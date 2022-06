“Es un genocidio a cuentagotas”

El sábado se desarrolló en la Universidad Nacional de Luján un espacio de encuentro, diálogo y acción, que busca fortalecer las resistencias de organizaciones sociales y vecin@s de la Provincia de Buenos Aires. También tuvo como objetivo continuar organizando el 12° Encuentro Pluricultural de Pueblos Fumigados y Agroecología Provincial que se desarrollará en la localidad de General Rodríguez el próximo mes de septiembre.

Los agroquímicos se expanden por el aire, la tierra y el agua, pero tamaño paquete no es parte de las agendas gubernamentales. La falta de respuestas y acciones que limiten un modelo de producción que atenta contra la vida, conducen a la organización colectiva, única respuesta al saqueo, destrucción y muerte.

Desalambrar estuvo presente en la UNLU y entrevistó a quienes construyen con la palabra y el cuerpo acciones a corto, mediano y largo plazo, porque quedarse en la casa de brazos cruzados no es para ell@s una opción.

Verónica es de Campana y expresó sin eufemismos: “Nos están matando a tod@s”. Su testimonio expone cuestiones profundas, su hija de dos años sufrió lesiones en la piel producto de las fumigaciones. Entre los vecin@s se organizan para exigir que las ordenanzas se cumplan y pelean por vivir en espacios saludables, sin fumigaciones:

AUDIO 1 VERÓNICA

Rodolfo tiene 73 años, conoce de militancia y resistencia. No es consignismo afirmar que el «capitalismo pos moderno arrasa con la vida de las personas». Actualmente integra un espacio provincial que expone la situación de los pueblos fumigados, viene de Bolívar y sigue confrontando contra un modelo de muerte:

AUDIO 1 RODOLFO

Merlina es parte de la Organización Subversión e integra la Asamblea Ambiental de General Rodríguez. Su palabra merece vital atención porque una ley u ordenanza no regula por sí misma lo teóricamente prohibido: «Los gobiernos no la cumplen, aunque no deja de ser una herramienta más». Recorre la situación en la zona y pone de relieve la importancia de la organización autoconvocada de los vecin@s que se niegan a vivir bajo un modelo que atenta contra la salud:

AUDIO 1 MERLINA

“La revolución comienza en el plato” sostiene una militante autónoma de Moreno que valúa positivamente la reproducción de los «nodos y los alimentos saludables». Si bien la lucha es colectiva, hay algunos aspectos individuales que son importantes ya que “primero debemos transformarnos para luego transformar”, manifestó Vanesa:

AUDIO 1 VANESA

Leonardo recorrió el país. Participó de muchas movidas y encuentros por el buen y mejor vivir. Habla de Luján y desarrolla cuál es la situación en su distrito; sostiene la importancia de llevar acciones a corto, mediano y largo plazo que hagan frente a las fumigaciones:

AUDIO 1 LEONARDO

No es fácil, no es masivo, pero existe y busca expandirse. La “pelea por la vida” es la bandera que atraviesa a cada una de las personas que estuvieron presentes.

Hablar, difundir y hacer correr la voz es tarea de tod@s porque ante un “genocidio a cuentagotas” el silencio no puede ser una opción.