OBSERVATORIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN MORENO –

Marca registrada de todo lo que expone, propone y hace la actual gestión. Pero antes de llegar al gobierno, el Movimiento Evita puso en marcha el OID (OBSERVATORIO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN MORENO), una estructura compuesta por colegios de profesionales y cámaras de comerciantes y empresarios.

La abogada Romina Altamiranda (actual Subsecretaria de Gobierno), pone en conceptos, principios y metas lo que quiere elaborar el OID que está en pleno movimiento:

Observatorio de Integración y Desarrollo en Moreno es el nombre, hablemos de lo que esta desintegrado

La idea es desde el Observatorio, y la convocatoria que inicia Emmanuel Fernández en búsqueda de esta política pública y pensar el desarrollo de Moreno en el mediano y largo plazo, es empezar a pensar integrar aquellas cuestiones que están desintegradas. En un análisis territorial, en articulación con la comunidad pero no únicamente pensando en la sociedad sino involucrando a todos los actores que forman parte de la comunidad de Moreno: los colegios profesionales, instituciones y demás. Es un camino que lleva tiempo, que se extiende en el tiempo y vamos a ver los objetivos cuando estas políticas se vean efectivizadas en función del análisis que surja propiamente del Observatorio.

¿La desintegración tiene que ver con el propio volumen de crecimiento o con que cada estructura funciona como isla?

Me parece que es un mix de estas dos cosas que decís, por un lado un crecimiento exponencial en todos los ámbitos y por otro lado un poco de esto de falta de pensar conjuntamente. Todos estamos pensando lo mismo porque todos queremos que Moreno crezca positivamente, se organice. Me toca formar parte del Ejecutivo pero no dejo de ser Vicepresidenta del Colegio de Abogados, pensar en cómo todas las instituciones llegan a trabajar coordinadamente para mejorar esta cuestión de la sociedad morenense. Me parece que todos, más allá de que estamos trabajando en el mismo sentido, debemos aunar criterios y entender que vamos en el mismo camino, con prescindencia de las identidades propias de cada uno y de la individualidad.

Es la parte más difícil prescindir de la individualidad y de lo que cada uno es, creo que el camino de la unidad está lleno de obstáculos justamente por esto, porque algunos creen que pueden perder algo y se anula la posibilidad de crecimiento. ¿Qué tópicos tiene el Observatorio?

Lo que buscamos es crear diferentes espacios que representen a toda la comunidad, está el espacio de Género, de Educación, de la Justicia, sumar a actores particulares y hacer estadísticas para pensar cuales son las proyecciones sobre las necesidades reales y hacia dónde van orientadas las políticas públicas. Después, el devenir del tiempo posteriormente dirá si esto funciona o no, en pos de lo que decís, hay Observatorios donde después hay que ver materializadas las políticas públicas del diagnóstico que realizan.

¿Este diagnóstico que piensan elaborar es para nutrir la política pública que el gobierno de Mariel Fernández pretende ejecutar o es prescindente del gobierno?

Una cosa no puede ir disociada de la otra, cuando hablamos de política pública hablamos de algo que desde el Ejecutivo se pretende llevar a cabo, pero siempre pensando a largo plazo. Entiendo, como parte del Ejecutivo, que cada una de las acciones que realizamos no pensamos en el corto plazo, en el período de la gestión de Mariel o la futura gestión de ella, pensamos en lo que representa para la sociedad. Cada decisión que se toma basada en un diagnóstico que puede surgir de este Observatorio o del aporte que hagan otros también, en definitiva lo que marca es el futuro de los vecinos/as de Moreno. Sería muy egoísta decir “pienso en el Observatorio pensando únicamente en una política al plazo que dure la gestión”. Siempre pensamos la política pública, al menos desde el Ejecutivo, entendiendo que mis compañeros piensan lo mismo, lo piensan en pos de dejar una huella en la historia de Moreno, que haya sido la transformación a partir del gobierno del cual formo parte que es el de Mariel Fernández en este momento.

Como mujer y abogada, siendo que Moreno tiene 10 femicidios, ¿qué tiene que construir el Observatorio?

Al momento de pensar en estadísticas y un poco la cuestión que nos atraviesa no solo en Moreno sino a nivel nacional, no solamente hay que pensar en las estadísticas de aquellas personas que han muerto sino en todas las personas que van a hacer la denuncia diariamente, pensarlo estructuralmente en una articulación con el Poder Judicial, con quienes garantizan el acceso a la Justicia…

¿Garantizan?

O intentan garantizar. Hay un montón de recursos que están puestos a disposición, después la realidad te atraviesa en el cotidiano y hay un montón de políticas que deben implementarse, no solo desde el Ejecutivo Municipal sino también desde las Organizaciones, la comunidad, los colegios de profesionales. Te comentaba que el Colegio de Abogados tiene un consultorio jurídico disponible que muchas veces lo atraviesa la cuestión de la violencia de género, de llegar a un acuerdo en el patrocinio de una persona respecto de alimentos que también es violencia en relación a no poder garantizar el deber alimentario que tiene un padre o madre para con su hijo. si bien no tengo estadísticas precisas y por eso no me quiero adentrar respecto de lo que tiene que ver con el Colegio de Abogados, llegan las mujeres reclamando, no llega un hombre reclamando.

Sin estadísticas es muy difícil imaginar una política pública a corto, mediano y largo plazo, ¿cuál es la piedra fundamental?

Es el trabajo territorial y que no esté ajeno a la realidad que pasa, que no sea un Observatorio de escritorio donde nos sentamos y hablamos de todo sin saber qué es lo que pasa en realidad en el pueblo. La intención es relacionarnos con la comunidad, se da en este contexto de pandemia lo que nos dificulta un poco la tarea, pero la idea es hacer un análisis territorial para poder plasmarlo en una realidad concreta.

¿Qué te enamora y que te duele de Moreno?

Vine a vivir cuando tenía 15 años y fue un cambio, vivía en Capital. Moreno tiene particularmente diversidad de cosas, es un territorio hermoso donde durante mucho tiempo por diversas circunstancias y por su densidad poblacional, el Estado no llegó a muchos lados. Me enamora su gente, los recursos que hay y que abundan, es una comunidad muy solidaria. Duele un poco ver el abandono que existió durante mucho tiempo donde las políticas públicas no llegaron a cubrir las necesidades de todos y todas.

