratar la ordenanza que es el tiempo de gobernar para la mayoría excluida durante largos años: «Empezamos a hablar de trabajadores una economía que sostiene, que resiste, que representa a quienes casi siempre, sino es siempre en nuestra historia, han sido quienes sufrieron enormemente y mucho más que el resto, la crisis económica a lo largo del tiempo. En los últimos cuatros años nosotros hemos visto como aumentó el desempleo y en ese sentido aumento también el espacio de la economía popular porque hay una economía que contiene, hay una economía que incluye por sobre toda las cosas abre y habilita a que quienes hoy están por fuera de la formalidad tengan oportunidades, y cuando nosotros hablamos de los trabajadores de la economía popular estamos reconociendo por sobre todas las cosas la igualdad de discusión frente a derechos, si nosotros no hablamos de trabajadores estamos sobre todas las cosas condenando a que nunca puedan discutir sus derechos. Desde el espacio en el que hace mucho tiempo participo y milito, creo que esta ordenanza me da mucho orgullo porque cuando el Estado se hace cargo de un sector que es marginado, que es excluido, cuando el Estado se hace cargo también reconoce que no siempre estuvo a la altura de las circunstancias y que es momento de empezar a gobernar para una mayoría que mucho tiempo estuvo hecha a un lado».

Lucas Franco, Jefe de Bloque del Frente de Todos, reafirma, como es su costumbre en cada sesión, el valor de parlamentar, de alcanzar síntesis en el diversidad que presenta el amplio Frente de Todos, pero cimenta el trabajo en las misma cartografía que sus compañeras: «Llegó un proyecto del Departamento Ejecutivo que planteaba la derogación de una norma que creo un Departamento Ejecutivo anterior. Como nuestro bloque está compuesto por concejales y concejalas que participamos en distintas expresiones dentro del Frente de Todos y además que fuimos partes de distintos momentos en las gestiones de Moreno, logramos una síntesis entre lo que se planteo resolver en el 2018 para los problemas del 2018, que aquí en el recinto ambos bloques estamos reconociendo que fue oportuno generar esa ordenanza, y lo que viene a proponer como cambio de conceptualización este Departamento Ejecutivo en el 2020. Quiero ponderar ese ejercicio parlamentario, hay un bloque diverso con distintas expresiones dentro de un frente y ese bloque se anima a trabajar en una síntesis de esas posiciones. Además quiero destacar que todos los concejales y concejalas aquí presentes tenemos por nuestra responsabilidad pública, vínculos y ámbitos para compartir la información, ya sea compartirla con los medios de comunicación, sea con los sectores involucrados, por eso digo que a lo largo del debate de esta ordenanza y de esta situación y de este tema los dos bloques fuimos encontrándonos con los sectores afectados, involucrados o mencionados en esta norma, eso también es un elemento digno a destacar. Los ámbitos institucionales funcionaron porque hubo comisiones, porque pudimos discutir, porque aún con la dificultad enorme que implica este momento de nuestra historia que tiene que ver con el carácter remoto del funcionamiento de algunas comisiones por medio de la tecnología, la dificultad de la conectividad y todo lo que venimos padeciendo, quienes no paramos de trabajar en esta coyuntura y en esta condiciones es digno de reivindicar que todas las instancias metodológicas e institucionales estuvieron. El resultado es que uno de los dos bloques políticos que integran este Concejo Deliberante generó una síntesis y una propuesta que hoy la estamos trayendo a discutir aquí. Tenemos que garantizar la tranquilidad a quienes se sienten afectados y normados que los procedimientos que públicamente todos reconocemos que son válidos para acceder al permiso para desarrollar la actividad se sostienen, esos procedimientos con esos requisitos se sostienen, se modifica el universo porque se modifica el concepto porque estamos haciéndonos cargo de que estamos en un momento de la historia distinto y avanzamos también en cuidar las facultades que tiene este cuerpo como representantes de la comunidad».

