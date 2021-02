16 shares







RESPONDE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DELIBERANTE –

Araceli Bellota es quien contesta a las fuertes críticas que Patricia Rosemberg (concejala en uso de licencia) emitió sobre la gestión, el modelo político y la conducción de la Intendenta Mariel Fernández.

Las consideraciones de la Presidenta del HCD y cuadro del Instituto Patria, van desde el rol de los concejales de Pueblo Libre, la construcción con terminales nacionales, el peronismo, los movimientos sociales y el feminismo:

¿Está terminado el procedimiento administrativo del ingreso de los concejales titulares y la baja de los suplentes?

Una vez que el Poder Ejecutivo nos notificó del cese de las funciones de Fernández (secretario de Educación) y Galeano (Secretario de Obras Públicas) y de acuerdo al decreto y lo que se había votado en la sesión preparatoria inicial automáticamente recuperan sus bancas. Recibida la notificación y, por estar en receso el Concejo Deliberante, se hizo la consulta al Tribunal de Cuentas y se dio cumplimiento al acto administrativo (baja de los concejales suplentes quienes habían hecho reserva de sus cargos).

¿Pudo hablar con los concejales suplentes dándoles una explicación o la decisión Ejecutiva la exime a usted como Presidenta del HCD?

No hace falta demasiada explicación, las concejales suplentes lo son hasta que los titulares dejan el cargo ejecutivo, insisto, estaba claro en la resolución del HCD y en el decreto de ésta presidencia.

Desde su perspectiva política, ¿qué fortalece la llegada de los concejales Emmanuel Fernández y Gonzalo Galeano?

¿Que fortalece en donde?

En el Concejo Deliberante

Bueno, usted sabe que está compuesto por 24 concejales, ocho son de Juntos por el Cambio, y 16 somos Frente de Todos que tiene una enorme diversidad, como sucede a nivel provincial y nacional. Cuando asumimos quedaban cuatro concejales que respondían a la gestión del ex intendente Festa, un concejal del gremio municipal (SITRAM – Cosme), una concejal de las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas (Karina Álvarez), un concejal de la Agrupación Hugo del Carril (Martín Fraiz) y uno del Frente Renovador (Andrés Destéfano). Cuando nos incorporamos nosotros se suman dos concejales de SOMOS – Barrios de Pie (Lucas Franco y Josefina Díaz Ciarlo), una concejal del Movimiento Evita (Zulma Gil), una del Instituto Patria, que soy yo, y cuatro de Pueblo Libre (Rosemberg, Cíccolo, Pereyra y Gaona), más el Secretario del cuerpo (Héctor Lafalcé) que fue aportado por Pueblo Libre. Le recuerdo que la Jefa del bloque (Frente de Todos) era Rosemberg que luego toma licencia para ir a un cargo nacional, y asume en ese lugar Lucas Franco, y la verdad que durante todo el año hicimos un enorme trabajo para acercar posiciones porque, insisto, el Frente de Todos es una diversidad.

Patricia Rosemberg, en declaraciones públicas, sostuvo que el Concejo Deliberante perdió la oportunidad histórica (de ser mejor que lo anterior), precisamente por no entender las diversidades, de una mirada amplia, y añade que el gobierno de Mariel Fernández es con y para los movimientos sociales y no para todo el pueblo de Moreno

Tengo una discrepancia en la mirada y tal vez tenga que ver con las referencias nacionales. Me refiero a que las fuerzas que integran el Frente de Todos en Moreno, la gran mayoría tiene referencias nacionales. No acuerdo con la caracterización que hizo (Rosemberg) de La Cámpora, massismo y peronismo porque eso sería no comprender como está conformado el Frente de Todos o tener una mirada distinta del peronismo porque todos somos peronismo. La diferencia es que tenemos referencias nacionales, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y el kirchnerismo que no es solo La Cámpora porque es mi caso soy Instituto Patria. Da la impresión que Pueblo Libre es la única fuerza que a pesar de haber tenido mayoría en el Concejo Deliberante, no tiene referencia nacional. En Moreno además hay otras fuerzas, no solo los movimientos sociales, y todos estamos trabajando juntos para el pueblo de Moreno.

Le pregunto, ¿por qué se rompe un acuerdo que fue muy exitoso para ganar la interna a Festa, sacarlo del poder y ser gobierno a partir de 2019? Si miro las sesiones del año pasado se votó todo, el Frente de Todos fue orgánico casi en términos absolutos

Sí, con todas las discusiones internas y los debates que saludablemente tuvimos. Cada proyecto que presentó el Ejecutivo o un concejal se le incluían modificaciones, el Concejo Deliberante no funcionó como una escribanía automática que levantaba la mano sin debate. También creo que funcionó de una manera muy respetuosa, incluso con el bloque de Juntos por el Cambio y se ha tenido un diálogo muy fluido con la Jefa de ese bloque (Claudia Asseff), por supuesto que hemos discordado, y desde esta Presidencia trabajé para que se pueda respetar la opinión de todos y todas. Es más, se creó una Junta Evaluadora de personal, porque necesita ser recategorizado, junta conformada por los dos bloques que integran el Concejo Deliberante, más los gremios, pero llamativamente cuando se planteó el nuevo organigrama los concejales de Pueblo Libre no expresaron nada, ni discrepancia ni aportes, sin embargo en la sesión se abstuvieron. Creo que esta fue la actitud que tuvieron durante todo el año pasado, en las reuniones de bloque no planteaban discrepancias y a la hora de la sesión sí, es más en alguna ocasión votaron con el apoyo de algunas concejalas de Juntos por el Cambio. Con esto digo que acá no hubo una ruptura por parte del gobierno de Mariel Fernández y acá haré una puntualización conceptual porque no acuerdo que nos juntamos para sacar a Festa, nos juntamos para sacar a Moreno del abandono y tratar de mejorar la vida de nuestro pueblo. Por supuesto que había que ganarle a Festa pero ese no era el objetivo principal.

Patricia Rosemberg habla que el acuerdo político no era de cargos sino de un proyecto que va en la dirección que usted dice, pero desde las elecciones Primarias y hasta que la Intendenta ejecuta los cambios, no hubo fluidez en compartir ideas, pensamientos y materialización de un plan de gobierno y por eso afirma que es un gobierno de los movimientos sociales y el peronismo está afuera

Miré, si mal no recuerdo, cuando todavía no habíamos empezado a gobernar, en las reuniones preliminares Pueblo Libre planteaba esto de los movimientos sociales y todo lo demás. La verdad es que nuestro bloque no vive ningún tipo de antagonismo con los movimientos sociales porque integran el Frente de Todos y son parte del movimiento peronista. Por supuesto que la Intendenta viene de un movimiento social (el Evita), pero insisto y le reitero que de los ocho concejales que ingresamos la mayor cantidad era de Pueblo Libre, más el Secretario del cuerpo. Evidentemente es Pueblo Libre quien tiene un problema con los movimientos sociales.

Queda muy claro que las fuerzas que tienen representación nacional definen el acuerdo

Claro, insisto que no soy La Cámpora pero yo tengo referencia nacional en el Instituto Patria, pero evidentemente algo de esto puede suceder porque me llama la atención la caracterización de la composición política de Moreno que yo no acuerdo. Como es ¡La Cámpora, el massismo? y ¿el peronismo? Todo es peronismo teniendo en cuenta la conceptualización del movimiento peronista…

Volviendo a la entrevista con la Dra. Rosemberg, hay dos puntos, conceptos, que quisiera tener una respuesta de su parte. Lo primero refiere a la Escuela 37 y la Universidad Nacional de Moreno, un tema que debía tener una salida por arriba sino era empobrecimiento

Hubiera sido interesante que los concejales de Pueblo Libre, mientras estuvieron en sus bancas, hubiesen hecho un mejor puente con la Universidad que para mí es muy importante, pero eso no sucedió. Tampoco pasó por el Concejo Deliberante esa cuestión, hubiera sido una enorme oportunidad hacerlo…

Cuando se cumplen los diez años de la Universidad Nacional de Moreno surge un debate y contrapunto respecto a la construcción de esa casa de altos estudios, si es o no del pueblo, si es elitista o direccionada a un sector. Ahora que tengo la oportunidad quiero escuchar su opinión

Mire, las universidades siempre tienen que estar al servicio del pueblo. Néstor y Cristina crearon muchas universidades precisamente para ampliar el conocimiento. Creo que la Universidad Nacional de Moreno ocupa un lugar muy importante en nuestro pueblo ya que ofrece la posibilidad a nuestros vecinos /as de poder formarse y adquirir conocimiento.

¿Me está diciendo que la Universidad no es Pueblo Libre?

