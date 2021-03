0 shares







EL ACCESO A LA EDUCACIÓN NO ES PARA TODOS /AS –

La Escuela N° 49, el lugar de trabajo donde perecieron Sandra y Rubén, no puede ni debe abrir sus puertas a la comunidad: no se cambió la bomba de agua, no está hecho el estudio de la misma y tampoco se efectuó la prueba de hermeticidad (gas).

Todo un símbolo de la falta de gestión o el abandono, de la responsabilidad asumida y no cumplida por el Consejo Escolar, la Municipalidad de Moreno y, principalmente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Moreno, el distrito que sufrió las muertes y largos meses de lucha, Acampe y movilizaciones.

Moreno tiene autoridades de gobierno que emergieron de esa convicción real, concreta, centrada en seguridad y dignidad para hacer valer la memoria y los derechos, pero HOY presenta una radiografía escolar «histórica» por los números en «riesgo de inicio», mapa agravado ya que la exigencia de la presencialidad se posa en puntos muy básicos, lo que relevan el escaso o nulo mantenimiento que toma visibilidad a horas de comenzar el ciclo lectivo 2021.

Sobre un total de 83 escuelas de Nivel Primario, 52 las que mañana no pueden abrir sus puertas: