ABORTO LEGAL Y EL PLAN DE LOS MIL DÍAS –

Políticas públicas, perspectivas sanitarias, garantía de derechos. Como todo es análisis y oportunidades, el presidente quiere retomar la agenda y marcha hacia la promesa de campaña. Desde hacer tres semanas por lo menos, las paredes que limitan con Autopista del Oeste se tiñeron de verde con «Aborto Legal Ya».

Ese debate que lo propuso Macri siendo presidente y ganó el rechazo en las cámaras legislativas, parece tener en este 2020 los votos necesarios y que servirán de alto insumo el próximo año. El proyecto ingresará a las Comisiones del Congreso en pos de lograr dictámenes.

Débora Galán, legisladora provincial del Frente Renovador en el Frente de Todos se refirió a las diferencias, aquella de Macri y la actual de AF: «La diferencia es la iniciativa del Ejecutivo, si te fijás en todos los ministerios firmantes hay una integralidad en cómo darle abordaje a una realidad que no se quería mirar y a una problemática de la que no se quería hacer cargo el Estado. Ahora, se hace responsable de todos los convenios internacionales que firmó en su momento, que se incorporó a través de la Constitución Nacional, pasa por donde pasó el debate en aquel entonces: estamos ante un caso de salud pública, de personas gestantes y mujeres, esa es la gran diferencia. Hay cuestiones más técnicas que tienen que ver con el proyecto en sí»

En este momento me parece muy valioso remarcar la larga campaña de las mujeres que durante tantos años no fueron escuchadas por el Estado y ahora sí. Hay que ponerlo en valor, no es solamente la decisión Ejecutiva o de una estructura de gobierno, sino de largas marchas, reuniones de militancia, encuentros regionales y nacionales de Mujeres. Ojalá que no sea solamente, como decís vos, un papel sino que haya presupuestos y que se garanticen los derechos.

Por supuesto, hoy hay un Estado que se hace responsable pero es como remarcás, es gracias a los largos años de impulsar en el Congreso con la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Hay que reconocerlo, tantos años, sale de los Encuentros Nacionales y Regionales de Mujeres, los debates los damos también hacia dentro para poder instalarlos en las calles y llevar las iniciativas al Congreso, eso es lo que recoge el Estado. Es una visibilización que se hizo en los últimos años de una problemática que nadie quería mirar ni hacerse cargo.

Debe insistirse en dos conceptos, voluntario, vidas

Por un lado tenemos la regulación del acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto. En este proyecto se tocan lo que es la legalización de la interrupción, tenemos protocolos que rigen hace muchos años pero muchas Provincias no estaban adheridas, tiene que ver con el aborto no punible que tenemos vigente en este momento con la legislación penal, el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo FAL. Este proyecto resume todo en la legalización de la interrupción del embarazo voluntaria, fija un límite de semanas que se debatió muchísimo, fueron días muy extensos de debate para fijar como fecha límite 14 semanas. La garantía de los derechos al acceso a la salud integral para las mujeres que deciden maternar y para aquellas que deciden interrumpir el embarazo. La despenalización, la ley modifica y sustituye algunos artículos del Código Penal en cuanto al aborto punible y no punible. El proyecto de los Mil Días es un proyecto rico e integral que además de garantizar un montón de derechos, refuerza el derecho que tendría que haber sido garantizado por las diversas agencias y organismos del Estado, con respecto a la salud, a las estrategias que tienen que ver con la salud perinatal y los primeros años de vida. Los dos protegen la vida, el primero sobre la interrupción del embarazo lo que viene a traer es la prevención de muertes de mujeres o personas gestantes por el aborto clandestinos, el proyecto de los Mil Días viene a garantizar los primeros años de vida de las mujeres que deciden maternar y llevar adelante sus embarazos, que sea de la mejor manera posible, con derechos garantizados. Hay una falencia muy grande que tenemos y es que cuando una persona nace su identidad no está garantizada. En Moreno tenemos un montón de niños/as, adolescentes que no tienen DNI y tampoco hay un acceso a la información de cómo sucede, nos llegan un montón de situaciones de mujeres que no saben cómo hacer el trámite cuando se pasó la fecha para hacerlo de forma “normal”, tienen que judicializar y se hace engorroso. Esto viene a reparar también estas fallas del sistema.