Escuela Secundaria Politécnica: «La Universidad, Provincia y Nación deben resolver el problema, la Municipalidad no tiene nada que ver»

Madres y padres de la Escuela Secundaria Politécnica de la UNM llegaron hasta la puerta del Palacio de gobierno. Informados que el Concejo Deliberante tenía cita y orden del día, fueron a exponer la incertidumbre y temor que pesa sobre la comunidad educativa. En el recinto hubo intervenciones, pedido de reunirse en Comisión, respuestas oficialistas de proponer una reunión para mañana a las 11 horas con madres y padres, quienes marcharán desde la escuela hasta el Municipio a las 8:15 del viernes.

Pero lo saliente, aquello que le permite a esa comunidad educativa saber la «real posición» de la Intendencia, estuvo en la voz del concejal del Movimiento Evita Emmanuel Fernández, ex Secretario de Educación.

Estuvo en uso de la palabra en dos momentos, sin abordar el eje único: a quien pertenece la franja de tierra que está sobre la calle Merlo, entre Corvalán y Vicente López, propiedad que la Universidad Nacional de Moreno no reclama sino que estaría en condiciones de demostrar que es de su propiedad, terreno donde se proyecta la Escuela Secundaria Politécnica, el Polo de Formación Desarrollo e Innovación Tecnológica y el Instituto Tecnológico, obras financiadas por el gobierno nacional.

Emma Fernández fue práctico, simple, decidido. Trasladó cualquier tipo de responsabilidad a las autoridades nacionales, provinciales y universitarias, afirmando que la Universidad Nacional de Moreno tiene tierras y recursos para hacer la ESPUNM (NdR: funciona dentro del predio actual de la Universidad con aulas modulares provisorias).

«Estamos en tema, no sé si las madres y padres saben, pero hay una información importante. Se firmó un convenio por la tierra en el año 2020 entre la Universidad de Moreno, la Provincia y Nación. La Municipalidad de Moreno no tiene absolutamente nada que ver con este tema. Pero de hecho la Universidad tiene los recursos y la tierra para poder construir la escuela. No tengo más nada que decir», fue la primera intervención.

En la segunda planteó un uso ¿partidario? o de tinte político, pero reiteró que la UNM tiene la tierra y recursos para resolver el problema: «Me parece que se está generando una cuestión partidaria con un tema muy delicado, que mañana lo podemos hablar tranquilamente con las familias, dando la seriedad necesaria y no el tinte político que le está dando nuestro bloque opositor. Por otro lado, decirles que la gestión de la Secretaría de Educación se estuvo ocupando del tema, mandando los informes, y es una cuestión que tiene que resolver Nación, Provincia y la Universidad. Por otro lado acotar que la Universidad tiene terrenos y los recursos disponibles para construir la escuela, entonces creo que la Universidad debe pensar qué va a hacer con sus espacios. El otro tema que están teniendo los estudiantes es el estacionamiento, porque la Universidad no quiere crear un estacionamiento. Bueno son cuestiones que tiene que resolver la Universidad en sus políticas de tierras. Si tienen proyectos los pueden construir en su lugar, tienen la tierra y los recursos para hacerlo (sic)».

Datos para la comunidad:

El pasado 31 de agosto, Guillermo Eduardo Cony, Secretario Legal y Técnico, apoderado de la Universidad Nacional de Moreno, llevó a Mesa de Entradas del Municipio de Moreno algo más que una nota. Interpone un Recurso Administrativo y comunica a la Intendenta Mariel Fernández que su gestión «llamó a licitación tomando una parcela y promoviendo un acto ilegítimo que, por vicio en el objeto, deviene nulo de nulidad absoluta».

En una simple traducción, la parcela que contiene la ESPUNM, el Polo de Formación Desarrollo e Innovación Tecnológica y el Instituto Tecnológico e incluso el CAMPUS universitario, por decisión del Municipio quedan sin efecto porque en esa parcela que la administración de La Capitana considera de su propiedad se sueña con el Polo Educativo Local

En el diario de Moreno que se distribuye en varios puntos, publicación gráfica que está en las cajas del Servicio Alimentario Escolar, ya está editada la noticia:

Esta decisión política del gobierno de Mariel Fernández reafirma la palabra que entregó esta tarde el concejal Emmanuel Fernández: en esa parcela no tiene lugar la Escuela Politécnica, ni el Polo Tecnológico, ni el Campus, nada de lo proyectado por la Universidad.

Por supuesto que la UNM en el recurso presentado al Municipio deja en claro que el Polo Educativo que sueña Mariel también puede quedar trunco porque la denuncia en la justicia ordinaria y federal está en el camino posible: