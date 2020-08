54 shares







MARTÍN FRAIZ, HOMBRE CLAVE EN EL OFICIALISMO –

Nutrido grupo de concejales de los dos bloques políticos, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, recorren el Cementerio de Moreno junto a la Administradora Daniela Echecopar (asumió en los primeros días de julio) y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Gonzalo Galeano.

In situ, los y las ediles escuchan un informe que puede ser resumido en:

1- Tierra ocupada en más de un 90 por ciento

2- Nichos completos (hasta vencidos y sin poder levantarlos)

3- Bóvedas en mal estado, vencidas y sin poder intervenir el Municipio

4- Cruz mayor completa (en desuso)

5- Osario General N° 2 en un 90 por ciento de su capacidad.

Resulta innecesario explicar que el problema es de tal evidencia que la cuestión queda centrada en qué puede ser posible. Ordenar es urgente, planificar una solución particular y general hace a la política. Pregunta entonces, ¿aparece la construcción de un crematorio en el Cementerio?

Ni bien comienza la cuarentena por la pandemia, la Intendenta, reunida con los concejales /as, habla del crematorio – ceniciario, porque ya estaba el Pliego de Bases y Condiciones:

“Concesión de uso temporario de una parcela de dominio privado Municipal destinado a la construcción, instalación, puesta en funcionamiento y explotación privada del servicio de cremación de cadáveres, gestión de cobranzas, morosidad y asesoramiento en las diferentes gestiones del Cementerio Municipal«.

«Concesión por 25 años y una prórroga de 5 (cinco) más«

Deberán considerar como mínimo durante el primer año de concesión un total de 20 (veinte) cremaciones por año para uso de la municipalidad, dicha consideración es al mero efecto del cálculo respectivo, sin considerar situaciones de emergencia que pudieran darse durante el período. A partir del segundo año 15 (quince) cremaciones por año como mínimo para uso de la municipalidad.

Desde la licencia de la concejala Patricia Rosemberg, al asumir la Jefatura el legislador Lucas Franco, adquiere un papel de mayor incidencia en el oficialismo Martín Fraiz, cuadro de la Hugo del Carril, hombre joven pero con experiencia legislativa. Es él quien brinda detalles inherentes al Cementerio de Moreno y quien afirma que el «nuevo HCD» pretende construir consensos que legitimen cada decisión del gobierno: «Como había unos concejales que habían presentado un pedido de informes de la autoría de Juntos por el Cambio, Claudia Asseff había solicitado un informe para saber cómo estaba nuestro cementerio municipal. Aprovechando la nueva gestión del cementerio municipal nos dirigimos allí, hicimos una recorrida para ver como estaban las instalaciones y cuales eran los problemas más comunes que estaba teniendo el cementerio. La verdad que nos llevamos muchas respuestas, mucha comunicación y un gran trabajo para hacer nosotros legislativamente, por ejemplo la ordenanza vieja del cementerio solo le permite a los trabajadores municipales trabajar sobre las veredas y la calle principal, no permite acceder a limpieza o ordenamiento de urnas, nichos y lugares privados. Eso es una tarea que vamos a hacer en el Concejo Deliberante, ampliar esa ordenanza para que los trabajadores municipales puedan interceder donde no pueden».

El pedido de informes de Claudia Asseff ¿no se presentó cuándo llegó al Concejo Deliberante la posibilidad presentada por la intendenta municipal Mariel Fernández de un crematorio?

Sí, tengo entendido que sí, el pedido de informe se hizo en ese momento.

AUDIO 1 FRAIZ

Entonces eso me lleva a la pregunta ¿el crematorio revivió?

El proyecto del crematorio siempre estuvo vivo, creo que es una gran oportunidad para que Moreno tenga un crematorio, creo que lo necesitamos desde hace muchísimos años, la verdad que no se ha dado la oportunidad de poder hacerlo, creo que los anteriores Ejecutivos han tomado la propuesta y la han dejado en el camino. Bueno, este Concejo Deliberante está realmente decidido a querer levantar el guante y poder hacer el crematorio que tanto necesita la comunidad de Moreno.

El proyecto de crematorio le daba a una empresa, 25 años de concesión, me imagino que eso se está revisando

Te explico: el expediente del pedido de licitación está en el Concejo Deliberante, todavía no nos hemos sentado con las comisiones a resolverlo así que cuando nos sentemos seguramente vamos a hacer una comisión ampliada como hacemos con estos temas tan importantes. Por ejemplo todo lo que nos ha tocado este año, no solamente el crematorio sino también los puestos fijos, lo que es la licitación de la basura en Moreno, el nuevo pliego de licitación, así que son muchos temas importantes donde este Concejo Deliberante está decidido a abrir el juego entre todas las fuerzas políticas, que todos tengan voz y voto y entre todos poder hacer algo para la comunidad de Moreno, que todos tengan la opinión y que puedan expresar que es lo que quieren hacer, la decisión de este Concejo Deliberante no es sacar por mayoría algo sino que sea unánime.

Bueno con este tema del cementerio y crematorio, evidentemente central porque lo manifestó la Intendenta ni bien comenzó la pandemia en la primera reunión que tuvo con los concejales, así que me imagino que se va a discutir profundamente para que no se conceda por tantos años a una empresa, supongo que la experiencia el Trébol calza justo en un modelo de gestión Mariel Fernández y en el que usted también se ha manifestado

Si, son opiniones nosotros vamos a escuchar todas las opiniones. Vos sos miembro de la comunidad y tenés derecho a opinión, entonces vamos a escuchar todas las opiniones, las modificaciones que quieran hacer yo voy a presentar las mías desde mi banca y seguramente los demás concejales van a presentar las suyas, pero todavía no nos hemos sentado a debatir lo que es el proyecto de licitación y empezar a estudiarlo.

AUDIO 2 FRAIZ

Por la pandemia el Cementerio está con un acceso muy restringido. los servicios permiten un ingreso acotado de familiares, ¿era imprescindible hacer una visita conociendo de antemano el estado del cementerio? ¿Un informe por escrito, incluso con fotografías, no alcanzaba?

La verdad que no, nosotros lo que estamos haciendo desde que encaró esta gestión nueva es tratar que el Legislativo tenga otro lugar. Nosotros sabíamos que como cuerpo legislativo hemos estado faltando en algunas decisiones y situaciones que podríamos estar presente. El año pasado cuando yo presenté la denuncia contra El Trébol con un grupo de concejales nos hicimos parte en la empresa, porque también una parte del informe que le habíamos pedido al Ejecutivo nos llevó como representantes del pueblo a estar ahí y teníamos que ver qué estaba pasando, bueno con el cementerio lo mismo. Cada decisión que vayamos tomando lo haremos así, como lo hacemos con algunos concejales desde el año pasado porque no solo es una creación de esta gestión

¿Qué vieron en el cementerio?

Vimos un 95% de ocupación que tiene el cementerio de Moreno, vimos que está en emergencia, notamos esta falta y tuvimos que recorrerlo para ver que podemos hacer. En ese momento hablando no solamente los nuevos directivos sino también con los sepultureros, todas las decisiones que teníamos dentro de nuestro cementerio municipal, creo que es hora de que empecemos realmente a levantar el guante, a escuchar que es lo que está pasando y hacer algo ya no solamente este proyecto nuevo sino también rever estas ordenanzas viejas que tenemos, debemos abrir y hacer modificaciones para los tiempos que estamos viviendo

Es una decisión actuar sobre el cementerio y dentro de ustedes vieron ayer con la capacidad geográfica casi superada ¿un crematorio es imprescindible?

En tiempos de pandemia es imprescindible.