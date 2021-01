3 shares







EXPLICACIÓN OFICIAL ANTE EL AUMENTO DE LAS TASAS MUNICIPALES –

El plan está lanzado y existen errores porque el modelo es estándar. La forma de calcular lo que tributa un vecino /a de Moreno se simplificó, lo que no quiere decir ni asegurar que se de fácil comprensión. Por lo tanto cada partida es un caso. En la sesión de concejales /as y mayores contribuyentes, por el lapso de cinco horas, se abordó la Ordenanza Tributaria y Tarifaria y nadie expuso que se aprobaba una liberación de los topes en casos específicos y puntuales que pueden presentar inconsistencias.

Experto en materia tributaria, de paso por la función pública municipal en los distritos de Hurlingham y Pilar, Mariel Fernández contrató a Juan Carlos Mairano, un profesional, asesor económico – financiero, que cuenta con un posgrado en Liderazgo Local (Linked in). Explica que de ninguna manera es un «impuestazo», que el plan iniciado en este 2021 producirá en cinco años que «todos /as paguen lo que corresponde«, que se aplicarán los juicios de apremio a quienes estén en condiciones de pagar; que «los topes son para no matar a todos» y que él «revisará los errores que podrían alcanzar a menos de un 5 por ciento de los contribuyentes pero no corregirá injusticias«:

Leyendo la ordenanza, tras mirar las boletas emitidas que no expresan la totalidad porque está fuera de mi alcance hacerlo, señalé que es un impuestazo porque desde hace muchos años no está en agenda, acá y en otros municipios, el saber y aplicar el concepto de tasa. En primer lugar, ¿puede explicar si es un error de cálculos? Segundo, ¿cuáles son las inconsistencia de un contribuyente que lleva a liberar los topes y lo que explicaría aumentos de la tasa de 350 o 400 por ciento?

Con respecto a las inconsistencias es porque los porcentajes de aumentos es comparar cosas homogéneas, ¿Dónde se libera el tope? Cuando no puedo comparar cosas homogéneas ¿Qué significa esto? Si yo tengo un galpón no declarado y estaba pagando como un baldío no lo puedo comparar porque no es lo mismo. Ahí se liberan esas partidas con inconsistencias, pero no solamente detectamos inconsistencias. Debemos trabajar mucho más nosotros, y por eso le quiero llevar tranquilidad a los contribuyentes, estamos reviendo todo, no se pongan nerviosos, estamos atendiendo y pueden consultarnos por Whatsapp para no acercarse. En el mes de la cuota de febrero algunas inconsistencias estamos corrigiendo, como las de los PH o unidades funcionales, en el Municipio a veces no cargan las superficies construidas y en ARBA si, ahí nos dan inconsistencias y estamos corrigiendo».

Cuando cruzan los datos entre ARBA y el Municipio ¿prima el valor mayor para definir la tasa?

No, la valuación es la misma pero si ARBA tiene una construcción y el Municipio no, yo supongo que no fue declarado. Lo único que le estoy pidiendo al contribuyente que me dé una luz de conocimiento, que me diga “mirá Juan Carlos, la declaré” y yo lo corrijo. No esta echó para ser un impuestazo sino para darle progresividad a la tasa.

Me gustaría saber sobre las construcciones declaradas que encontró, sobre la inequidad, una tasa inapropiada o insoportable porque el valor es casi una burla al resto de la población.

Nosotros encontramos muchísimas partidas que eran una injusticia para el vecino de Moreno, encontramos un edificio emblemático que pagaba como una casa, depósitos que pagaban como terreno, eso no lo dice nadie y tampoco va a venir nadie a agradecerme que más de 22 mil partidas les bajamos el impuesto con respecto al año anterior.

¿Cómo hicieron?

Porque la tasa no estaba definida por valuación sino por salto, por escalones, lo que determinaban los saltos era donde estaba ubicada: si estaba en barrio privado pagaba tanto independientemente de que tipo de casa o barrio privado era. Hay que diferenciar un barrio privado como un club de campo o un barrio seguro, hay mucha gente que tiene un barrio seguro y pagó un montón de plata donde afuera de ese barrio la misma casa pagaba muchísimo menos. ARBA evalúa también si es un club de campo, barrio privado o seguro, pero no puede haber tanta diferencia de valuación, ¿Por qué afuera de una tranquera pagaba 10 y adentro pagaba 40? Eso lo corregimos, no solamente en barrios privados sino en el centro de Moreno que le bajó la tasa.

