EL BLOQUE DE FESTA ENCUADRADO EN LA LÍNEA DEL GOBIERNO –

Los cruces producidos entre el ex presidente del HCD, Horacio Chiqué, y el concejal y Secretario General de SITRAM, Marcelo Cosme, en pleno tratamiento del pliego de recolección de residuos domiciliarios, queda encuadrado en una nota que podríamos llamar Sinfonía de un Sentimiento, participando de ese contrapunto el Delfín Mirko García de FAP.

De pleno en el llamado central, ser protagonistas de la nueva historia, Chiqué desplegó un repertorio de frases que integran el sentir orgánico, algo así como la que ganó conduce y el resto tiene y debe acompañar con reparos explícitos: «Se dijo acá que es un día histórico, seguramente sea el comienzo para tratamiento de un cambio de lo que venía siendo hoy la recolección de residuos, seguramente el lugar de partida de ese cambio, yo por convicción lo hubiese puesto en la cuestión real y a lo que a muchos de acá habrán apuntado durante su trayectoria política que es la municipalización del servicio, hoy creo que quedamos a mitad de camino, es un paso pero creo que quedamos a mitad de camino. Quiero decir también que tenemos como quienes han expresado anteriormente, un montón de dudas en este trabajo, la verdad que la documentación, la información fue y vino, fue cambiada, la verdad que en muchos casos nosotros tenemos dudas, como por ejemplo cuál será la planta de transferencia, acá también se hablaron de trabajadores entre 280 y 330, se habló también de una cifra rondando los 50 millones de pesos, estamos hablando concretamente de mano de obra, yo creo que es mucho menos. También fuimos muy poquitos los que planteamos la cuestión de que pasaba con esa casi centena de familias de trabajadores municipales que quedan hoy excluidos y que están hoy con la recolección municipal, digo esos trabajadores municipales que han quedados huérfanos de representación o al menos yo no he tenido que hayan venido a plantear por ellos ni he visto gomas quemadas en la municipalidad por esos compañeros, pero tomando en cuenta que esto es el comienzo, esto es la aprobación de un pliego. Para que no haya confusión a partir de acá seguramente se va hacer un llamado y ahí seguramente vamos a tener respuestas a montón de preguntas».

Ya en el segundo tramo del discurso, confirma el voto positivo: «Nobleza obliga, en el caso nuestro hemos visto la gran predisposición del bloque a decena de cambios que le hemos introducido que han sido para mejoras y vuelvo a decir, seguramente cuando la pre adjudicación nos vuelva acá, tenemos un montón de cuestiones para discutir y quien les habla tiene la cola limpia y no tiene nada que ver con el Trébol como tampoco lo tiene que ver con cualquier empresa que venga o cooperativa. Acá se dijo y es verdad que se vota la continuidad de los compañeros trabajadores y es cierto también que dentro de un convenio, pero bueno eso dentro de un marco de unos meses atrás donde ha cambiado seguramente varias cosas, y si se habla de que puede ser una cooperativa y no sé ahí donde quedaría el convenio colectivo de trabajo. Entonces con estas salvedades, con esto de que no vamos a tener ningún problema si cuando venga para la adjudicación no estén resueltas todas estas cuestiones y sobre todo la de los trabajadores municipales porque nosotros los seguimos representando, desde enero que pedimos una sesión extraordinaria para los despedidos, los vamos a seguir representando pero también le vamos a permitir a esta Intendenta y a este pueblo de Moreno que pueda ahorrarse dinero, que pueda realmente prestar un servicio que sea acorde a las necesidades y que ojalá, insisto, sea para el bien y ojalá todas esas preguntas que las tenemos y que no la hemos podido resolver estén cuando llegue el pliego de contratación y ahí daremos todos una respuesta final, y ahí seguramente si no estamos de acuerdo no tendremos problema que sea empresa, que sea cooperativa, sino también estaremos de acuerdo en votar en contra».