El presidente de la Comisión de Industria y Comercio, Martín Fraiz fue quien abrió el debate mostrando criterios de «reconocimientos», algo de certidumbre pero, como factor central, la competencia en materia de aplicación de la ordenanza modificada: «Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que realmente busca mejorar como dije no solo regular sino también reubicar y hacer una diferencia de hace treinta años atrás que solamente se viene regulando al vendedor ambulante, esta ordenanza va por más y seguramente con el paso del tiempo vamos a tener otras novedades porque en la ordenanza lo dice claro, todavía no hay un lugar determinado y ese lugar determinado donde se pondrá en funcionamiento estos puestos fijos no solo va a tener la voluntad del IMDEL sino va a venir a este Concejo Deliberante para que nosotros lo podamos sacar por ordenanza. Entonces la autoridad competente seguramente va a tener una alternativa, este Concejo Deliberante podrá tener la suya pero la última palabra la va a tener por ordenanza el Concejo Deliberante. Me parece muy importante también decir que hemos modificado el tiempo que tienen que tener los habitantes de residencia en el distrito, era de dos años en la ordenanza del año 2018 y la modificación dice a cinco años, creo que esto es muy importante porque con cinco años realmente aseguramos que la persona que realmente sea adjudicataria de este puesto no solamente resida en Moreno sino que también voté en Moreno, esto es algo que hablaba con un concejal el otro día y decía que importante que es que estos adjudicatarios puedan votar en Moreno porque a lo largo del tiempo siempre tenemos muchos habitantes que no votan acá, esto también una forma de regular eso. Siguiendo con las modificaciones, otra que nos parece muy importante es la del Departamento Legislativo, en este caso desde el lugar que le toca sea con informe, con una resolución, podamos seguir todo el proceso de adjudicación de los puestos fijos pero no que este Concejo Deliberante sea el que otorgue el puesto fijo porque ese no es nuestro labor, es del Departamento Ejecutivo».

Carola Hernández, ex Administradora del IMDEL (gestión Festa), puntualizó el objetivo político que se tuvo en el año 2018 y que ahora se adapta al modelo del gobierno de Mariel Fernández: «En el 2018 hubo una decisión política de hacerse cargo de lo que estaba pasando y claramente digo cuando en 2018 se toma esa decisión, hubo una división de lo que fue puesto fijo y lo que en su momento fue manteros, del que yo era parte del IMDEL era administradora. Nosotros tuvimos que regularizarlos de una manera que claramente el ingreso que tenía el mantero en ese tiempo no era lo mismo que hoy un puesto fijo. Y después, cuando digo puesto fijo me gustaría empezar decir que estas personas no son números, que son personas, que son personas con historias, que son personas que laburan y que claramente cuando uno va a tomar la decisión de modificar o derogar siempre lo hace pensando que son vecinos de Moreno, entonces que no habrá ningún tipo de acción que nosotros generemos, al menos de esta banca, que los perjudique. Me parece que el espíritu de esta discusión de la ordenanza fue muy productivo porque fueron varios días y que digo que la intencionalidad de discutirla y de no derogarla y de poder modificarla era claramente poder llevar a un consenso para generar tranquilidad y para que pueda llegar a convivir tanto el comerciante como el puesto fijo como los manteros o todo actor que hoy no solamente a raíz de las medidas económicas sino de la pandemia que estamos viviendo pueda empezar a trabajar tranquilo. Lo que nosotros queremos es generar tranquilidad para que esa gente no la estén levantando a cada rato sino que verdaderamente puedan trabajar con tranquilidad. Otra de las cuestiones que me gustaría aclarar, es que nosotros hoy no estamos votando los lugares, esa no es nuestra facultad que quede claro, nuestra facultad es legislar, nosotros armamos la ordenanza, el Ejecutivo es quien ejecuta y hoy estamos hablando y estamos por votar una parte en la cual claramente dice, como también pasó en el 2018, que el Ejecutivo debe presentar una propuesta donde los trabajadores y trabajadoras van a desarrollar su trabajo, y después que también otra de las cuestiones que nos fueron llegando la ordenanza es muy similar a la anterior, ojalá el Ejecutivo quien va a llevar adelante esta propuesta, lo haga con el mismo espíritu que tuvimos nosotros que fue buscar una solución, que fue atenderla, que fue escucharla que lleven este espíritu igual que nosotros. Como bien dijo la concejala Josefina (Díaz Ciarlo), dentro de este bloque hay un montón de diversidades de opiniones, cada uno pertenece a un espacio político, el objetivo fue el mismo por eso todos llegamos a ese objetivo más allá de las diferencias políticas que son claras«.

