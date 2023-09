«Espero que Mariel Fernández esté a la altura de las circunstancias»

PARO DE ATE Y ASAMBLEA EN LA PUERTA DEL PALACIO MUNICIPAL –

El tremendo ajuste golpea a los /as trabajadores /as municipales. Salarios de pobreza y tramos de recomposición salarial que corren de atrás a la inflación. ATE Moreno realiza un paro y produce una asamblea de importancia frente al Municipio que los recibe con una fornida guardia policial, muestra de poder que recorrió los casi cuatro años del primer mandato de Mariel Fernández:

Dos datos centrales tienen presencia en la asamblea. La mayoría de las corrientes internas de ATE participan de la movilización. En segundo lugar pero de mucha relevancia, el gobierno comunica que no abrirá el diálogo.

En diálogo con Desalambrar, Walter Cravero, Secretario General de ATE, respondió a las chicanas del Ejecutivo situadas en la frase «son funcionales a la derecha». Confirmó que el gobierno de La Capitana Mariel cerró aún más cualquier instancia de diálogo. No se sabe el monto del Bono que será financiado por Kicillof, pero ATE reclama en forma urgente la reapertura de la paritaria. Cravero le manda un mensaje a la Intendenta: «Espero que ante la situación que vivimos los /as trabajadores /as municipales esté a la altura de las circunstancias»: