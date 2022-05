Escuela Especial 504: sin gas, ni agua potable ni baños en condiciones

Los obreros pintan la fachada del edificio ubicado en Moreno Centro. Carolina espera la salida de su hijo que asiste a la institución pública. No presente dudas al momento de describir las condiciones actuales que vulneran todo y cada uno de los derechos básicos:

¿Tiene gas la escuela?

No, hace más de tres años que no tiene gas. No tienen viandas calientes, es una escuela como vos dijiste especial de niños con autismo y trastornos severos por lo cual tenemos que tener una calefacción y algo caliente para tomar durante el día, en estos días de frío es sumamente necesario pero no, no lo tienen.

¿Agua potable?

No, no tienen agua potable, hace poco se mandó a hacer el análisis del agua y salió que no era potable para consumo humano.

¿Sanitarios?

Solo un sanitario para todos los alumnos, ahora están en refacción los baños que también es por una larga lucha que hacemos los padres autoconvocados de la escuela 504 ante el Consejo Escolar, que la semana pasada vino a sacarse la foto cuando empezaron las obras, pero por ahora es el embellecimiento de la parte de afuera.

¿Se está pintando?

Se está pintando por sobre la humedad, no están arreglando están emparchando.

¿Los matafuegos?

Los matafuegos a raíz de una visita que hicimos adentro de la escuela vimos que estaban vencidos. Sabemos que en este municipio hubo dos compañeros que murieron tras una explosión. Acá los matafuegos estaban vencidos desde diciembre del 2019, los padres autoconvocados hemos donado a la escuela, lo mismo una pava eléctrica para que puedan tomar mate cocido caliente nuestros hijos porque hoy nosotros estamos abrigados acá afuera, pero ellos tienen que estar abrigados adentro y son nenes, como decía, no entienden y quieren jugar con sus amigos. Otra cosa, no tienen patio de juegos, no tienen un lugar a donde salir a recrearse. No tienen sus derechos, la ley dice que tienen derecho a la recreación, la ley dice que tienen derecho a la educación al igual que cualquier niño neurotípico y no lo tiene. Es más, la ley también dice que tienen que tener transporte, en nuestro caso los niños con trastornos emocionales severos es muy difícil traerlos con transporte común porque sufren crisis, muchos son autolesivos o agreden a otros. Sabemos que otras escuelas tienen transporte menos la 504 que es la que más lo necesitaría.

¿Cuál es la matrícula de esta escuela?

No tengo idea pero no asisten más de 20 nenes por turno y tampoco tenemos el horario extendido de clases. El horario de clases sería 4 horas, pero no, nosotros venimos de las 8:30 a las 10:30.

¿Por qué?

Porque no están dadas las condiciones edilicias de la escuela desde hace más de cuatro años, no es de ahora ni post pandemia, desde hace rato que no tienen las condiciones edilicias. Como muchos no reclaman pensando que es un regalo, yo les quiero aclarar bien que es un derecho la educación, es un derecho de nuestros niños que vengan a la escuela. Es un derecho, más acá en el Municipio de Moreno porque hay una ley de autismo que se promulgó en el 2014 que es la 27043 que es una ley al cual el Municipio de Moreno se adhirió, lo cual querría saber en qué sentido se adhirieron porque ninguno de los puntos de la ley se cumple, ninguno, ni siquiera los de salud porque si vamos a tomar el tema de salud podemos ir al hospital de Moreno y tienen turno una vez al mes, tienen que ir a hacer cola las madres con estos chicos, con estos trastornos, deben ir a las 5 de la mañana para que les den diez números y tienen que ir con una orden del pediatra cuando sabemos que ya tenemos un certificado de discapacidad.

La comida, ¿qué es lo que recibe tu niño?

Mi nene recibe a veces galletitas, y muchas veces sándwich que vienen en mal estado, he pasado fotos a concejales y demás, vienen con moho.

¿Eso fue algo esporádico o lo viste muchas veces?

Lo he visto varias veces este año, inclusive hemos tenido chicos intoxicados. La semana pasada mi chico tuvo vómitos y estuvimos tres días internados porque al tener autismo también tenés que llevarlo muy de la mano el tema vomito, diarrea y demás porque pueden ser convulsiones entonces, la semana pasada tuvo vómitos, estuvimos tres días internados, no sabemos por qué.

¿Vos crees que es por la comida?

No le puedo echar la culpa a la comida, puede ser por cualquiera de estas cosas porque por ahí fue al baño y tomó agua, que no es potable.

A mí me sorprende y me duele que tengamos que hacer una nota en la puerta de la escuela donde no tienen gas, no hay agua, no hay patio, no hay baños, entonces, ¿cómo llamamos escuela a esto?

Esto no es una escuela, yo lo traigo a mi hijo a esta escuela como muchas madres más los traen a sus hijos porque necesitamos que se recreen porque para el autismo lo más importante es la sociabilización. Lamentablemente en el partido de Moreno tampoco hay clubes que acepten a nuestros hijos, te piden un baño de discapacitados para habilitar un bar pero no le piden a un club que acepten a un niño, ni siquiera con acompañante terapéutico, ni siquiera los que tenemos la opción de llevarlo con un acompañante terapéutico pueden ir a un club. Lo he denunciado tanto en la municipalidad como en la Secretaría de Educación y Deportes, nuestros hijos no tienen derecho a nada, nuestros hijos son escoria de la sociedad y de Moreno, y voy a hablar algo muy particular que me pasa, yo vengo de San Martín, hace dos años vivo en Moreno, un lugar del mismo color político que Moreno. En San Martín tienen tres natatorios municipales con colonias todo el año, tienen lugares en donde se recrean nuestros hijos. Si esto pasa en Moreno no me quiero imaginar lo que pasan los niños de la Quiaca, Tierra del Fuego o Jujuy. Las madres caminan 15 cuadras de barro y después la llaman porque su hijo tiene deserción escolar, si llueve, ¿cómo carajos caminan esas 15 cuadras de barro? Nuestros hijos son escoria si hacemos un poquito de paneo para allá, vemos una escuela normal que está totalmente pintada, tienen escuela todos los días, tienen un campo de deporte donde hacen fútbol y rompen todo el paredón donde hacen deporte y nuestros chicos no pueden salir a jugar, no tienen ni derecho a jugar.