JUNTAN FIRMAS LOS AUTOCONVOCADOS –

Recaudar, juntar, aumentar, disponer, brindar un mejor servicio. El modelo tributario de la gestión Fernández (en el plano local) es aplicar todas las actualizaciones posibles que administraciones anteriores no lo hicieron. Si la crisis se siente no hay que detener el plan, si hay un servicio se cobra.

Si la pandemia no da respiro, las distancias tiene que ser respetadas, si los bolsillos están famélicos, si solo hay para llenar las ollas, ¿es el momento de arancelar un espacio único de esparcimiento y recreación como el Parque Los Robles con capacidad máxima de 1500 personas por día?

¿Existió una evaluación social y económica en relación a las familias que pueden encontrar algo de aire en el Parque para salir de asfixias barriales, cotidianas, insoportables? ¿El arancelamiento incluye o excluye? ¿Qué son 50 pesos por persona, medio kilo de pan, un pack de puré de tomates? Otros 50 pesos si el visitante ingresa en moto, 100 pesos en automóvil y 160 en combi. El cuadro tarifario es de 160 pesos por persona si el que ingresa no tiene domicilio en Moreno. Todo lo recaudado, asegura el gobierno popular de Mariel Fernández, es destinado a mejorar las instalaciones, limpieza y reproducción

Esta tarde en la plaza Mariano Moreno, vecinos /as autoconvocados /as de distintos barrios expresan no solo la disconformidad sino que juntan firmas para buscar un cambio, otra lectura (NdR: este arancelamiento fue aprobado en diciembre por la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante).

Como la palabra tiene valor y el impulso de la misma fabrica sentidos, Constanza ejercita esa metodología con enorme profundidad: «Lo primero es que estamos visibilizando este tema porque hay muchas personas desinformadas. Estamos juntando firmas para que el Parque Los Robles, que es un espacio de naturaleza y esparcimiento para todos y todas siga siendo gratuito, popular y no excluyente para los que no pueden pagar la entrada».

El gobierno de la Intendenta arancela y así obtiene recursos que serán volcados al Parque con mejores servicios, incluso generando trabajo, así lo presenta

Lo que creo que ese es un discurso liberal, es decir, para mantener un Parque lo tiene que sostener un pueblo pobre. Tampoco creo que de esa recaudación salga el mantenimiento de un parque de esta índole. Reitero, es el histórico discurso liberal que fue el que utilizó Macri para hacer los tarifazos que, por ejemplo, iban a mejorar el servicio eléctrico. Lo peligroso de ese discurso al naturalizarlo es que se puede aplicar a todo lo público. En la práctica no todos podemos pagar la entrada, son familias numerosas que iban y no pueden afrontar el pago; yo he visto chicos que entraban dos o tres veces por día a andar en bicicleta, por todo esto los /as vecinas /os autoconvocados juntamos firmas porque es una medida antipopular, va por un camino que es el opuesto al que propuso este gobierno local porque además de ser excluyente muestra un grado de insensibilidad porque por la pandemia nos sugieren que nos encontremos en espacios verdes, abiertos, y el más grande Moreno lo restringen a los que no pueden pagar la entrada, por lo tanto es doblemente grave. Entiendo que los que tomaron esta medida tienen el imaginario que el pago no es mucho porque ellos lo pueden hacer, pero hay otros /as que nos resulta imposible porque existen otras prioridades y los ingresos no alcanzan, pero más allá de eso consideramos que no se debe cobrar nada porque es público, es una reserva natural, es un derecho de todos y de todas. Los recursos para mantener el parque no pueden salir del pueblo pobre. Esto me hace recordar una frase de Néstor Kirchner en la campaña de 2003, que falta de creatividad política ser fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. Qué medida tan trillada de pensar que únicamente la plata sale del bolsillo de la gente.