«Es una falacia decir que se prioriza la cárcel en lugar de nuevas escuelas»

Existen proyectos que conducen al tema, hasta en el buen sentido, promover el debate desde la comunidad que en palabras de la Intendenta se vuelve política pública. La cárcel en El Vergel por ser la tierra ofrecida por el gobierno local al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no fue ni siquiera discutido por la población porque ésta no recibió el suministro oficial para analizarlo. Pero existe el presupuesto humano, índices y tasas que han sido sopesadas como argumentos de valía para que las casi mil plazas carcelarias se levanten en Cuartel V:

1- Moreno es el distrito con el índice más alto de prisionización (personas detenidas)

2- Las distancias que separan a esas personas de sus familias son casi infranqueables.

Lucas Franco, el Capitán del bloque del Frente de Todos en el Concejo Deliberante, lo expresa con absoluta claridad y postula que es la derecha que se suma a una campaña cuando al momento de ser gobierno (2015 -2019) no hizo nada por resolver el hacinamiento en las cárceles bonaerenses: «Este es un gobierno, el municipal, pero el provincial y el nacional también que tiene frente a sus ojos y a la posibilidad de decidir la necesidad de tomar decisiones sobre problemas estructurales, sobre problemas urgentes, la seguridad y la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires y del país. Lo hemos discutido muchas veces, es uno de los problemas urgentes y estructurales, muy poco abordado. Yo me cansé de escuchar, versar sobre la seguridad a la estructura de Cambiemos cuando gobernó a la provincia de Buenos Aires, pero objetivamente no recuerdo alguna medida estructural vinculada específicamente a la situación específica de las fuerzas de seguridad o de la infraestructura de seguridad. Este gobierno hizo varias, ha planteado transformar el 1% de coparticipación que, vuelve de la Ciudad y no se le quita. Vuelve de CABA a la provincia de Buenos Aires y eso repercute sensiblemente en la posibilidad por primera vez en la historia de tener al menos y más, pero al menos un patrullero por cuadrícula en tanto infraestructura de seguridad. Y después hay que abordar la situación de la infraestructura carcelaria y lo que eso significa para la población. Moreno tiene la tasa de prisionización más grande de la provincia de Buenos Aires«

¿En qué momento se discute la prioridad? Porque yo no acepto que se diga que la cárcel es garantía de fuentes laborales, es una aberración que el discurso sea ese. Puedo hablar de que se puede hacer una cárcel bellísima, pero las cárceles, como escribe Galeano, son el resultado del negocio que impacta en aquellos que nunca van a ser parte del mismo. El tema es ¿por qué aparece la prioridad teniendo Moreno, solo hablando de escuelas, de construir alrededor de 40 nuevos edificios?

Hay una falacia inicial en el planteo que es pensar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires o el gobierno del municipio de Moreno, tuvo en algún momento en la mesa de toma de decisiones la posibilidad de elegir entre o hacer escuelas u otro proyecto.

Yo no tomo lo que llamás falacia porque se preguntó al Municipio, el Ministerio de Justicia, si había tierra disponible para la cárcel y se respondió que sí. No solo Moreno, Merlo también. Ahora hace años que estamos esperando un proceso de desarrollo de construcción de escuelas ¿vos lo viste?

Totalmente, por eso por ejemplo avanzó la gestión de la recuperación de la escuela 83 que es la de Alto de La Reja que está en trámite y va a volver a estar en obra. Por eso la escuela 32 de Villanueva, por eso se reiniciaron las obras en la escuela 57 y hay un proceso permanente.

Estás hablando de recuperación de edificios, yo hablo de construcción edilicia nueva

Yo lo que planteo es porque enuncio la situación como el criterio de análisis una falacia inicial. La situación no es tengo que elegir entre construir escuelas o tengo que construir otra cosa.

AUDIO 1 LUCAS FRANCO

Por eso hablé de prioridades, ¿cuáles son?

La prioridad es un sistema educativo mucho más robustecido y todo el tiempo eso estuvo en la agenda de prioridades, todo el tiempo. Porque no es verdad que Mariel, el Consejo Escolar, los concejales, todo el equipo de gobierno del Municipio de Moreno no hayamos peleado y no peleemos actualmente para que logremos tener los edificios educativos que faltan. Por lo tanto, no es que hay una ubicación de prioridad de una cosa por encima de la otra.

El municipio ofreció la tierra. El municipio no tiene facultad para hacer ni capacidad económica para hacer escuelas, está clarísimo eso.

Ni tampoco cárceles

Por supuesto

El problema del hacinamiento carcelario es un problema que hay que resolver. Y no se puede pensar en solamente que lo resuelvan otros.

Eso se resuelve con trabajo

Exactamente, pero hay población que está en las cárceles y está sufriendo. Y está lejos de su familia, y está lejos de su comunidad y de su entorno comunitario. Hay muchos vecinos y vecinas de Moreno que están sufriendo esa situación, muchas familias de Moreno que están sufriendo esa situación, pero además es una verdad de perogrullo, pero desde hace mucho tiempo se plantea qué pasa con el hacinamiento carcelario. Habría que mejorar las condiciones de la población carcelaria ¡macanudo! ¿Y eso cómo se hace? ¿Las cárceles se van a construir en otra galaxia o alguien tiene que hacerse cargo? En este caso el gobierno provincial se hizo cargo de la situación y construye alcaldías, y construye unidades penitenciarias en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Y a mí me gustaría y anticipo una posición y un planteo que también podemos discutir si esas no son facultades derivadas. Que podrían incluirse en un debate acerca de que para poder trabajar en el proceso comunitario del entorno que significa la situación carcelaria podamos discutir otro esquema de coparticipación…

No estás hablando de modificar la Coparticipación, que requiere de que todos los municipios lo acepten

No estoy hablando de modificar la ley de coparticipación. La ley de coparticipación se calcula con distintos elementos y hay un elemento particular que es un 5% del total de la coparticipación que habla de las responsabilidades transferidas y derivadas. Habría que ver y no lo planteo solo por Moreno, lo planteo para todos los municipios que van a recibir la población carcelaria con todo lo que eso implica y con todo el debate profundo que tiene que tener esto, si eso no implica también la posibilidad de discutir cómo se trabaja con la comunidad y que existan mayores recursos para que la comunidad pueda transformar el proceso de tránsito por la situación carcelaria que es horrible. Nos cansamos de discutir acerca de lo que implica la situación de prisión, hoy hay morenenses, merlenses, rodriguenses, lomenses en situación carcelaria. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Le damos la espalda, lo negamos?

AUDIO LUCAS FRANCO

El tema de las cárceles no se resuelve con nuevas cárceles. Habría que preguntar a la Comisión Provincial por la Memoria sobre los mecanismos de tortura. Por eso es un debate profundo y por eso se tiene que discutir con la comunidad y no se hizo

Y por eso hay que discutir más allá de la infraestructura y de la situación circunstancial coyuntural o el episodio concreto de la posibilidad de construirse la infraestructura carcelaria. Hay que dar un debate sobre la situación carcelaria, sobre la política de seguridad, sobre una política penitenciaria distinta que tenemos que poder construir y tenemos la posibilidad de discutir. Entonces me parece a mí que arrancar el debate diciendo, porque lo veo pintado en las paredes.

Está bien, la comunidad está diciendo que no a la cárcel.

Es totalmente legítimo. Ahora yo veo a la derecha tradicional de Moreno plantear “no quiero cárcel, quiero universidades o quiero escuelas”, por qué no construyeron escuelas en el momento que tuvieron la oportunidad de gobernar. Pero también ahí habría que recurrir a si no hay una falacia de origen al momento de decidir. Yo vuelvo con esto, me parece que esto es importante, no es que la Intendenta, el Gobernador o el Ministro tuvieron en su mesa la oportunidad de elegir señale una de las dos cosas que quiere: una escuela o una cárcel, no fue así. No hay una idea de que elegí una cosa por sobre otra. Seguimos en la pelea por las escuelas, seguimos en la pelea por la 83, por la 32, por la 57, por los edificios escolares que nos faltan, por los jardines que nos faltan. Y por una política que amplíe sensiblemente la posibilidad al derecho de acceder a una educación, que además tiene mucho que ver con garantizar condiciones de seguridad para que después, no tengamos la situación de prisionización que tiene Moreno, la situación de estigmatización que tiene nuestro municipio, también sistemáticamente respecto a la situaciones de inseguridad, pero después hay que hacerse cargo de dar los debates que son los más difíciles de dar. Hay que resolver la situación de hacinamiento carcelario.

Por eso este tema lo escribí, precisamente para que no dijeran que era una cuestión electoral. Lo escribí, busqué la información y dije que en El Vergel particularmente se necesitan cuatro escuelas, cuatro jardines, polideportivos. El gobierno si tiene prioridad, el provincial y el municipal, y eso está en los presupuestos donde se definen las prioridades. La cárcel es una prioridad. Cuando yo vea muchas escuelas producidas voy a decir que le dieron prioridad a los edificios educativos, hasta acá no ocurrió.

AUDIO 3 LUCAS FRANCO

CHEQUEADO.COM

El gobierno de Vidal, el 25 de febrero de 2019, inauguró un penal para jóvenes de entre 18 y 21 años en Campana. Dijo la gobernadora: «Esta es la primera cárcel que se construye en veinte años en la provincia». ¿Qué dicen los datos?

De acuerdo con datos del Servicio Penitenciario Bonaerense y un relevamiento realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, desde 1999 en adelante se inauguraron 38 establecimientos, entre unidades penitenciarias y alcaidías.

Además del penal que inauguró recientemente Vidal, la Provincia cuenta actualmente con 55 penales que forman parte del SPB, entre unidades penales y alcaidías penitenciarias; y otras siete alcaldías departamentales que dependen directamente del Ministerio de Justicia provincial. Algunos de ellos fueron inaugurados hace más de 100 años, como la Unidad 03 de San Nicolás (1863), la Unidad 02 de Sierra Chica (1882) y la Unidad 05 de Mercedes (1876).

Pero también hay algunos que fueron creados en las últimas dos décadas. Por ejemplo, la Unidad 44 de Batán (2006), la Unidad 50 de Mar del Plata (2006), la Unidad 43 de González Catán (2007), la Unidad 48 de San Martín (2007) y la Unidad 54 de Florencio Varela (2009), entre otras.

A pocos días de asumir la Gobernación de la provincia, Vidal decretó la emergencia en materia penitenciaria. Esto habilitó que el Ministerio de Justicia tuviera capacidades extraordinarias para contratar servicios y comprar bienes sin pasar por los procedimientos habituales.

No es la primera mandataria bonaerense en tomar este tipo de medidas, la emergencia penitenciaria se decretó 15 veces desde 2001. Otra constante relacionada con estas medidas es la sobrepoblación de las cárceles de la Provincia.

Especialistas señalan que hay más personas privadas de su libertad que las plazas disponibles en los establecimientos penitenciarios porque no se han puesto en funcionamiento mecanismos jurídicos para evitar esta situación y también porque falta un nuevo diseño de la política criminal.

Alberto Binder, abogado penalista y vicepresidente del Instituto Nacional de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP), incluye entre ellos “el uso excesivo de la prisión preventiva y los criterios de persecución penal que los organismos provinciales están aplicando”.

En línea con esto, de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2017 el 47% de los detenidos en el sistema penitenciario bonaerense no tenía una condena firme.