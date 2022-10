Escuela 49: mucho fuego en una hornalla, no hubo fuga de gas pero se activó el protocolo básico

En la jornada de hoy se produjo un incidente en el área de cocina de la Escuela N° 49, establecimiento en el que perdieron la vida Sandra Calamano y Rubén Rodríguez el 2 de agosto de 2018.

Hernán Pustilnik, trabajador docente en esa institución, comentó a Desalambrar el hecho: » En una de las hornalla de la cocina se produjo una llamarada de fuego estando las perillas cerradas. La compañera que estaba allí trabajando, colando papas, cerró el gas inmediatamente. Yo no estaba en ese sector, me llaman y salí hacia los garrafones y cerré la llave principal. A esa altura las autoridades ya habían llamado a madres y padres de la comunidad quienes retiraron a sus hijos /as. Tras informar de lo ocurrido se presentó en la escuela el gasista y comprobó que no hubo pérdida o fuga de gas. La próxima semana se cambiarán las cocinas.