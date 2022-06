Escuelas: luces, aires y plan térmico

Un servicio que tiene doble jornada, que estará nombrado todos los 2 de agosto de todos los años por venir, desde la reapertura en el mes de octubre de 2018 tras la explosión, hubo modificaciones edilicias importantes.El sistema de calefacción no depende los garrafones sino de los aire acondicionado frío – calor. Más que una prueba piloto resultó una decisión política. No fue el único caso en la gestión de María Eugenia Vidal.

Resulta necesario no olvidar que tras las muertes de Sandra y Rubén, por las marchas y protestas, se alcanza un mega plan de obras en las escuelas. En febrero de 2019, Desalambrar publica el listado de obras, nómina de escuelas, nombre de las empresas y cooperativas contratadas por el Municipio de Moreno, gestión Festa, para el tema GAS:

La enorme victoria de las organizaciones sindicales, sociales y políticas en 2019 puede ser sintetizada en una frase «le arrancamos a Vidal y a Festa un plan de obras bajo control de las comunidades».

La inversión en millones de pesos, como nunca antes había ocurrido, a partir de las muertes de Sandra y Rubén. Operarios, empresas, cooperativas, caños, pruebas de hermeticidad, la historia reciente puede ser transformada. Lo expresó la consejera escolar del Frente de Todos, María González, que la Provincia, gestión Kicillof, no financia más obras de gas porque la SOLUCIÓN TOTAL es pasar al esquema eléctrico.

El Inspector de Infraestructura provincia Iván Franco habló al respecto, del cambio de sistema de calefacción en las escuelas: «Todos los técnicos están trabajando en hacer instalaciones independientes y después obviamente en los lugares donde son insuficientes. Tenemos que reconocer que en Moreno tenemos muchas instalaciones clandestinas y eso es algo que tiene que trabajar la misma empresa prestadora. Edenor es el que tiene que adaptar todas las instalaciones al consumo real que tienen, porque una cosa es el consumo real con medidor y otra cosa es el sin medidor y clandestino. Obviamente dependemos de eso, pero eso no quita, por ejemplo, como les explico María (González), los equipos inverter no consumen tanto como los equipos de aire acondicionado comunes, convencionales que nosotros conocemos. Por eso también se estuvo cambiando hace unos años todo lo que es la iluminación que consumía mucho que era con resistencia, ahora la iluminación es led y consume mucho menos. Si reducimos el consumo de esa manera nos va a poder dar el amperaje para poder instalar estos equipos y que no nos afecte a este proyecto térmico. En Moreno sufrimos mucho vandalismo y robo en las escuelas, y eso nos genera un gasto innecesario que lo podríamos también sumar a otras obras. Y durante la pandemia hubo muchísimo vandalismo y roturas, al no haber personal en las escuelas por las mismas restricciones que había, daba lugar a que, por ejemplo, personas se metieran en las instituciones, robaran, rompieran, y eso también generó un gasto.

¿Hay un registro de ese gasto?

Sí, hay registro de todo. Las sesiones que se hacen son públicas, puede acceder cualquier persona. Ahí está el informe de todo lo que se rompió, de todo lo que se robó y un montón de cosas que también hacen a la tarea y que no se ve tal vez. Pero es importante también destacarlo.