Escuelas sin gas, empresas del Servicio Alimentario intocables

Escuela Primaria N° 58 abierta, en clases normales. En la vía pública el concejal Juan Fernández (Juntos) recaba la información fresca: no se entrega ni Listo Consumo ni comedor. A modo de cambio, desayuno y merienda reforzada. La institución educativa no cuenta con provisión de gas:

Es poco la información pública y las autoridades educativas no pueden hablar

Yo intento ser respetuoso con las autoridades porque entiendo perfectamente cómo es el sistema, lo conozco, de todas maneras mi rol como concejal es recorrer las escuelas sobre todo en lo que hace al Servicio Alimentario Escolar y al Fondo Educativo que son aquellos dos servicios que el municipio está proveyendo. En este caso es una escuela que no tiene gas desde fines del 19 y, había sido habilitada, había tenido su prueba de hermeticidad y había tenido gas y todavía no se resolvió. Pero no es el único caso, hay muchas otras escuelas que aún teniendo gas tienen algún defecto en las cocinas o algún tema de poco espacio para cocinar y lo que fuera, entonces, esos 72 comedores que siempre hablamos terminan siendo muchos menos. Recién ahora se supone que son alrededor de 30 según la información que nos dan porque como he dicho anteriormente, nosotros salimos a consolidar la información porque el Estado no la da, no le está dando y nosotros digamos lo hemos hecho a través del Consejo Escolar, y a través del Concejo Deliberante estamos esperando que nos llegue la respuesta al pedido de informes, que no es solamente un capricho de la oposición, desde el 1 de marzo hasta acá las empresas que han sido cuestionadas siguen funcionando, pero además entregan o no entregan mejor dicho, lo que venían entregando, que es mejor que no lo entreguen por un lado pero por el otro lo deberían suplir con otra cosa. Están dando una merienda reforzada en lugar del alimento que deberían entregar, como corresponde.

Haciendo como un repaso, de 72 escuelas con comedor solo 30 hoy pueden cocinar de acuerdo al relevamiento que ustedes hacen. El gobierno de Mariel Fernández no entrega la Información pública que debería, ser pública

El Consejo Escolar dice que ahora son 30 las que están en condiciones de cocinar, en su momento un concejal había manifestado que eran 19, nosotros a medida que vamos recorriendo esas 72 contamos que en algunos casos es cierto que se ha rehabilitado el servicio pero lo importante es que la información esté completa, más allá de nuestro rol de caminar y visitar las escuelas.

Es una cuestión de costos, no tiene el mismo valor el Listo Consumo de 180 pesos, que comedor 100 o desayuno y merienda reforzada que no llega a 50 pesos por cupo, ¿qué facturan las empresas?

Justamente ahora viene el proceso de Rendición de Cuentas donde nos vamos a tirar de cabeza a este tema porque no se entiende por qué razón no solamente no entregan lo que tienen que entregar, sino que puede haber un continuo en la facturación de un servicio que no se está prestando. Entonces, claramente hay muchas anomalías y la verdad es que es insostenible.

Aclaremos esto, si se paga 180 el listo consumo que tendría que ser de mejor calidad que el almuerzo porque que puede ser una magdalena. una barrita de cereales y una naranja, ¿hoy que están entregando entonces?

Bueno exactamente, yo trato de estar en las horarios donde se baja la mercadería para mirarla, en algunos casos cuando accedo a las escuelas veo los remitos y lo que se entrega son galletitas, se entregan magdalena, alguna fruta que no siempre es la mejor, pero bueno es el conjunto de un fracaso del Servicio Alimentario Escolar en manos del Municipio que no puede de ninguna manera corregir, es increíble.

¿No huele a negocio?

Bueno, si uno sigue la lógica de que las empresas que están prestando el servicio no han sido corridas, tengo que pensar en eso.

La última, la concejala Agostinelli está estudiando y creo que hará una denuncia penal, ¿ustedes como otro bloque de Juntos acompañan?

Nosotros estamos en el mismo camino, lo que pasa es que nos interesa por sobre la cuestión, de analizar el incumplimiento que es claro, nos interesa que se resuelva primero que nada, que se resuelva. Claramente hay un incumplimiento porque el contrato no dice lo que está sucediendo por un lado y por el otro lado, el tema de los alimentos en mal estado también requiere para más denuncia tener todos los elementos documentales y para eso no alcanza con fotos, las fotos son una parte claramente y los testimonios seguros, pero hay que hacer un trabajo serio como para encarar una denuncia de ese tipo.

El trabajo serio es conseguir que las escuelas hayan hecho actas, la pregunta es si se hicieron

Uno podría tener muy pocos elementos en ese caso documentales para hacerlo, yo entiendo que cualquier Director/a que recibe una comida en mal estado hace un acta, en una escuela cuando caminás por el patio se hace un acta y bueno, es una sana costumbre que el director o equipo directivo tiene para registrar todo lo que sucede porque tienen que dar explicaciones ante las autoridades superiores.