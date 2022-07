«Es una zona poblada, por esta razón la planta de basura no se puede instalar en Reja Grande»

El Frente de Izquierda de los Trabajadores tiene voz en el Concejo Deliberante. Lorena Pereira es docente, militante del Partido Obrero, y muestra participación en cada uno de los temas legislativos políticos. Su posición de rechazo a la instalación de la planta de transferencia de la basura en Reja Grande tiene razones y fundamentos. En primer lugar, Pereira cuestionó el uso de la virtualidad para consultar a la población si está o no de acuerdo: «Menos mal que el oficialismo reconoce las grandes limitaciones que tiene el pueblo, podríamos decir de Moreno, respecto a las nuevas tecnologías, no todos tienen acceso a las nuevas tecnologías, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a un celular que tenga medianamente Internet y demás funciones. De la consulta virtual solo hubo 43 consultas, observaciones o dudas que se enviaron a un mail. Por otro lado, si alguien tuvo la posibilidad de leer el estudio impacto ambiental, plantean efectos negativos, uno de ellos justamente tiene que ver con los olores, plantea que habrá olores, ruidos por los camiones, entonces hay efectos negativos entre otros, claramente. De hecho, una de las consideraciones para mitigar los olores es colocar árboles. Entonces lo que quiero recalcar es que el estudio reconoce que el estudio de impacto ambiental ya plantea efectos negativos sobre el suelo, sobre el aire, sobre el agua, etc. También puedo plantear que en el estudio se señala que se hicieron algunas reuniones en los barrios, pero con organizaciones que son parte del oficialismo, bueno, me imagino que ahí, claramente, ninguno va a decir que está en contra. Si hubo muchas manifestaciones en contra de la instalación de la planta en ese lugar y también la cuestión es que hay un montón de gente viviendo enfrente de la calle, que están en una zona, que yo podría decir, casi urbanizada. Quien leyó el estudio de impacto ambiental plantea que este tipo de emprendimiento tiene que estar ubicado en una zona donde haya bajo porcentaje de población en el lugar, por lo tanto el Partido Obrero y el Frente de Izquierda sigue planteando que la planta de transferencia de residuos no puede estar instalada en ese lugar».

