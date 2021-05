«Es una situación que tendría que ser atendida con cierta urgencia»

Al lado de los y las trabajadoras de la Unidad de Pronta Atención y el Hospital Modular. Es un día internacional en clave de lucha. El fuego abrazará una olla y todos /as juntos compartirán un plato, precisamente en un lugar donde el estado provincial hace cinco meses que no paga ni un peso de sueldo.

Walter Cravero como Secretario General de ATE analiza una situación crítica y que tiene como responsable al gobernador Axel Kicillof:

¿Cómo se puede trabajar si no están los insumos básicos? No están las jeringas, si no están las agujas, el oxígeno y no están los elementos de cuidado personal y tienen que buscar, y consiguen el detergente, la lavandina y hace cinco meses que no cobran. Si esto no es violencia institucional y un destrato absoluto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires no sé es

Sí es una situación actual dramática y que, si no hubiese sido por la voluntad de cada compañero y compañera y el conjunto con esta conciencia que recorre primero el amor hacia este hospital, hacia este hospital intermedio que es el UPA y al hospital modular. Fundamentalmente quienes tienen una experiencia de lucha acá son los compañeros que hace 6 años siguen becados, que son de los reclamos que fuertemente le hacemos al gobierno provincial. Lo hicimos en la anterior gestión y lamentablemente si bien en los anuncios estaban que iban a pasar a planta, no lo han pasado. Hubo un destrato también desde la gestión anterior queriendo ingresar compañeros directamente por la vía que nosotros decimos que tiene que ser, que está bien que es por la ley, por la 10430 y por la 10471 a los hospitales y de eso no ocurrió en los hechos. Esta gestión actual de Axel Kicillof tiene la misma deuda, y estamos en este reclamo. El contexto de la pandemia, donde ingresaron más de 12 mil compañeros y compañeras en la Provincia, pero lamentablemente no podemos sortear el mecanismo y es la discusión que queremos dar de sortear el mecanismo de la beca que genera precariedad. Y en el caso de los moduladores fue el Gobierno Nacional que articuló 9 hospitales en todo el territorio bonaerense y uno de ellos está aquí en Cuartel V y la modalidad de contratación es aún más precaria. El traspaso de lo que eran los monotributistas del modular a becarios de la Provincia de Buenos Aires, el traspaso de la órbita nacional a provincia fue totalmente desprolijo y generó todo este orden de desigualdades que tiene que ver con compañeros que no estaban cobrando y compañeros que sí cobran en el mismo nosocomio.

A mí me sorprendió que cuando se hace la asamblea del corte de la ruta donde un tipo atropella a una trabajadora, sea ATE que esté solamente. No había representación de las autoridades del Hospital Modular, tampoco de una autoridad provincial y ustedes como intermediarios. Ustedes son representantes de los trabajadores, no son la patronal y sin embargo tienen que buscar una solución, eso también tiene que ver con el destrato

Sí, digamos está el destrato, no podemos negar que hay un destrato porque es una situación que tendría que ser atendido con cierta urgencia

Tiene que venir la autoridad ustedes son un gremio. Tiene que estar el Director del hospital o tiene que venir alguien de la Provincia de Buenos Aires porque son esenciales, porque ustedes están aguantando, ustedes reciben a ellos cuando hay un problema, ustedes no son el gobierno

No por supuesto y eso lo aclaramos en la asamblea, claramente no somos la gestión. Nosotros tenemos un rol en esta pandemia como representantes sindicales que es justamente velar por las condiciones. Yo quería, por ahí, cuando vos planteaste la falta de insumos, fue prácticamente una exigencia del gremio en el principio de la pandemia que se constituyeron los comités de crisis, pero obviamente eso también va a obedecer al grado de organización. Hay hospitales que están muy bien organizados con los distintos representantes sindicales, los distintos sindicatos adentro de la salud pública que exigen y se sientan con la dirección para constituir ese comité y para que ese comité traiga resultados concretos. Hablaste en un principio que más allá de lo salarial que es lo fundamental, el trabajador no viene por amor al arte ni por vocación ni, aunque sea vocacional su elección de la profesión, viene por un salario. Viene la contraprestación de su tarea a cambio de un salario, malo o bueno que es otra discusión, tiene un salario y tiene que ser, es una obligación primaria del Estado, en este caso del estado patrón, de pagar el salario que le adeuda. Eso es lo que exigimos, entendemos que como entidad sindical tenemos que estar en esa exigencia, pero después lo otro es poder generar la organización dentro de este hospital para que se constituya el comité de crisis, para que el diálogo con la gestión de acá, de la dirección del hospital sea fructífero en las cuestiones que están planteando los compañeros.

Dijiste claro, es un hospital que atiende Covid, no tienen lavandina, no hay detergente, no consiguen rejillas, sí, se pueden armar todos los comités y vos que sos un tipo de práctica, entendes. Lo trabajadores y trabajadoras lo consiguen. El problema es que la autoridad no responde, decís, si no existe esa voluntad del trabajador, ¿Qué sería entonces? Si un hospital Covid

Igual es algo que recorre la historia de las y los estatales. Muchísimas veces los servicios funcionan, los ámbitos estatales y fundamentalmente la salud funciona fundamentalmente por el compromiso de las y los trabajadores. Esto digamos es justamente en el día de la enfermería, un reconocimiento a cada trabajador y trabajadora de la salud. Hoy especialmente, los enfermeros que hacen la labor fundamental y en este contexto de pandemia. Pero históricamente, las distintas gestiones estatales en los distintos gobiernos siempre prevalecen que el trabajador y la trabajadora, que se toma como último eslabón es el que sostiene la presencia del Estado, es el que garantiza que la población se pueda atender aún en las condiciones que tenemos. Igual convengamos que este hospital estuvo a punto de desaparecer por la gestión anterior, hoy lo que hay que hacer y me parece aceitar que este hospital es vital para esta clave del distrito, que es vital para la red de atención de la salud pública, es vital para la población y es vital para cada trabajador y trabajadora tenga las condiciones mínimas o las condiciones que merece garantizar para ejercer su labor y esto es lo que vos estableciste, yo creo que el comité de crisis en realidad es una institución para poder avanzar en cuestiones prácticas. Más que un comité de crisis en este caso, lo que prevalece y lo que subyace es el reclamo y este reclamo no solamente es salarial sino como bien te lo establecieron cada compañero y compañera que hayan sido entrevistados, que hay un montón de situaciones que hay que atender sobre las condiciones laborales.