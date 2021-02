0 shares







LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE LA BASURA NO SE MUDA DE REJA GRANDE –

Mariel Fernández le dice a los vecinos /as que se oponen al emplazamiento de la Planta de Transferencia de la basura: «Yo viví a cuatro cuadras de la planta de El Trébol en Cuartel V y jamás afectó en nada, pero además ésta que pensamos es una planta modelo, es una tecnología mayor y mucho más cuidada».

Sin titubear, convencida que el Banco Interamericano de Desarrollo (que financia la planta en Reja Grande) no avanza si no hay certezas, la Intendenta explica que la medida no es negociable, aún cuando reconoce el miedo de los vecinos /as: «Ellos tienen un miedo razonable pero nosotros ya le dimos todas las explicaciones técnicas. Lo que hace es, un camión deposita la basura en un cubículo, lo comprime, se sube a otro camión que va al CEAMSE. Eso no toca el suelo, no emite gases y ya le dimos a los vecinos todas las explicaciones técnicas. La planta está en una zona industrial y está aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo que es muy estricto con este tipo de proyectos, si fuera contaminante no lo aprobaría. En la Ciudad de Buenos Aires hay diez plantas de este tipo y también en otros municipios, pero además yo viví a cuatro cuadras de la planta de transferencia de El Trébol en Cuartel V y jamás afectó en nada».