Exactamente. A mí no me gusta que se acuse a un sector que trabaja para si cuando en verdad está gobernando. Mariel Fernández es la Intendenta de todo el pueblo de Moreno, de todas las organizaciones pero sobre todo de las vecinos /as. NO se gobierna para un sector sino para todo el pueblo, y encima nos ha tocado una pandemia, que no figura en ningún manual cómo se debe actuar, pero la verdad es que hemos cumplido y en mucho de lo que se había prometido en campaña…

Por ejemplo

En el tema de la basura, los parques agroecológicos que llevó a frenar tomas y lograr acuerdos con los propietarios para lograr una cuestión productiva. En cuanto a la tierra, haber convencido a los vecinos para que dejen el lugar pacíficamente ofreciéndoles un territorio para ser trasladados, por supuesto que hay que trabajar para que esos barrios tengan la calidad de vida que se merece. También la creación de un hospital general; la asistencia alimentaria a través de las ollas populares, recuperamos el Servicio Alimentario Escolar para tener una mejor gestión. Nada de esto se hubiera podido hacer sin el apoyo comunitario, logramos todas esas cosas con el apoyo de los vecinos. Intensificar el trabajo de las delegaciones para descentralizar la gestión y el trabajo comunitario…

En las delegaciones municipales se ve muy claro la participación y trabajo de las organizaciones sociales a través de cooperativas

Participan las cooperativas, las organizaciones políticas, la Iglesia católica y grupos evangélicos y todos aquellos que quieran participar, así están conformados los Comité de Crisis en cada localidad…

Habló de la basura y se sostiene que se perdió la oportunidad de la municipalización total del servicio. La Intendenta habló de la estatización de la basura cuando en Moreno ingresa como actor político el sindicato de Hugo Moyano a través de la empresa Gestionar que provee la mano de obra

No es una estatización total si se quiere desde el punto de vista teórico, pero convengamos que esa empresa (Trébol) prestaba un mal servicio pero además el Municipio ya no lo podía pagar, y digo que desde hace muchos años era así. La manera que se encontró, con los camiones que quedarán para el Municipio, con la planta de trasvasamiento de la basura que ahorrará en cantidad y en monto de lo que se paga en el CEAMSE. Es más, el acuerdo con un Sindicato (Camioneros) es un avance enorme a lo que se tenía, que era una privatización absoluta de la basura, con un mal servicio, con un costo altísimo. Es lo que se pudo hacer.

Otro punto es el aborto legal, la posición pública de la Intendenta era en contra pero apoyando toda medida que acompañe una intervención segura a las mujeres, razón ésta que lleva a Rosemberg a plantear el oportunismo, un doble discurso que se expresa en haber estado Mariel Fernández en el momento de la promulgación de la ley junto al Presidente de la Nación

Ahí no hay ningún doble discurso. Primero le quiero decir que le tengo un enorme respeto a la Dra. Rosemberg, y además le tengo cariño y me da mucha pena que estemos en esta situación. Lo que Mariel Fernández dijo es lo que sostiene buena parte de lo que llamo feminismo nacional y popular, nadie está de acuerdo con el aborto, lo que sí estamos de acuerdo que ante la necesidad de hacer un aborto es necesario un sistema que sea legal, que no coloque a esas personas al margen de la ley, y que además se pueda hacer en condiciones sanitarias dignas e igualitarias para todas. Esto es lo que dijo Fernández y por esta razón es que asistió al acto en que se promulgó la ley. La Intendenta gobierna, como todos, todas y todes que estamos en este gobierno, para quienes están a favor o en contra del aborto, por lo tanto yo no veo el doble discurso, no hizo más que lo que dijo en su propia declaración.

En esa línea del feminismo, la concejal en uso de licencia y cuadro político de Pueblo Libre, habla que la conducción debe ser plural, diversa, no de Capitana, Capitanes o Jefes /as

Yo no podría ser parte de una estructura conducida por un varón, machista y Patriarcal, y no es el caso de lo que está sucediendo, no sé de dónde sacó esto de Capitana y Capitán. Yo no podría ser parte de una estructura conducida por un varón o mujer machista y patriarcal, a mí en Nación me conduce Cristina Fernández de Kirchner y en Moreno lo hace Mariel Fernández, ambas desde un peronismo nacional, popular, democrático y feminista. Esto es lo que está sucediendo en Moreno e insisto que la participación comunitaria, en las distintas localidades del Municipio, es una de las muestras de que esto es así, y que la forma de conducir no tiene nada que ver con una Capitana o con una Jefa.

Quien conduce a Rosemberg, en parte, es Mariano West

Eso lo sabrá la Dra. Rosemberg…

Como dijo varón y patriarcal, ¿se refería a eso?

A la organización a la que pertenece la Dra. Rosemberg lo tiene que definir ella.