AUDIO 1 MAIRANO

¿Cuándo no hay tope?

Hay parcelas que tienen un destino comercial nunca declarado en el Municipio o cuando se liquidó la Tasa por Servicios Generales no se declaró, el uso de esa propiedad es distinto, cuando tiene un uso distinto se libera el tope.

Eso quiere decir que hay un trabajo previo para decirle al contribuyente “usted no tiene esto declarado»

Lo que hicimos fue buscar en nuestra base de aplicaciones todos los que tenían partidas relacionadas, las transferimos con destino comercial, ahí se liberó el tope.

Puede ver la boleta de un caso en Moreno Centro, tiene un salto en la valuación fiscal pero recibe un incremento de tasa de un 350%, no construyó nada pero si presentó unos planos en el año 2000 de una obra que nunca se hizo. El Municipio tomó como cierto que se haya construido aunque nunca se hizo y llegamos a un 350 por ciento

El hecho es cuantos m2 tiene declarados en ARBA y cuantos en el Municipio, más o menos 20 metros no consideramos diferencia.

¿Más de 50 metros?

Si. Mucha gente vino “yo presenté el plano pero no hice el final de obra”, está bien, la intención del contribuyente está dada y ahí corregimos nosotros, es un camino a la (perfección) y equidad.

En ese camino se van a asumir los errores que se puedan cometer

Todos, por eso tenemos el Whatsapp para que la gente no venga, en febrero estamos corrigiendo las inconsistencias generales que estuvimos viendo.

¿Si se redujeron las formas de cálculo por que pueden aparecer las inconsistencias?

Nos posicionamos en que más del 75% de las partidas pagan el mínimo, estamos hablando de un universo pequeño de partidas.

¿Cuál es ese universo que puede verse afectado y que puede estar dentro de este sub universo de inconsistencia?

Menos del 5%, estamos trabajando con 172 mil partidas, es un error estándar.

AUDIO 2 MAIRANO

Es un plan progresivo, ¿puede ampliar esa idea?

Necesito que me ayuden a transmitirle a la población que estamos para perfeccionar esto, para corregir, que no se desesperen, pero no voy a corregir injusticias, no voy a corregir si un galpón de uso industrial no estaba declarado.

Yo tampoco, si de un uso residencial que es muy inconsistente el aumento de la tasa.

Ese uso industrial de la única forma es que libere tope sino está dentro de los parámetros de aumentos, si hay errores de mi parte los voy a corregir no tenga ninguna duda…

Los casos que vi no son de uso industrial

Los casos que vio dentro de la nota son los casos que estamos viendo que son los PH. Usted trajo 3, dos son PH y uno tiene una diferencia muy sustancial entre lo declarado en ARBA y en el Municipio, no puedo hacer nada y vuelvo a lo mismo, no puedo comparar peras con bananas. Un edificio construido hace un par de años que esté pagando 860 pesos cuando debe pagar 17 mil, no puedo llevarlo a tope porque si no cuando llegó a la equidad. Esto es un camino, los topes son para no matar a todos, en cinco años todos van a pagar lo que deben pagar. No nos olvidemos que el 80% de las partidas pagan el mínimo porque la valuación es la mínima y porque las características socioeconómicas de Moreno hacen que tengan que pagar el mínimo

Aumenta la presión impositiva, por ser un profesional, habrá escuchado que cuando esto ocurre lo última que paga un contribuyente es la tasa

Tenemos un convenio de intercambio de información con ARBA que estamos potenciando mucho, ya hicimos dos pedidos específicos que no había hecho ningún otro Municipio para ver más información y construir lo que se llama matriz de riesgo fiscal, que está en construcción pero me faltan algunos datos. De ahí tomamos al buen contribuyente que es el que paga en ARBA, paga el Inmobiliario e Ingresos Brutos en ARBA pero no paga en el Municipio, esa persona tiene cultura tributaria pero la política de seguimiento de deuda se maneja por dos conceptos: los europeos y los nórdicos por conceptos motivacionales, los latinos por modelos coercitivos. Cuanto más subdesarrollo tenemos más coercitivos tienen que ser los modelos y menos motivacionales. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sos buen contribuyente, porque pagas y tenés capacidad contributiva con ARBA pero no con el Municipio, ahí tenemos que perseguir la deuda de acuerdo a no abstraernos de las crisis económicas que vive el país. No puedo ir a cobrar una deuda que sé que la gente no me puede pagar porque sería gastar recursos que el Municipio no tiene.

