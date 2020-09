0 shares







LA OPOSICIÓN DENUNCIA LA ILEGALIDAD –

El gobierno de Mariel Fernández avanza en los frentes deseados pero sigue una línea. Evitar las tomas con la policía y la justicia es parte de la gestión; un paso más, el Estado interviene en el mercado de la tierra, pero es la ordenanza que crea la figura de ABANDONO SIMPLE DE TIERRA OCIOSA O INMUEBLE lo que ingresa en el plano judicial.

Gisele Agostinelli asume un papel legislativo de fuertes críticas hacia el oficialismo, cuestionamiento que no ahorra en lo político y tampoco en lo técnico: «Cuando vos analizás la postura que tienen o las proyecciones que tiene el Ejecutivo van todas vinculadas hacia el IMDEL, lamentablemente cuando nosotros lo encontramos dentro del Concejo vemos que el Departamento Legislativo actúa simplemente como una escribanía de gobierno donde nos llegan proyectos sin el debate que debería tener y eso viene pasando; paso con vendedores ambulantes, como vos bien lo mencionaste recién, y ahora con estos proyectos. La realidad que el Parque Agroecológico es algo que se viene dando ya hace varios años con el programa Pro Huerta, pero que ahora se le busca una vuelta de tuerca más donde la verdad no queda muy claro. Nosotros nos encontramos con un proyecto donde no se especifican modos, donde no se especifica tiempo, donde no hay convenio marco, donde el Ejecutivo va a otorgar de manera y podríamos decir cuestionable porque la realidad es que los indicadores urbanísticos tienen que ser aprobados por Provincia y por el Concejo Deliberante un cambio de zonificación y se estaba avalando como algo ligero así al pasar, pero por sobre todo por esto que vos planteabas al final que son las vacancias

Estamos hablando de vacancias, pero podríamos decir para que sea más interesante propiedad privada

Exactamente

Vamos a ver que concepto dominan, porque claro el Estado puede tomar un inmueble o terreno si hay un abandono que de hecho en el Considerando de las ordenanza parece que es muy propio de los territorios que dicen eso está abandonado es un riesgo potencial, hay violaciones, hay robos, entonces nosotros lo custodiamos y arranca el asentamiento

Totalmente, yo creo que esta modificación de la ordenanza 939 es una norma que viene a establecer la ocupación, la confiscación de un terreno y de un inmueble, no solamente de un terreno baldío, puede ser una casa también a partir de la arbitrariedad del Ejecutivo de lo que subjetivamente piensa que es abandono, establecido con periodos muy cortos, periodos de cinco años que en realidad contradice la normativa vigente porque son 10 y 20 años y donde se basa y sobre todo y que me parece fundamental el entender esta cuestión que vos planteabas que es una ordenanza del año 1969 de un proceso militar en donde todos los derechos y garantías de las personas se vieron vulnerados y donde el cuerpo colegiado, los representantes del pueblo tampoco hacían uso de sus atribuciones ni de sus facultades estaba todo dirigido de lo que vendría a ser el municipio en este caso, las autoridades municipales, que volvemos al mismo punto autoridades que eran de un gobierno de facto no estaban elegidos por el pueblo y ante esa vulneración hoy en plena democracia, en pleno 2020 nosotros nos basamos en esa normativa para decir esta propiedad esta abandonada

Vamos a los años, de 5 años me dice usted. Hablemos de abandono simple y abandono calificado

El abandono calificado es el que lo va a establecer la justicia que es lo que realmente se debería hacer, ellos agregan una nueva carátula de abandono simple que es a partir de los 5 años, si vos durante ese tiempo no pagaste los impuestos o el municipio dice esta propiedad está abandonada porque tiene el pasto largo o porque no tiene una vereda o porque no tiene un alambrado en condiciones esa propiedad según el Estado está abandonada y a partir de un decreto de la Intendenta hace uso y confisca ese terreno, ese inmueble para cualquier tipo de uso porque no es solo el parque agrario, lo podés destinar a cualquier uso porque en la ordenanza se nombra la ley de Hábitat y eso se puede dar para vivienda bajo no sabemos qué marco podrían hacerlo.

Si aparece el propietario que se olvidó que tenía ese pedazo de tierra y se encuentra que ahí hay una huerta o se está construyendo un complejo chiquito de viviendas para familias que están en vulnerabilidad social ¿qué pasa?

