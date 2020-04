0 shares







SOBRE EL HOMBRE QUE ES PRESIDENTE –

Aprobado y con índices récords. La pandemia, ese enemigo invisible que irrumpió en la aldea global, hizo aparecer en la Argentina al Señor Presidente.

¿Qué valores hacen de Alberto Fernández el conductor más apropiado para un proceso imprevisible? Conformar un equipo de especialistas y científicos médicos a quien los ESCUCHA. Convocar a gobernadores, sin distinción de color, antes de tomar cualquier decisión nacional. Criterio federal, apertura y respeto a las identidades territoriales en la medida que el PLAN local no afecte el objetivo que el Presidente no negocia: la vida.

Aún cuando rechaza el falso dilema entre la vida o la economía, lanzó un arsenal de medidas porque la guerra es contra el enemigo invisible. Aumentos en jubilaciones y pensiones; Asignación Universal por Hijo, planes sociales Argentina Trabaja, monotributistas, suspensión en pago de tributos, créditos a PYMES, cobertura de salarios en el sector privado, un TODO que saca de la cancha a los polos o los ubica en el gélido banco de suplentes.

Alberto Del Medio, por imperio del COVID -19, es el Capitán que dirige el país ante la Tormenta Perfecta, por eso llama y presta atención al ex gobernador y ex presidente Duhalde cuando éste dice que lo que se viene es peor que 2001; convoca no sólo para la foto al joven Axel Kicillof y al ciudadano Larreta que gobierna CABA.

Alberto Del Medio no es tibio, habla como Gran Padre y explica como el Docente que hace Pedagogía política. Gestiona la crisis mirando todo lo posible, praxis que reduce el instinto natural de los extremos políticos ideológicos que se necesitan mutuamente para ser «opciones». El kirchnerismo duro y el macrismo están aislados en sus hábitats naturales.

La extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 10 de mayo, registra (como ocurrió y sucede en otros países del planeta) cuáles son las zonas donde la circulación no se plancha ni ameseta: Ciudad Autónoma de Buenos y Provincia de Buenos Aires (Conurbano).

Julián Cigna, joven dirigente del peronismo, acepta analizar el fenómeno político de Alberto Del Medio Fernández: «Creo que lo que demostró Alberto es que está a la altura de las circunstancias o entendiendo las circunstancias y como tal esas circunstancias obligan a dejar, lo que debíamos haber dejado antes que empiece esto, convocar a todos mas allá de las identidades políticas y creo que eso se ve reflejado en la sociedad y que se ha evaluado como positivo».

¿Es un líder para este momento?

Está ganando un liderazgo, obviamente es quien manda a partir del cargo y se va ganando la legitimidad a partir del ejercicio.

Asumió el cargo y desde esa condición….

Yo cuando veo a Alberto, con Kiciloff a un lado y Larreta del otro dando una conferencia de prensa, veo que está pudiendo conducir el proceso, ahí dije “empezó a ser el Presidente Alberto”.

En Moreno estamos muy lejos, no de la fotografía porque hay miles, si no de comprender la magnitud de la emergencia. No aparece la idea de TODOS JUNTOS, como dice el Papa, salimos de está…

En Moreno hay muchos dirigentes que comprenden y sienten la situación que está pasando, me refiero a dirigentes sociales, comunitarios, no digo tanto políticos porque en el tema de la politización siempre perjudica el funcionamiento. Pero creo, que se está sintiendo la situación y que son menos lo que no comprenden la complejidad de esto y que van quedando mal.

Yo creo que no hay espacio para las grietas

Nunca hubo ese espacio para el bien común, la grieta es la anulación del pensamiento critico.

Te hago una pregunta que tiene que ver con un apellido histórico en el Peronismo como el de Cafiero. Vemos que el Jefe de Gabinete es Cafiero, hombre joven, pero el apellido está extendido en el esquema del Gobierno de Alberto Fernández

Hay una coincidencia ahí que el Jefe de Gabinete se llame Cafiero, en el sentido de que se está reivindicando la figura de Antonio Cafiero, ex gobernador, porque es el modelo de Peronismo que se viene de gestión, republicano, en contra posición con los que se quedaron en la grieta y eso me parece digno de celebrarse.

¿Es un peronismo en el que vos te sentís adaptado?

Yo me siento dentro del peronismo de siempre y siempre hubo un encuadre local más que macro. No, hay un encuadre dentro del peronismo partidario del cual yo no me siento identificado con el partido pero si con las ideas que nos hermana a todos, a todo el archipiélago peronista.

¿En algún momento los jóvenes tienen que dejar de serlo?

Y, puede ser. ¿y los viejos dejar de ser autoridad?

Fuente de consulta permanente, en especial frente a las crisis

Eso es interesante.