Esta base es entender porque paga en ARBA y no en el Municipio, ahí se ve el tipo de apremio, usted sabe a quién puede exigirle y a quien no.

Y también hay elementos como la base por CUIT de lanchas y todo eso, entonces si una persona tiene lanchas y es multipropietario del distrito, hay conceptos, pero independientemente de eso sacamos la Ordenanza de Juicios Antieconómicos, antes eran juicios por $5000-$6000-$10000 y es antieconómico, tenemos que hacer juicios a partir de deudas mayores a 20 mil pesos, es un cálculo de deudas de entre 30 y 40 mil pesos, me tengo que concentrar en la capacidad contributiva.

Como somos latinos y no nórdicos lo coercitivo va a seguir funcionando

Y sí, siempre.

AUDIO 4 MAIRANO

El instructivo que le entrega a los trabajadores /as que son los que tienen que explicar y poner la cara ante los reclamos a los contribuyentes que está ahora en la planta baja, ¿cómo es?

Nosotros vemos por qué se disparó la inconsistencia, por ejemplo por destino, si era un baldío y ahora tiene un comercio o era residencial pero tiene un comercio relacionado o los metros cuadrados construidos (no declarados)…

Entonces allí se libera la tasa, no hay topes, no corresponden los porcentajes que están en el artículo 6 de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria

Así es. En febrero los PH van a salir la mayoría corregidos, de ese cuatro por ciento se corregirá el 90 por ciento entonces nos van a quedar los que realmente tenemos un problemas sea porque no presentan unificación de partidas, que no presentaron inicio de construcciones y final de obra, cuando comparamos peras con bananas.

AUDIO 5 MAIRANO

Para mí la tasa es contraprestación de servicios, el modelo que va imponiéndose en los municipios es un impuesto que ahora está directamente ligado al valor del inmueble

La Tasa por Servicios Generales se transformó en un tributo progresivo pero acá en Moreno era regresivo, pagaban más los que menos tenían, hablo en general, de la teoría de los grandes números. Mi trabajo, siempre lo fue, es generar empatía con los contribuyentes, me tengo que poner del otro lado, cada caso es particular y lo tengo que ver. De 172 mil partidas el cuatro por ciento (6880 partidas o boletas) están por fuera del tope.

La Tasa se convirtió en un impuesto, y a veces la contraprestación no tiene ni alumbrado, barrido ni limpieza. Usted es un hombre de modelo tributario y por eso lo contrataron, ¿qué le dice a una mujer que le pregunta que no tiene alumbrado público, no pasa el camión de la basura y debo pagar 3 mil pesos?

Son servicios que nosotros tenemos que mejorar pero no podemos hacerlo si no tenemos plata, esto es el huevo o la gallina. Yo tengo la función de hacer equitativa la política tributaria, me gustaría que esta perdure en el tiempo con sus matices, y también pensemos el Moreno que queremos. Desde la política tributaria se define cuál es el modelo, nosotros tenemos que atraer inversiones con una política tributaria acorde que sería una BUENA ORDENANZA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL que hay que trabajarla profesionalmente. Moreno está muy bien ubicado y miremos como crecieron los distritos vecinos…

Me da argumentos que los vengo escuchando hace dos décadas, pasaron otras gestiones y la verdad es que plantearon lo que dice usted y no ocurrió

Creo que hay que ir a políticas puntuales, tenemos un problema con las grandes superficies de terrenos que están ubicados estratégicamente y que no pagaban nada. Esa gente se puede sentar a esperar lo que quiera, se la puede dar al nieto porque pagaba 5 mil pesos por año, ahora si pagás 100 mil pesos por año te vas a apurar a darle un destino productivo o de vivienda para una parcela.