Es una buena pregunta, puede ir contra el Municipio porque en general lo que sucede cuando hay una toma la que gente que va no tiene un patrimonio entonces el propietario no puede ir en contra, pero cuando lo propicia un municipio que tiene respaldo económico el propietario podría iniciar acciones legales porque inclusive esta nueva norma, este abandono simple no establece notificación ni intimación al propietario, por ejemplo vos podés tener un terreno acá en Moreno que lo compraste en un momento, en una situación que te iba bien pero después por x motivo no pudiste construir, no pudiste utilizarlo o inclusive esperabas que el Municipio hiciera un asfalto, pusiera cloacas o cualquier tipo de servicio y eso nunca existió. Incluso yo planteo esto, para aquellos que sostuvieron que durante los 4 años de Macri fue la decadencia más uno de pandemia, tenés los 5 años que no pudiste pagar los impuestos y ellos se están basando en ese norma que es del proceso militar donde no estaban garantizados los derechos

No había garantía constitucional

Y partamos de esto que vos decías propiedad privada garantizada en la Constitución Nacional que es nuestra ley madre, nosotros como legisladores no podemos contradecir las leyes. Para que se entienda, hay leyes superiores que son las nacionales, después vienen las provinciales y después vienen las municipales, nosotros no podemos contradecir una ley superior que es una ley nacional y menos nuestra ley madre que es la Constitución Nacional

Ahí aparece como concepto que la Constitución garantiza el derecho a la vivienda digna, entonces hay un conflicto de intereses pero sobre todo de diseño político de lo que se pretende

Vos tranquilamente podés llamar al propietario y decirle ‘señor usted que desea ¿qué lo pongamos en custodia, desea donar ese patrimonio al municipio? Por ahí no le interesa pero apelemos a la manera legal, la realidad que no se contempla eso y basar todo en que el Estado es el que debe garantizar si un terreno es ocioso y debe garantizar qué política llevar adelante me parece que no es correcto

Digamos que es una zona de conflicto y peligrosa pero hay que ver que resultado tiene esto. Carteleria porque pensé cuando miraba la ordenanza que está como una obligación del Municipio poner un cartel en un terreno abandonado que diga ‘cuidado que esto va a ser nuestro’ yo me imagino pasa alguien y dice ‘me meto yo’

Lo plantee en la sesión

Yo no vi la sesión, pero digo el cartel es una invitación, también se puede notificar al titular encontrándolo

Para mí eso sería lo correcto, lo planteé en la Comisión, lo dije en la sesión, la verdad que me parece una locura porque si las cosas se resolvieran por un simple cartelito pondríamos cartelitos en todos lados, pero la realidad que eso no resuelve el problema, vos tenés que comunicarte porque inclusive eso puede ser propenso a la usurpación y ahí estaríamos nosotros, el Estado, invitando a eso y sería un peligro

¿Van a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por aquella famosa sesión que derivé en el pliego de licitación de la basuralo que todos conocemos de la basura?

Nosotros seguimos esperando el acta, la Presidenta de bloque (Claudia Asseff) solicitó a la presidenta del cuerpo (Bellota) el acta de la sesión para poder iniciar el procedimiento, la verdad que yo sigo insistiendo nosotros en la última sesión que tuvimos ahora se volvió a utilizar los mismos mecanismos, se convoca a una comisión el día martes a las 10:00 de la mañana cuando la orden del día cierra a las 14:00 horas, no cumple ningún procedimiento reglamentario del Concejo Deliberante y se toman dictámenes para reducir la cantidad de manos que vos necesitás para cuando vas al debate en el recinto, me parece que es fundamental y yo sigo apelando a que estas cosas no sucedan. En la última sesión solicité que constará en actas nuevamente ese mismo incumplimiento que sucedió en la sesión anterior porque seguimos con usos y costumbres que no están buenos, que deterioran la institución pero por sobre todo que nos dificulta el trabajo como representantes y como legisladores

La pregunta final tiene que ver con un dato objetivo, el 26 de octubre es el primer llamado de licitación para los camiones que prometió el ministro Cabandié a través del BID, entonces en el mientras tanto habrá alquiler de camiones y de la planta de transferencia. Ahora con datos más concretos que le sumo el tercero que son 250 operarios ¿le aclara algo o se oscurece más?

La verdad que hace reforzar mi postura, cuando yo planteé en la sesión y en diferentes medios lo que veía del pliego y del relato que se estaba armando en relación a lo que era la recolección de residuos muchos me criticaron y la verdad que yo hoy veo que eso está totalmente reforzado, claramente no habrá una reducción, claramente no se termina con una matriz, seguimos con la misma matriz, estamos con una privatización y seguramente va a seguir habiendo una misma empresa porque lo dijo en tu programa el Subsecretario Falfán. Esa idea de que se terminó con una matriz es una mentira, es parte de un relato para poder vender algo que parece bonito porque la verdad que se está perjudicando a un sector que es el sector municipal.