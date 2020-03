0 shares







LA INTENDENTA Y UN MENSAJE RADICAL –

Mariel Fernández entona con más fuerza lo que no va a permitir ni tolerar. Lo hace definiendo un contexto, el de un Municipio en crisis económica y de funcionamiento donde el poder de lo privado obtiene lo que busca en detrimento de lo público. La definición no es periodística, nace de la voz propia de la Jefa Comunal: «Nos encontramos con un Municipio tercerizado, hay muchas áreas que son manejadas por empresas pero sin embargo el trabajo lo realizan los trabajadores /as municipales. Una de las cosas que me llamó la atención o cosas que como morenenses nos duelen un poco, porque nos da la sensación que en el último tiempo se han servido del Municipio, en un uso y abuso. También hubo muy poco cuidado acerca de la cantidad de nombramientos, recategorizaciones, la cantidad de nombramientos sin tareas, cosas que le hacen mucho daño al Estado municipal porque estamos ante una crisis muy profunda. Cuando hablaba con el Gobernador, antes que asumiera y haciendo un estudio de todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, me decía que Moreno es el de peores condiciones económicas de la Provincia de Buenos Aires. De ahí no se entiende porque una empresa se hacía cargo de la recaudación y se llevaba el 31 por ciento + IVA, cuando ese trabajo lo hacen los trabajadores /as municipales. Nosotros vemos a la gestión municipal con vocación de servicio, no como un lugar de privilegio para funcionarios que están pensando cómo se van a enriquecer personalmente (aplausos). Quiero ser clara con esto, hace dos meses que asumimos, estamos trabajando en el reordenamiento el Municipio, cosa que no es fácil, pero decidimos que todo lo se que se recauda debe ir a las arcas municipales. Cuando decimos que estamos ordenando, no pensamos en si tocamos el interés de alguno o de otros, lo que hacemos no es para que alguien se ofenda porque no es nada personal con nadie, los recursos del Municipio son del pueblo de Moreno y de nadie más (aplausos). No habrá tolerancia a la corrupción porque, lo saben los compañeros /as que están en este lugar que están atendiendo el hambre de la Argentina en los barrios«.

AUDIO 1 MARIEL FERNANDEZ

Parada en la honestidad y la transparencia, Mariel marca los límites: «Es tan corrupto el que pide como el que da, son dos hechos de corrupción. Quiero que construyamos una sociedad diferente donde lo principal sea el bien común, una comunidad donde lo principal sean los más vulnerables, nuestros niños /as, nuestros jóvenes y ancianos, tenemos que poder construir en Moreno una comunidad que piense en el bien común, y estoy invitando a todos y todas, que no quede nadie afuera, peronistas, no peronistas, movimientos sociales, compañeros /as de organizaciones comunitarias».

AUDIO 2 MARIEL FERNANDEZ

Entre los datos duros que dejó la Intendenta reapareció el tema combustible. Esa declaración podría derivar en una causa no administrativa si están los documentos, comprobantes y registros acerca del gasto:

De 57 vehículos funcionaban solamente 11 y en el mes de noviembre la gestión anterior gastó 56 mil litros de combustible. Dos meses después hay 57 vehículos limpiando las calles pero se gastaron 30 mil litros de combustible, prácticamente la mitad de lo usado por 46 vehículos menos.