Como concejala de COPEBO en el Frente de Todos, Karina Álvarez también ubica su voto en que las ordenanzas 2018 y 2020 son muy parecidas: «¿A qué se llama vendedor puesto fijo? ¿Qué es lo que está incluido en un vendedor puesto fijo, en un vendedor ambulante? A todo aquel que no esté trabajando bajo una relación patronal o que no tenga plata para ponerse un negocio, entonces todos ellos están incluido en la economía popular donde ahora se hace un registro, tienen un reconocimiento, hasta tienen todo tipo de acceso a muchas cosas de las cuales ahora fueron modificadas. Entre la ordenanza anterior y la ordenanza que presentó el Ejecutivo son más o menos parecidas, por eso se modificó la anterior, acá se incluyó la economía popular. Acá hay algo, si alguien quiere hacer maldad, dando información desviada, digo que el artículo 9 y 10 de la ordenanza anterior y el actual, que son las condiciones de cómo mantener el puesto fijo y móvil, hay una diferencia de la libreta sanitaria, después se incluye en potencial y tres ítems más. El artículo 10 es exactamente igual el uno con el otro, el veinte, el veintiuno y el veintidós es como va a trabajar este cuerpo con el seguimiento si queremos modificar algo, si estamos o no de acuerdo. Entonces eso es lo que quiero aclarar que son dos ordenanzas casi iguales, digo casi porque incluimos la economía popular y algunos ítems que no tenía la otra como los puestos móviles a lo cual María (Giménez) nos explicó punto por punto, por eso es que este bloque cuando tuvimos las reuniones nos pusimos de acuerdo, definimos cada uno, cada uno aportó lo suyo, hubo dos artículos que derogamos, tres artículos de la ordenanza nueva que incluyeron la vieja y así pusimos todo de acuerdo».

Los concejales /as presentes del Frente de Todos (12) sancionaron la ordenanza de venta en la vía pública. El bloque de Juntos por el Cambio no acompañó. Causa y razón, en la palabra de Giselle Agostinelli: «Hoy nos encontramos con esta ordenanza que supuestamente es una ordenanza modificatoria, solo no se modifica el artículo 17 y es el único que no se hace pero que se ignora básicamente porque se crea un articulo que remplaza o sea tenemos dos artículos 17, lo cual creo que después abría que rever para que no salga mal y no tener complicaciones posterior porque en la antigua ordenanza el articulo 17 derogaba algo. También he escuchado en diferentes medios hablar sobre esta nueva ordenanza diciendo que viene a sacar la venta ambulante en zona céntricas y en los centros comerciales, leí varias veces el proyecto pero no encontré en ningún lado que dijera eso por el contrario se derogo el artículo 16 que dice que prohíbe la instalación de puestos fijos en la Plaza San Martín, Mariano Moreno y la estación de transbordo y sin embargo en el artículo 10 de este nuevo proyecto habla de la determinación de los espacios y dice que ‘los mismos se definirán teniendo en cuenta la ubicación en el lugar o zonas determinadas por la autoridad de aplicación, entre otras cosas’ pero en verdad no especifica dónde van a estar o dónde no van a poder estar, queda abierto. Cuando uno escucha los planteos de los funcionarios, y sigo insistiendo no tuvimos la posibilidad como bloque de poder escuchar a la funcionaria que hoy cumple funciones dentro del área que se hará cargo, pero si lo pudimos escuchar por diferentes medios, queda como medio raro pero aparte de eso y según lo que tengo entendido por diferentes consultas que nos fueron haciendo los comerciantes sobre todo ayer, donde algunos concejales oficialistas mantuvieron un diálogo con ellos a través de Zoom si mal no tengo entendido, que no estaba incluido en este proyecto justamente los centros comerciales o en las zonas céntricas y consulto a mis compañeros concejales ¿qué artículo habla justamente de eso? Porque la verdad que lo di vuelta para todos lados y no lo encontré. Por otra parte, se elimina un artículo que es muy importante, a mi parecer y me parece que el bloque considera lo mismo, que se deroga el artículo 6 que dice que ‘se saca el derecho del propietario de una vivienda particular a decidir si quiere o no tener en su vereda un puesto’ y la verdad creo que debe ser ampliado, debería ser propietario o inquilino de cualquier vivienda o comercio quien decida si quiere o no tener un puesto, me parece que es lo correcto. La propuesta del nuevo proyecto sostiene que mediante la ordenanza se busca generar instancias de protección de derechos de los distintos actores involucrados sin menoscabar los derechos de sus semejantes’ parece que hablar de derechos es incluirlos a todos y esta ordenanza, lamentablemente sigo insistiendo, no se incluyó las voces de todos».

Con el aprobado la pelota está en poder del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL). Debe definir lugares, espacios y cantidades, pero ya lo dijo Claudia Sena, Directora General de Control Integral de la Vía Pública, en el radio céntrico no habrá ni puestos fijos ni ambulantes: