A UN AÑO DEL CRIMEN DE NICOLÁS PELAYES –

Estaciona su vehículo a metros donde está previsto recordar al joven que ya no puede contar su historia. Pero él, junto a los familiares de Nicolás, sostendrá hasta el final no sólo el pedido de justicia sino develar la trama de un caso extraordinario que, en 35 años de carrera profesional el Dr. Eduardo Soares de la Gremial de Abogados nunca lo vio : «En términos judiciales estamos preocupados y con bronca porque sucede, como en otros casos, que la situación se puede resolver con buena voluntad y cumpliendo con los plazos del Código Procesal Penal, pero en esta causa ya van cinco meses que esperamos una pericia forense que puede tardar una semana. Lo pidió la fiscal (Urrutia) es a ella que pedimos que apure pero no lo hace. No sabemos si lo hace a propósito para que luego prescriba la causa. Ni bien termine la feria judicial vamos a ser muy duros con esto, si tenemos que hacer movilizaciones lo haremos acompañando la madre».

¿No estamos frente a un sistema de encubrimiento?

No tengo dudas que es así porque cuando la fiscalía entrega todos los elementos para hacer la pericia y no la apura es porque hay un encubrimiento. Todo responde a un patrón, la policía, la fiscalía, el juzgado y de alguna manera los responsables del Hospital son pagados por el mismo patrón.

Cuando Nicolás ingresa al Hospital estaba vivo y no corría riesgo su estado de salud

Es que cuando ves las fotos casi que estaba sonriendo, con buen ánimo y espíritu. Te ratifico lo que dije en su momento, en 35 años de abogado nunca vimos un caso como éste porque hay una línea de encubrimiento desde empleados, que además son laburantes afiliados a gremios, compañeros que uno puede verlos en una movilización, luego la policía, autoridades del Hospital y llegando a la justicia, toda una línea de encubrimiento que, algunas veces se corta, pero acá no.

¿De qué tratan las pericias que ustedes solicitan?

Bueno, es peor el asunto porque las pericias las solicitó la Fiscalía (Dra. Urrutia). Lo que tiene que determinar es de qué murió Nicolás que entró con un tiro en la pierna y ellos dicen que sufrió una trombosis. Lo tienen que explicar pero los policías que estaban a cargo dicen que no estaban en ese momento o que fueron reemplazados, los que supuestamente llegaron no vieron nada, al igual que los enfermeros. Nadie vio y nadie sabe en qué momento el pibe aparece muerto. Hace siete meses que todo está parado, por eso digo que los fiscales y jueces son responsables de todo esto.