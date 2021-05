«Esperamos un gesto del gobierno, que el segundo tramo sea en septiembre»

RECOMPOSICIÓN DE SUELDOS, BÁSICOS Y NETOS –

En tramos y por sueldos conformados, la mejora o recomposición impacta por y desde el básico. El gobierno se mueve de las tres cuotas, pero dos las paga en 2022. El Sindicato de Trabajadores Municipales (SITRAM) plantea un debate técnico, salarial y político a la Secretaria de Economía (Mariela Bien) y al Secretario de Gobierno (Alberto Conca), por mencionar a dos de los funcionarios que llevan la oferta posible del Departamento Ejecutivo.

Ariel González, Secretario Gremial de SITRAM, ratifica lo que con coherencia está claro: «Esa palabra, coherencia, la escuchamos de parte del Ejecutivo (el gobierno) pero es algo que Marcelo Cosme, nuestro Secretario General, siempre la trató de instalar no solo en los derechos sino también en las obligaciones. Pasó la gestión de West, Festa y hoy está Mariel Fernández, y nosotros mantenemos los principios y la coherencia…»

Pero como nunca SITRAM repite la palabra coherencia dirigida al gobierno

Este año, a diferencia de otras oportunidades, en la primer reunión paritaria no pedimos porcentajes. Hicimos un análisis y evaluación acorde a lo que se estaba hablando a nivel nacional y provincial (35 por ciento) pero sí tenía que ser dentro del año calendario…

Es el 35 por ciento en 2021

Quedó establecido de manera implícita y era para este año, pero incluso nuestro Secretario Adjunto Tati Crespo, les dijo que si las fechas son otras el número tendrá que ser mayor.

Este año los cálculos inflacionarios dan por arriba del 50 por ciento, y el gobierno local no se mueve de tres tramos y solo uno del 12 por ciento se obra en 2021. Le pregunté a otro dirigente gremial si la oferta no es un abuso, una burla o insulto a los /as municipales. ¿Como le explican ustedes a los trabajadores /as que son los que tiene que parar sus ollas, el plato para sus familias?

Creo que es una cuestión de gesto pero te quiero corregir porque el segundo tramo es de diciembre pero es real que se cobra en enero. En el juego de palabras puede darse que este año es solo un 12 por ciento, y también decir que son dos tramos de 12 por ciento, que componen un 25, 3 por ciento (se cobraría en julio de 2020 y en enero de 2021). Como SITRAM sabemos que no podemos obtener el 35 por ciento en un solo tramo, pero esperábamos el gesto que el segundo tramo sea en septiembre – octubre. Es lo que todavía estamos esperando porque esa es la contrapropuesta en la última mesa paritaria. Por los discursos y los planteos que hace la propia gestión de gobierno, como por ejemplo que se duplicó la recaudación, creemos que pagar los dos tramos este año, el segundo en el mes de octubre, no es imposible ni algo que pueda desestabilizar la economía. También es importante recordar que nosotros siempre pedimos recomposiciones al básico y esos logros hacen al sueldo conformado, es decir, todos los porcentajes van al básico y eso luego impacta en todas las bonificaciones y entonces el incremento es al sueldo neto.